Óscar Cano: «El casillero de puntos estará lleno pronto»

Sorprendió Óscar Cano por la vehemencia con la que defendió a los suyos. Después de la segunda derrota consecutiva aunque con una imagen mucho más decorosa, el granadino subrayó que su equipo «estuvo sensacional» en el choque de ayer contra el Almería (0-1) en su puesta de largo en el Heliodoro Rodríguez López. «El Tenerife de la primera parte es el que yo quiero. Jugando así, vamos a perder pocas veces y llenaremos pronto el casillero de puntos», apuntó el andaluz, que vivió su primera vez como local en el coliseo capitalino. A su juicio, las desgracias y la expulsión de José León condicionaron la contienda.

«El resultado no hace honor a lo que ha hecho el equipo. Cierto es que en los primeros cinco o seis minutos no nos encontrábamos, pero a partir de entonces ajustamos y tuvimos ocasiones de peligro», adujo sobre un momento del partido donde Ángel pudo adelantar al Tenerife. «Hasta las lesiones, e incluso después, estuvimos bien. Siempre es difícil reiniciar con nueva gente, pero el Tenerife de la primera parte es el que yo quiero: el alma de ir a buscar al rival, saber cuándo saltar, presionar y llegar… me ha recordado a lo que trabajamos en pretemporada», diagnosticó el entrenador.

Sin dar demasiados detalles sobre los dos hombres lesionados, indicó que «Sergio y Medrano estaban haciendo un partido excepcional». Añadió Cano que es difícil «separar y arrancar el resultado de las sensaciones», pero vio el técnico «innumerables cosas positivas» sobre el terreno de juego.

«Éste es el camino. Jugando así, vamos a perder poco», resumió Cano. Dicho lo cual, se refirió a algunas de las decisiones que adoptó en el transcurso de la contienda. Explicitó que demoró las últimas permutas porque le quedaba tan solo una ventana, y aprovechó para elogiar el potencial del rival. En este sentido, remarcó que algunos de sus futbolistas «han sido asociados a clubes como el Oporto, la Roma o el Barcelona». Llegados a este punto, sí quiso hacer un aparte para referirse a la actuación notable del canterano David Rodríguez.

«Todo tiene un motivo: el contexto. David entró porque necesitábamos un jugador que fuese capaz de hacer ese tipo de esfuerzos que el partido necesitaba; la idea era llevar el balón a Luismi de diferentes formas. Creo que se ha visto, pero cuando no ganas, solo se mira el resultado. Como entrenador, tengo que mirar más allá. El otro día estuvimos todos fatal; hoy, el equipo estuvo sensacional, después de quedarnos en inferioridad», adujo. En cuanto al tinerfeño, aseveró que «lleva el escudo debajo de la piel».

«Es muy bueno. Quiere mucho a su Tenerife. Yo ya dije que no me temblaría el pulso a la hora de ponerlos [a los jugadores de la casa]. No había jugado mucho en Segunda, pero lo veo preparado. Seguramente, tendrá sus oportunidades», dijo respecto a las jornadas venideras, en las que habrá numerosas bajas. «Es importante que los chavales participen, ya que ese sentimiento tan alto es una garantía y les duele mucho lo que les pase a su club. Sabes como entrenador que se lo van a dejar todo y más. En el caso de David, es un chaval extraordinario, con una nobleza muy grande. Me alegra que haya rendido tan bien», cerró.

En cuanto a la roja directa a León, matizó que aún ha de verla repetida para formarse una opinión respecto a lo acontecido. Apuntó que son «acciones estresantes, en las que cuesta decidir». Y ante el sombrío panorama (cero puntos de seis), recordó que «esto es una competición de fondo y quedan aún 40 jornadas».

Rubi: «El Tenerife tiene buena plantilla»

Rubi, entrenador del Almería, consideró «justo» el resultado que se dio ayer en el Rodríguez López y elogió «la buena plantilla» con la que cuenta el representativo. Del Tenerife, destacó a Ángel o Luismi, entre otros. «Es, en general, un equipo muy competitivo. Le veo aspirando a cualquier cosa; desde que das con la tecla, te pones arriba, aunque hay muchas otras buenas plantillas en Segunda», declaró en la sala de prensa del estadio capitalino.«Ha sido un partido competido y muy difícil como ya sabíamos. Ha habido momentos para cada equipo, pero es importante conseguir una victoria fuera de casa para romper el hielo y conseguir la primera», apuntó tras arrancar la competición con una igualada ante el Racing.«Lo importante es sacar los partidos adelante. Hay cosas buenas y otras que se pueden mejorar. De momento, ya hemos sacado cuatro puntos en dos campos muy complicados», celebró.