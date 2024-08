Caricia de la afición al equipo antes del debut en casa del CD Tenerife

Presentación, entrenamiento con público, las dos cosas... La manera de llamarlo es lo de menos. Lo que quedó fue una primera toma de contacto del Tenerife 24/25 con la afición a pocas horas de su estreno liguero en el Heliodoro Rodríguez López. El estadio en el que el equipo blanquiazul recibirá este sábado al Almería (20:30), fue el escenario de una tarde diferente. En tiempos en los que ya nadie puede ver una sesión de trabajo del equipo, este jueves se celebró una jornada de puertas abiertas, con el aliciente añadido de poder conocer a los fichajes, al técnico, a los canteranos que se ejercitan con los mayores... En definitiva, al nuevo Tenerife.

El club ya había utilizado esta fórmula el verano pasado. También hubo una tarde así. Como hace un año, quedaron pocas butacas vacías en la grada de Tribuna baja, se amenizó la espera con música, fueron accediendo al campo todos los futbolistas, presentados uno por uno, y el cuadro técnico al completo... Y habló el capitán, Aitor Sanz, en su duodécima temporada en el club, para dar las gracias al tinerfeñismo, en general, por su respuesta en la campaña de abonos –algo más de 14.000–. «Queremos dar la enhorabuena a todos por su compromiso», dijo antes de prometer la misma respuesta por parte de los futbolistas. A diferencia de la presentación de 2023, nadie más tomó la palabra, ni el entrenador –Óscar Cano– ni el presidente. Esta vez no participó Paulino Rivero –asistió a un acto correspondiente al 75 aniversario de la UD LasPalmas en Gran Canaria–.

Los jugadores fueron entrando en escena por orden de dorsal, de menor a mayor: Salvi Carrasco, David Rodríguez, Fernando Medrano, José León, Sergio González, José Amo, Álvaro Romero, Yussi Diarra, Ángel Rodríguez, Álex Corredera, Luismi Cruz, Rubén Alves, Tomeu Nadal, Adrián Guerrero, Yann Bodiger, Waldo Rubio, Enric Gallego, Alejandro Cantero, Maikel Mesa, Teto Martín, Jérémy Mellot, Juande Rivas, Josep Gayá, Dylan Perera, Alassan Gutiérrez, Sergio Aragoneses, Yanis Senhadji y Aitor Sanz, que, siendo el 16, cerró el grupo por su condición de primer capitán.

Los aplausos se fueron sucediendo con algún pico que otro de mayor intensidad: Aitor Sanz, Ángel, Teto, Gallego, Mellot, Ángel... También los recibió José Amo, ayudado de unas muletas para subir la escalera que conduce al terreno y adentrarse en el césped. El sevillano fue operado el mes pasado de una grave lesión de rodilla.

Y sin más adornos, el equipo se centró en lo suyo, en seguir preparando el encuentro de la segunda jornada de Liga. Lo hizo de la manera más atractiva para el público, con un partidillo, un once para once con sus goles y sus acciones similares a las de la competición. Y para redondear la tarde, una tanda de centros y remates. Una sesión muy dinámica que pasó volando.

El público se fue soltando poco a poco y también se hizo notar. Los cánticos de la catálogo fueron sonando desde la grada, con algún guiño específico para Aitor Sanz, que se entrenó aparte –sigue recuperándose de la lesión con la que terminó la campaña pasada–. Ambiente sano, interés por estar cerca del equipo, público de todas las edades, camisetas de Ligas recientes y también de la que acaba de empezar... Todo, durante una hora y media que dio paso a uno de los momentos más esperados por la afición, la petición de autógrafos y fotos para el recuerdo, el saludo a los futbolistas, el cara a cara. «Teto, mi sueño es tu camiseta», se podía leer en una cartulina roja que portaba una joven seguidora. No se dejó nada a la improvisación. Libretas y rotuladores. Camisetas, banderas e incluso botas que fueron llenando de firmas... Y si no, quedaba la opción del selfie. Nadie se quedó sin el suyo. La ducha podía y debía esperar.

Como dijo Enric Gallego en una breve rueda de prensa posterior, fue el fomento de una «unidad» que ya existía. «Ya lo hicimos el año pasado y creo que está bien», opinó el delantero, que ejerció de portavoz del grupo desde su posición de integrante del cuarteto de capitanes, junto a Aitor Sanz, Ángel Rodríguez y Sergio González.

Gallego dio a entender que tampoco iba a venir mal una dosis extra de ánimos después del inesperado estreno del lunes pasado en el Pepico Amat. Porque el 2-1 ante el Eldense no dejó buenas sensaciones ni dentro ni fuera. Nada que no tenga arreglo, aseguró Enric. «No salieron las cosas como queríamos;durante una temporada hay partidos malos», reconoció con la voluntad de «seguir trabajando duro para mejorar y crecer».

Sin entrar en detalles de lo ocurrido en Elda, Gallego apuntó que, «a veces, por mucho que uno quiere, las cosas no salen». Se limitó a admitir que el Tenerife no logró rendir al nivel esperado y que el rival «estuvo un poco mejor». Dicho esto, insistió en «trabajar aspectos ofensivos y defensivos, en mil cosas que irán mejorando durante el año». El proceso, según contó, no ha sido nada traumático, a pesar de que los blanquiazules salieron «jodidos» de ese partido «por la sensación que tuvo el equipo dentro del campo». Viendo el vaso medio lleno, recordó que la proximidad del siguiente encuentro será una ventaja a la hora de curar heridas. «No habrá mucho tiempo para pensar», indicó antes de dar un par de consejos. «Hay que limpiar la cabeza y centrarse en el Almería, porque para detrás ya no se puede arreglar nada», comentó Enric, seguro de que, como ya ha hecho en otras ocasiones, el Tenerife se pondrá «las pilas» frente a uno de los grandes de la categoría. «Viene un equipo muy fuerte, que está hecho para quedar lo más arriba posible, pero sabemos que este equipo se pone las pilas contra los rivales más grandes», declaró pensando en el Almería, en el reencuentro con la afición, ya sea en vivo o por la tele, per con una caricia anticipada.