El Rayo Vallecano aguanta el pulso y no deja escapar a Joni Montiel

Cuenta atrás para el cierre de mercado. A solo unas horas para que se de por concluida la ventana de traspasos (el plazo concluye este viernes a las 23:00 hora insular), el Tenerife sigue apostando por Joni Montiel. El futbolista madrileño es la primera opción del representativo para cerrar la plantilla, pero, aunque el acuerdo entre el representativo y el futbolista es total, el Rayo Vallecano no lo está poniendo fácil.

Montiel, que cumplirá 26 años en solo unos días –el 3 de septiembre–, termina contrato con el equipo de la franja en junio de 2025. Es decir, le resta un año de contrato en Vallecas y no cuenta. Su salida es la solución más lógica y la rescisión de contrato la vía más sencilla. Pero el Rayo no está dispuesto a regalar a su futbolista. Raúl Martín Presa, presidente y máximo accionista del club, le ha hecho saber al Tenerife que el atacante no saldrá gratis.

Presa se enroca

Todo lo contrario, Presa exige al equipo insular (negocia directamente con José Miguel Garrido) una importante cantidad en concepto de traspaso. El precio de salida fue de medio millón de euros, pero se ha moderado a la baja. Ahora son cerca de 300.000.

Así las cosas, la operación parece asemejarse, en gran medida, a la que protagonizó Yann Bodiger el pasado verano, cuando salió del Granada y recaló en el Tenerife el último día de mercado. Al igual que entonces, la clave serán la paciencia y la esperanza. Paciencia para esperar por el atacante hasta el último momento y desechar las alternativas y esperanza, la del futbolista y el club de destino, en que Martín Presa rectifique y le deje salir aún sin contraprestación alguna.

Internacional con las categorías inferiores de la selección española, Montiel se formó en la entidad rayista, con la que debutó en Primera División a los 17 años. Es zurdo y puede jugar en las tres posiciones de la mediapunta. En las últimas temporadas ha encadenado una cesión tras otra, pasando por Oviedo, Levante –su mejor año en la 22/23– y Valladolid y Burgos (los dos en el pasado curso).

La opción Reinier se esfuma

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, recomendó el miércoles a Reinier que buscase equipo para la próxima temporada. El brasileño ha tardado demasiado tiempo en captar el mensaje y su destino está muy cerca del Granada, rival en Liga del Tenerife –que se interesó por el atacante–. El futbolista, por el que el equipo blanco desembolsó 30 millones de euros en enero de 2020, ha resultado ser un fichaje infructuoso. Ha estado cedido en el Borussia de Dortmund, el Girona y el Frosinone. En ningún lugar funcionó. Ahora enfila su penúltima oportunidad, puesto que termina contrato en junio de 2026.