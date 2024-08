Joni Montiel y Reinier: los anhelos del CD Tenerife para la última semana del mercado

Mercado abierto. Los movimientos de la dirección deportiva blanquiazul no van en la misma dirección que las palabras del presidente del consejo de administración, Paulino Rivero, que daba el pasado miércoles la plantilla del CDTenerife por definitivamente «cerrada» con varios días por delante hasta que el plazo para nuevas inscripciones se cierre este viernes a la medianoche.

El conjunto blanquiazul ha obtenido en las últimas horas la luz verde de LaLiga para poder inscribir a un futbolista más sin que haya salidas. Aunque la desvinculación de Mo Dauda no se produjo en los términos deseados por parte de la entidad, los acuerdos con diversos patrocinadores y las cifras de la campaña de abonos (con más de 14.000 fieles suscritos al nuevo proyecto)van a posibilitar una incorporación más.

En el Tenerife, tanto José Miguel Garrido como Mauro Pérez manejan dos alternativas. La primera es el gran anhelo de este verano, un atacante como Joni Montiel, con contrato en vigor con el Rayo Vallecano y que se ajusta casi a la perfección a las demandas emitidas por el cuadro técnico que encabeza Óscar Cano. Su llegada alimentaría las variantes en el mediocampo y dotaría al Tenerife de mayor facilidad para el gol, vistos los dígitos de momento deficitarios en la parcela anotadora (un solo tanto en 180 minutos).

Con Montiel, el principal obstáculo pasa por las pretensiones altas del Rayo Vallecano y la posición aparentemente firme que muestra su presidente, Raúl Martín Presa. Es ahí donde Garrido ha decidido asumir personalmente la negociación en un nuevo síntoma del papel menguante de Juan Guerrero, cuya desaparición de la primera línea es muy elocuente. De participar de todas las presentaciones de la temporada pasada y ser un actor relevante en las negociaciones; a asumir un rol absolutamente residual en los últimos tiempos, casi siempre lejos del día a día del equipo. De hecho, ha pisado la Isla tan solo tres o cuatro días en todo el verano;y faltó el pasado miércoles a una cita relevante para el club como la tradicional ofrenda a la Virgen de Candelaria.

Imagen de Joni Montiel, en un encuentro en las filas del Rayo Vallecano. / Efe

Sea como fuere, en el club esperan por Montiel que la posición actual del Rayo (pedir unos 300.000 euros por su traspaso)sea mucho más flexible conforme avancen las horas y el tiempo apremie a los vallecanos, que no cuentan con el futbolista y ni tan siquiera le han asignado dorsal. El jugador quiere venir a la Isla, donde tiene varios conocidos en el plantel y la perspectiva de ser importante para Cano. Así, las conversaciones con Carlos Peraza (de la agencia Promoesport)avanzan por el camino deseado. Todo depende de que el club que posee los derechos federativos del atacante dé su brazo a torcer y acepte una de las múltiples opciones que el Tenerife pone sobre la mesa:desde un traspaso a coste cero con bonificaciones por objetivos; hasta una operación con porcentajes futuros. La intención es que venga en propiedad y firme por un mínimo de dos temporadas.

Reinier, sin equipo aún

Ahora bien, el club se guarda en la recámara un plan B. Improbable, pero aún vigente. Se trata de la posible llegada a préstamo de Reinier Jesús, futbolista vinculado al Real Madrid cuya incorporación ya se tanteó en una ventana pretérita. La posibilidad real de esta transacción tiene su origen en las buenas relaciones de Mauro Pérez con la casa merengue. Con motivo de una consulta anterior por Nico Paz, le informaron de que el futbolista que estaba disponible era el brasileño. No obstante, entonces finalmente recaló en el Frosinone, con el Tenerife a la expectativa.

Ahora que el suramericano vuelve a estar en idéntica posición a la de entonces, al club blanquiazul se le ha vuelto a ofrecer su cesión. No es un anhelo fácil, ni mucho menos, pero el tiempo corre a favor del representativo. Una vez rechazada la primera oferta del Norwich por el ofensivo jugador, se han intensificado los ofrecimientos de sus agentes a distintos destinos de Primera. Si ningún equipo de la máxima categoría lo quiere, el Tenerife estaría bien posicionado para acometer la operación el miércoles o jueves. Un escenario de vértigo pero para el que ya se ha desbloqueado el límite salarial. Con margen para hacer un último movimiento, en las oficinas del Heliodoro no quieren fallar. Montiel o Reinier son los mejor ubicados para convertirse en protagonistas del fichaje final. Al menos a día de hoy, el resto de opciones sobre la mesa no convencen ni satisfacen del todo a Óscar Cano. El asunto, crucial para acabar de la mejor manera la reconfiguración de la plantilla, que de momento no da los efectos deseados, lo llevan con sigilo y discreción Garrido y Mauro.