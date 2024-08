Otra manera de perder: demasiados obstáculos para el CD Tenerife

Un rival del potencial del Almería, dos lesionados antes del descanso con sus respectivas sustituciones, un expulsado en el arranque del segundo tiempo, un gol encajado pasada la hora de juego... El Tenerife mejoró notablemente respecto al debut liguero en el Pepico Amat –lo difícil habría sido no hacerlo–, pero tuvo demasiados obstáculos y se quedó sin sumar. Fue otra manera de perder. Esta vez, con pocas pegas que ponerle al equipo de Óscar Cano. Porque el Tenerife hizo méritos para marcar primero –también las tuvo el Almería– y no renunció al ataque cuando peor se le puso la noche. En un segundo plano quedan los números, la clasificación:cero puntos en dos jornadas. Y la visita al Cádiz como siguiente reto.

Los dos equipos salieron enchufados, sin dejarse nada en el vestuario. Pero con maneras de proceder diferentes. El Almería, decidido a llevar el control con el balón en las botas, siempre con vocación ofensiva. El Tenerife, a contrarrestar el empuje visitante con orden y atención, apretando en el medio para intentar recuperar y sorprender al contragolpe. Una puesta en escena común muy sugerente. Invitación al entretenimiento. El conjunto andaluz no tardó nada en afinar su puntería. Inicialmente con una volea de Arnau Puigmal que se quedó a medio camino. A continuación, con otra de Nico Melamed que sacó Tomeu como pudo. Todo esto, en apenas 5 minutos. Lo mejor –y lo peor– estaba por venir.

Porque apenas hubo tregua. Le tocó al Tenerife. Agresivo y expansivo en la presión, volcando el juego a la derecha, la de Mellot y Cruz. Sensación de peligro para compensar la propuesta almeriense. Sin pensarlo dos veces, Ángel conectó el primer disparo, en el 8'. Demasiado alto, desde la frontal del área, después de un robo de un activo Diarra. Sin respiro, Luismi lo intentó por su carril con una fallida finalización tras una conducción en diagonal. El Tenerife también tenía algo que decir. No se iba a conformar con una actitud conservadora. Sí, por intenciones y evolución en el campo, un Tenerife propositivo.

El frenético intercambio de golpes pasaba de área a área. El balón no se detenía en el medio. En la zona defensiva blanquiazul, Juande neutralizó las intenciones del inquietante Luis Suárez llegando a tiempo para cortar su golpeo (12').

El siguiente turno fue para Ángel Rodríguez, esta vez con un toque raso que atrapó Maximiano (16').

Y también apareció Waldo para nivelar el repertorio ofensivo. Mucho mejor que en Elda. Fino, rápido y directo. Disparo cruzado para poner a prueba al guardameta de los 8 millones, que tuvo que emplearse a fondo, con un paradón, para sacar un remate de chilena –o similar– de Ángel, a pase de Mellot desde la derecha. El Tenerife estaba gustando. Con ritmo, suelto, valiente, con llegada al área... Solo faltaba el gol.

Pero la dinámica se cortó de repente por una mala noticia. En una jugada sin aparente riesgo, Medrano se llevó la mano al hombro y el juego se detuvo. Otra vez el hombro, pero no el que tantos problemas le dio la temporada pasada y del que fue operado en abril, sino el otro, el derecho. Para colmo, en esos instantes de inferioridad numérica, el Almería armó un ataque que acabó en gol. Para alivio del tinerfeñismo, el árbitro asistente había levantado la bandera por fuera de juego. Con el susto en el cuerpo, Óscar Cano ordenó el primer cambio. David Rodríguez por Medrano. El canterano se situó en la banda izquierda a pierna cambiada.

El contratiempo pareció afectar al Tenerife. Le costó recuperar el tono creciente que venía mostrando, volver a pasar de cero a cien. Pero ese bajón no tuvo consecuencias. El Almería trató de venirse arriba y no dejar pasar el bajón de su oponente. Se agarró a una pérdida de Juande para armar una ofensiva, resuelta sin éxito por Pozo (39'). Cada aproximación era una amenaza sin un único ejecutor.

Y por si no había sido suficiente con el problema de Medrano, poco antes del descanso cayó otro jugador del Tenerife. Sergio González levantó la mano y, tras ser atendido en el césped, pidió el cambio. Aparentemente, algo muscular. No pudo seguir. El cartagenero salió el campo y entró Yann Bodiger. Dos sustituciones no programadas en un primer tiempo que tuvo un alargue de 6 minutos. Y también alguna oportunidad más para que llegara el gol, un remate flojo de cabeza de David a pase de Cruz y, sobre todo, una ocasión múltiple del Almería tipo pinball en el área tinerfeña. Lo extrañol estaba siendo el 0-0.

Las dificultades crecieron en el arranque de una segunda mitad en la que no estaba pasando nada relevante. El Tenerife se quedó con un futbolista menos en el minuto 52. Tarjeta roja directa a José León por derribar a Luis Suárez justo cuando iba a entrar en el área y encarar a Tomeu. No fue penalti por los pelos. La falta la tiró fuera Arribas.

Recapitulemos. Dos lesionados, Medrano y Sergio, dos ventanas de cambio gastadas, y un expulsado, León. De entrada, Bodiger se incrustó en la defensa y Maikel bajó al medio en algo así como un 4-4-1. Demasiadas trabas para un partido tan exigente. Pero el Tenerife no se rindió. Buscaba los espacios que dejaba un rival aún más obligado a atacar y pisaba el campo contrario con los recursos que le quedaban. No había por qué firmar el 0-0.

Pero la realidad tenía que emerger de alguna manera. La realidad de un Almería repleto de calidad y con un jugador más. Su dominio pasó a ser todavía más claro, ahora ayudado por el sustituto Lopy y con la pegada de Nico Melamed. El ex del Espanyol falló una clarísima en el 62’, pero no perdonó en la siguiente, de cabeza, libre de marca, para empujar el balón a la red (0-1).

Recapitulamos de nuevo. Dos lesionados, un expulsado, 0-1 en contra y el Almería enfrente. Ahora sí parecía una cuesta demasiado empinada. Aún así, Bodiger rozó el empate con un chut ajustado al palo tras una asistencia de Waldo.

También pudo sentenciar el Almería. Lo evitó Mellot despejando un remate limpio de Melero en el 72', justo antes de que Luis Suárez desperdiciara otra buena ocasión.

A falta de 16 minutos para el 90’, Cano se decidió a utilizar la última ventana de cambios. Apostó por Alves, Corredera y también por un Cantero que puso en aprietos a la defensa rojiblanca con su potencia y su verticalidad. Su primera intervención fue un remate que despejó Maximiano en el 71'. Algo acomodado, el Almería empezó a jugar con fuego. Se le hizo largo el supuesto paseo hacia el triunfo y el Tenerife molestó de manera puntual, apoyándose en la inspiración de Luismi y la velocidad de Cantero y Waldo. Tampoco tenía mucho más. Hasta el último segundo apretó para no quedarse sin sumar. Un balón colgado de falta, un toque de cabeza y el uy en la grada. Pero había sido un partido con demasiados obstáculos. Quizás en Cádiz.