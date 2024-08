Salud, protección y suerte: las peticiones del CD Tenerife a la Virgen de Candelaria

La visita anual del CD Tenerife a la Basílica de Candelaria -ofrenda floral a la Virgen de Candelaria incluida- es costumbre y tradición. La habitual peregrinación de la expedición tinerfeñista a la casa de todos los católicos del Archipiélago se celebra siempre a las puertas de la temporada regular.

Esta vez se produjo superada la primera jornada del campeonato en Segunda División, aunque con el estreno en el Rodríguez López a la vuelta de la esquina. Será este sábado, a las 20:30, frente a la UD Almería.

Entretanto, y con las heridas todavía abiertas después de una horrible puesta en escena frente al Eldense, la excursión blanquiazul acudió al encuentro de 'La Morenita' con la esperanza, la fe, de que ponga de su parte para el desastre de Elda sea, con el tiempo, una desafortunada anécdota y no el primer síntoma de la debacle que los más pesimistas ya temen.

Paulino Rivero a la cabeza, en su segunda experiencia como presidente del club, hizo las veces de líder. Le acompañaron; Amid Achi, accionista de referencia y una cara muy habitual en la visita, Conrado González, vicepresidente; Santiago Pozas, director general; y Mauro Pérez, director deportivo del representativo. Les esperaban la patrona, claro, y el rector de la Basílica, José Ramón Enjamio. También la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y los concejales de cultura y relaciones institucionales, Manuel González y Francisco Pinto, respectivamente.

A los capitanes les tocó ejecutar la ofrenda. Con Ángel Rodríguez ausente por motivos personales, Fue Aitor Sanz quien colocó con esmero un ramo de flores (unidas por una cinta azul y otra blanca) a los pies de la imagen de la Virgen. Le acompañaron Enric Gallego y Sergio González. No fue la primera vez para ninguno, aunque Sanz, por supuesto, demostró su perfecto dominio de la situación.

Quienes sí debutaron fueron los recién llegados. Esto es, Óscar Cano, su cuerpo técnico, el tinerfeño Maikel Mesa, Josep Gayá, Adrián Guerrero, Juande Rivas, Salvi Carrasco, Yussi Diarra, Yanis Senhadji, Rubén Alves, Alejandro Cantero y el retornado David Rodríguez. Además, asistieron los canteranos Alassan Gutiérrez, Dylan Perera y Sergio Aragoneses (Jr) y los lesionados de larga duración José Amo y Álvaro Romero. Los dos últimos, por desgracia, tenían algo más para pedir a La Morenita.

El presidente descubre sus deseos

Rivero, precisamente, se pronunció en esta línea. "Esta es una visita tradicional en la que, especialmente, pedimos salud para todos. Para nuestros socios, nuestros abonados y aficionados. Para todo el mundo en general: salud. Luego, claro, pedimos un poco de suerte. Sabemos que la Virgen nos puede ayudar, pero el principal esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros. Hacer goles, defender, el buen juego, las ganas... y luego viene la protección de la Virgen. Seguro que ella no nos va a fallar", afirmó convencido el dirigente.

Garrido y Guerrero, ausentes

El presidente soltó una carcajada -quizá nerviosa o puede que de una forma natural- cuando se le cuestionó por la ausencia del máximo accionista, José Miguel Garrido. "Pues la verdad es que no le he preguntado. No hay que darle más importancia. Los accionistas no suelen tener presencia institucional de forma permanente. Cuando sus circunstancias lo permiten están. Me imagino que serán razones de índole personal, aunque no creo que sea una cuestión fundamental. Este es un acto de la institución y los accionistas no tienen porqué estar", replicó Rivero.

Cierto que es que el empresario no tiene cargo orgánico alguno en la entidad, pero también que hace ya algo más de un año sí que participó en el acto. Lo hizo, en agosto de 2023. No posó en aquella foto de familia, pero sí se le vio implicado, charlando cariñosamente con alguno de sus futbolistas y saludando a algún aficionado que aprovechó la ocasión para acercarse a la comitiva blanquiazul.

El consejero deportivo, Juan Guerrero, tiene más complicado justificar su incomparecencia. Guerrero también acudió a la cita hace ya algo más de un año. Y sí estuvo en el posado que inmortalizó la visita. Puede que por iniciativa propia, pero lo cierto es que el sevillano ha perdido mucho protagonismo estos últimos meses. Sus comparecencias públicas se han visto reducidas a cero: no atiende a los medios, no participó en la presentación de Cano -estuvo presente en el acto, pero se quedó en segundo plano y se mantuvo la mayor parte del tiempo atiendo a una llamada telefónica- ni en la de ninguno de los fichajes. Todo lo contrario que en la ventana de traspasos de 2023, cuando compartió siempre junto a Mauro Pérez.

Guerrero, eso sí, estuvo en el palco en la visita a Elda y fue el elegido por la entidad para ser agasajado por el cuadro local. El consejero posó, al descanso, con un representante de la entidad valenciana, quien le entregó una caja con productos de uno de los patrocinadores del club azulrgana.