Accionistas de referencia promueven una auditoría que investigue las operaciones de Garrido

Contactos al más alto nivel entre algunos de los máximos accionistas del CD Tenerife y creciente preocupación ante los últimos acontecimientos deportivos y extradeportivos. Algunos de los empresarios que cuentan con grandes lotes accionariales esperan y desean que la próxima Junta General del mes de diciembre –aún no convocada por el consejo de administración– resulte definitiva para que se produzca un gran vuelco a la actual situación del representativo.

Que haya un cambio en el timonel depende de que el actual máximo accionista, José Miguel Garrido, acceda a vender parte o la totalidad de sus acciones no sindicadas a Rayco García Cabrera, aspirante a comprarlas. La voluntad del tinerfeño no ha cambiado. Mientras tanto, la posición del madrileño es cada vez más débil, hasta el punto de que no visita la Isla por la atmósfera hostil hacia su gestión y hacia sus decisiones de los últimos meses. Sea como fuere, y al margen de la determinación que tome Garrido, algunos accionistas no sindicados ya valoran la opción de introducir un punto adicional en el orden del día de la asamblea.

La intención de estos grandes tenedores de acciones es aliarse para votar a favor de la solicitud de una auditoría exhaustiva que informe sobre la gestión realizada por el actual consejo desde que Garrido se aupó a la posición de primer accionista. Se solicitarán datos sobre transacciones sobre futbolistas, primas de fichaje, comisiones, etcétera. Todo con una doble intención: por un lado, velar por la transparencia; por el otro, informarse sobre cuál es la situación en la que se encuentra la institución ante un posible aterrizaje de nuevos gestores para la segunda mitad de la temporada.

Para que la solicitud de auditoría salga adelante, habría de contar con mayoría de síes en la Junta General. En todo caso, la votación pondría en una difícil posición a Garrido si realmente quisiera oponerse a que se exploren las cuentas, las operaciones y los números del conjunto blanquiazul. La última gran auditoria en el Tenerife se solicitó por parte del consejo de administración presidido por Víctor Pérez Ascanio sobre la etapa inmediatamente anterior, la que había liderado desde la directiva Javier Pérez.

El club se encuentra en una situación harto difícil, con la mayoría de la afición distanciada del actual modelo de gestión, malos resultados en el arranque liguero (cero puntos de seis posibles), un entrenador elegido a dedo por parte de la propiedad y una grieta indisimulable en la comisión deportiva, un órgano donde Mauro Pérez y Juan Guerrero apenas se dirigen la palabra.

Juan Guerrero, señalado

El consejero Juan Guerrero se ha visto señalado por los últimos acontecimientos en el entorno digital del CD Tenerife y, concretamente, por su estrecha relación personal y profesional con Aitor Ramírez, presunto intermediario que profirió amenazas físicas contra un periodista a través de la red de mensajería Telegram.

Ayer trascendió un documento con membrete del representativo que demuestra la relación entre ambos. Guerrero se dirige a Ramírez como «estimado» y le presenta una proposición formal por tres temporadas por un futbolista.

El club no ha hecho más declaraciones a este respecto sobre la comisión de posibles delitos en su entorno digital, que el presidente ha ordenado investigar a sus servicios jurídicos y tecnológicos, anunció el domingo. Hoy comparecerá en los medios el director general, Santiago Pozas.