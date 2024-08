Óscar Cano, sin paños calientes: "El equipo estuvo muy mal"

El orgullo herido debería ser un aliado del Tenerife en su intento de ganar el primer partido de Liga después del intento fallido de la jornada inaugural en el Pepico Amat. La segunda oportunidad llegará este sábado en el Heliodoro ante uno de los favoritos a subir a Primera División, el Almería. El técnico del equipo blanquiazul asumió la responsabilidad que le corresponde, aseguró que el ánimo de revancha es el denominador común en la plantilla que dirige y se mostró convencido de que la imagen de Elda no se repetirá. «Estamos jodidos porque nos quedamos muy lejos del Tenerife que necesitamos», admitió Óscar Cano con la tranquilidad de saber que el valor más destacado de sus futbolistas es el «sentido de la responsabilidad», y por eso «nadie escurre el bulto» ni es «ajeno a la mala imagen» del pasado lunes.

El granadino habló con naturalidad de lo sucedido, no puso paños calientes y analizó algunas de las claves de la derrota ante el Eldense, sin entrar a fondo en todos los detalles. «Hubo mala imagen y hay un orgullo que esperamos sacar, desde los técnicos a los jugadores», garantizó Cano. «No estuvimos nada bien y no dimos la imagen que tenemos que dar si de verdad queremos ser un equipo protagonista en la categoría, y esta es una oportunidad única porque será el primer partido delante de nuestra gente y porque viene un rival que nos va a exigir estar al cien por cien», reflexionó elevando al «máximo la ilusión, el compromiso y la responsabilidad» del grupo, «porque la imagen de la primera jornada de Liga quedó muy lejos del Tenerife que se espera».

Cano insistió en que «esa herida en el orgullo que debe tener todo competidor después de dar una mala imagen», se tendrá que notar en el duelo con el Almería. «Hay que hacer llegar a la grada todo lo que queremos rectificar», apuntó.

El entrenador afirmó que el Tenerife no tuvo un problema de actitud en el Pepico Amat. Para explicarse mejor, fue un poco más allá en su lectura de lo ocurrido en Elda. «Sí vi descoordinación a la hora de presionar y malas decisiones cuando ganábamos la pelota, y eso va menoscabando el estado de ánimo, porque no te van saliendo las cosas. Te hundes en pequeñas depresiones que vas pasando en el partido, no circula bien la pelota, no aciertas, defensivamente te reajustas mal...», repasó Óscar, que no se habría quedado conforme con un teórico empate logrado con un gol a última hora. «Si atendemos al cuarto de hora final, estoy seguro de que estaría igual de cabreado si Sergio y Cantero hubieran acertado de cara a la portería contraria», reconoció con la sospecha de que los opiniones externas sí serían distintas. «Con un 2-2 se estaría diciendo que el entrenador acertó en los cambios, que el equipo fue capaz de reponerse ante la adversidad... Y creo que el equipo hizo un mal partido con independencia del resultado. Las sensaciones dependen demasiado de los resultados, pero los técnicos tenemos que ir un poco más lejos: el equipo estuvo muy mal, desde el entrenador al último de los participantes», remarcó.

Con todo esto, avanzó que introducirá algunos cambios en la alineación y afirmó que «el estado de ánimo es óptimo para afrontar» el partido de este sábado ante el Almería.

Poniéndose en lugar de la afición, se mostró comprensivo con quienes se sintieron decepcionado con el Tenerife por el rendimiento ofrecido en el Pepico Amat. «Si están cabreados, tienen que estarlo; también lo estamos los de dentro porque la imagen fue mala», insistió. «Pero a la afición poco se le puede pedir», añadió antes de recordar que, pese al resultado de la primera jornada, el número de abonados es similar al del año pasado. «El equipo puede tener altibajos en su rendimiento, pero cuando vemos que donde no los hay es en el amor de la gente por su Tete, nos llenamos de responsabilidad y de compromiso, y lo que tenemos que hacer es devolver todo eso en forma de rendimiento, puntos, buen juego...», señaló Cano para prometer que tanto él como los futbolistas no van a descansar hasta estar a la altura esperada. «Por nosotros no va a quedar», confirmó el granadino.

El técnico quiso destacar el talante del tinerfeñismo. «He estado en muchos lugares y he tenido muy buenas aficiones en relación a la cantidad, a la calidad, a no dejar a su equipo caer nunca... Pero de aquí me ha llamado la atención la educación de la gente en el cara a cara. En los tiempos que corren, esa es una grandeza difícil de ver. Cuando hablas con alguien en al calle, por más que quiera expresar que el equipo no ha hecho bien las cosas, lo hace siempre desde la educación. Es alucinante. No es habitual en tiempos en los que los valores han quedado en un segundo plano, solo tengo palabras de agradecimiento», finalizó Cano.