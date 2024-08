La caída de Juan Guerrero

El hombre que el año pasado estaba pletórico y parecía un niño con zapatos nuevos ha caído ahora en desgracia por sus comportamientos digitales, sus excesos verbales y el distanciamiento evidente con otros altos cargos de la institución. Horas bajas para Juan Guerrero Sánchez.

Hace un año, Juan Guerrero Sánchez aparecía en casi todas las fotos. No se perdió una sola de las presentaciones de los fichajes del Tenerife, daba entrevistas con cierta frecuencia, acudió a la concentración veraniega de El Albir, fue el encargado de presentarle a la plantilla a Mauro Pérez y tenía una actividad digital incesante, muy protagonista, hasta el punto de que interactuaba permanentemente con todo aquel que le buscaba en las redes.

Doce meses más tarde, el consejero sevillano ha caído en desgracia por sus propios errores y excesos. El presidente del club, Paulino Rivero, le espetó en el palco del Heliodoro un lacónico mensaje claridad el pasado domingo: «Tenemos que hablar».

Fue el preludio de la convocatoria de una reunión del consejo de administración para pedirle explicaciones por sus comportamientos digitales y sus relaciones profesionales. De paso, ya le ha quedado claro a Guerrero (ex director deportivo del Castellón y el San Fernando) que no puede invitar al palco del Rodríguez López a Aitor Ramírez, un amigo suyo que está detrás de un episodio de amenazas que Rivero ya ha condenado enérgicamente. Además, el club investiga la relación de este presunto intermediario de Fuerteventura con un perfil en las redes sociales que ha divulgado información sensible así como insultos a determinadas personas del entorno.

Sea como fuere, la presencia de Guerrero en el consejo de administración blanquiazul se ha convertido en una china en el zapato para Rivero y algunos de los accionistas de referencia. Hay quien incluso desde el principal órgano rector del representativo no quiere al sevillano en las altas esferas.

La desconfianza es evidente y algunos cargos relevantes del club se han distanciado del ex del Castellón, club donde también acabó de malas maneras. «Me dan palos, pero creo que hay un buen futuro», dijo en una entrevista previa a su estruendosa salida, que fue celebrada por la mayoría de la afición blanquinegra.

En el Tenerife, el problema es grave. A la publicación de una serie de mensajes emitidos por el propio Guerrero en la red social X –en Instagram y TikTok se ha cerrado sus perfiles–, se suma el divorcio total con Mauro Pérez, que ha ganado en la parcela deportiva todo el peso que ha perdido Guerrero.

El tinerfeño es el hombre fuerte en el área futbolística, solo por debajo del máximo accionista, José Miguel Garrido. Mientras algunos patrocinadores piden explicaciones y otros se van, en el club no descartan ninguna posibilidad respecto al problemático consejero deportivo. Una dimisión, una salida pactada o un cese en la junta de diciembre.