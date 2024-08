Suspendida en X la cuenta del máximo accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido

Adiós al foco de las controversias. La cuenta en X (antes Twitter) de José Miguel Garrido Cristo, máximo accionista del club, no opera desde la noche del pasado sábado. Se desconoce si la desaparición de este polémico perfil obedece a una decisión personal del empresario madrileño o es una suspensión determinada por la propia red social, que ha recibido durante las últimas semanas numerosas denuncias sobre los mensajes emitidos, algunos de ellos muy ofensivos.

En más de una ocasión, la cuenta relacionada con Garrido llegó a llamar «indígenas» a los abonados del club, insultó a periodistas y medios de comunicación y se refirió con términos despectivos a profesionales que ya no están en la institución.

Aunque en varias ocasiones llegó a decir que era la cuenta de un sobrino suyo, la relación de Garrido con la cuenta se destapó el día que entró con su propia voz a participar en un espacio de opinión en el marco de la propia red. Durante los últimos meses, su actividad en esta plataforma había decrecido considerablemente. Esta tendencia coincide con el funcionamiento de otra polémica cuenta (@TeteForever1922) por la que se le ha preguntado a Garrido en alguna de sus últimas entrevistas, por cuanto por esta vía se ha destapado información sensible relacionada con el club y que ha irritado al presidente, Paulino Rivero, por los delicados asuntos que se han filtrado a través de este canal:desde negociaciones sobre fichajes a ofertas recibidas por jugadores del club, pasando por despidos en el área médica y otras decisiones de carácter confidencial como el diseño de las camisetas para esta temporada.

José Miguel Garrido, a la derecha, junto a Luis Rubiales. / El Día

La irritación presidencial obedecía a la importancia de los sucesos divulgados sin ningún rubor y aparentemente facilitados por alguien de dentro. Eso sí, siempre desde una óptica exageradamente favorable a Garrido y Guerrero; y en muchas ocasiones con ataques hirientes a la figura de Mauro Pérez, director deportivo del club, cuyo distanciamiento respecto al consejero del área es cada vez más evidente. De hecho, casi ni se dirigen la palabra.

«Ni sigo las redes sociales, ni me interesa lo que se dice en ellas. Son todo cuentas falsas y no tienen nada que ver conmigo. Si yo fuera la persona que dicen que soy, nombro al entrenador, ficho jugadores, hago el spot y la campaña de abonos, y ahora encima tengo una cuenta de Twitter en la que me pongo a mandar mensajes», ironizaba Garrido en Radio Marca. Llamativo que dijese en aquella ocasión que no sigue las redes;y en cambio sí supiera con absoluta precisión todo aquello que de él se dice. Sea como fuere, la voz de la cuenta que lleva su apellido se apagó el sábado de repente.