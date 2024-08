Tenerife-Almería, un partido para rectificar

No gustó el Tenerife en Elda y nadie puso excusas. «Sería absurdo afirmar que estuvimos bien», reconoció Óscar Cano justo después de la derrota por 2-1 ante el Eldense, el pasado lunes. El resultado podía darse. Nunca hay garantía de éxito, y menos en la primera jornada, cuando todo está por descubrir. Lo desconcertante fue la manera de caer, sin argumentos consistentes a los que aferrarse individual y colectivamente, la sensación de que todo el trabajo de preparación apenas había tenido efecto. ¿Una mala tarde justo en el comienzo del curso? ¿Una señal de que costará cogerle el pulso a la competición? Son algunas de las inesperadas preguntas que giran en torno al equipo. De ahí que el encuentro de la segunda fecha, esta vez en el Heliodoro, haya pasado a ser algo más que el estreno en casa. Urge saber si lo del Pepico Amat fue solo un accidente.

Y el examen no podía ser más exigente. La teoría dice que el Almería es uno de los claros favoritos a subir por la vía directa a Primera, categoría de la que bajó la temporada pasada. Favorito por todo: por la obligación de todo descendido, por presupuesto, por plantilla, por entrenador... Todos los pronósticos sitúan a los de Rubi por delante del resto. Luego, la práctica puede ser la primera en llevar la contraria. Sin ir muy lejos, el Almería tuvo que emplearse a fondo para sumar un punto en su debut, el domingo en El Sardinero. Se vio con un 2-0 en contra en apenas media hora, pero fue capaz de empatar en el segundo tiempo con goles del colombiano Luis Suárez y el belga Largie Ramazani. Este último, autor de los tantos del conjunto rojiblanco en sus dos últimos triunfos en el Heliodoro –por 0-1–, no será una amenaza para el Tenerife. Esta semana fue traspasado al Leeds United. Pero el potencial del Almería sigue siendo alto, y eso que quedaron fuera de la lista por lesión Robertone, Leo Baptistao y el oro olímpico Marc Pubill. Sí viajaron jugadores como Luis Maximiano –contratado este verano por 8 millones de euros–, Gonzalo Melero, Sergio Arribas, Nico Melamed –su único fichaje, por ahora–, Lopy –apunta al Parma–, Luis Suárez...

Como tarjeta de presentación no está nada mal. Pero tampoco es algo que asuste en el vestuario del Tenerife. Como recordó el jueves Enric Gallego, el blanquiazul es un equipo que se suele «poner las pilas» ante los rivales más potentes.

La energía que se aplique no se pone en duda. La cuestión está en saber si será suficiente y si vendrá acompañada de un funcionamiento superior al del partido anterior. Todo lo que no sea mejorar esa actuación, será preocupante. En la búsqueda de soluciones, Cano ya anunció que hará cambios. Habrá que ver cuántos y en qué puestos. Puede que Medrano por Guerrero en el lateral izquierdo, algo distinto en el medio –Sergio y Diarra no lo hicieron mal en Elda como sustitutos de Bodiger y Corredera–, una mayor carga de empuje en el ataque... El único que sigue sin ser una alternativa es Aitor Sanz. Al capitán no le falta mucho para recuperarse del todo de la lesión que arrastra desde la parte final de la campaña pasada, pero todavía no está listo para competir. La relación de bajas se completa con José Amo y con Romero.