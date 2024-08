Paulino Rivero se desmarca y da la plantilla por "cerrada"

La visita a Candelaria fue la excusa perfecta para abordar al presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, y poder, repasar, en su voz, la actualidad deportiva en la voz del mandatario.

Rivero, siempre diplomático y cauto en sus declaraciones, destacó esta vez por la transparencia de su crítica al representativo después de la derrota por dos goles a uno en la visita al Eldense. Queda mucho camino por recorrer, casi todo, pero la dirección no fue la correcta. «La preocupación es relativa. No me gustó la actitud del equipo. No estuvo bien, hay que decirlo. Esperábamos otra cosa. Fue solo un partido, ya hemos pasado página. Nos quedamos con ese disgusto, con esa decepción, pero ya con toda la ilusión puesta en el partido de este sábado contra el Almería. Esto es así, cada fin de semana es una nueva historia. La primera no salió bien y ahora tenemos que concentrar toda nuestra energía positiva en lo que viene», expuso.

El dirigente reconoció, seguidamente, no saber qué pudo haber sucedido en el Pepico Amat. Y es que «en el fútbol es muy difícil explicar las cosas». Por una razón u otra, el Tenerife fue «distinto» al de pretemporada. «Ahí vimos a un equipo intenso, luchador, que ganaba segundas jugadas... Nos faltó intensidad, no estuvimos bien. Ojalá haya sido el partido malo de la temporada», añadió.

Por delante, afortunadamente, quedan 41 partidos. Del primero, el de este sábado frente al Almería, el presidente espera «lo mejor». Siempre en la voz del que fuera presidente del Gobierno de Canarias, lo primero es que el equipo pueda corresponder a ese importante apoyo que está recibiendo de la afición. «Superar los 14.000 abonados supone alcanzar el segundo mejor dato histórico en Segunda División, después del récord de la temporada pasada. Eso sí, todavía estamos en proceso. Seguiremos creciendo. Eso dependerá de los resultados que obtengamos en los próximos partidos», explicó Rivero.

Con el mercado abierto, y en plena recta final –se cierra el 30 de agosto–, tocaba preguntar por posibles transferencias. José Miguel Garrido pretende que Corredera salga traspasado y acometer dos fichajes: un jugador de banda y un centrocampista que llene el espacio que dejará el gerundense. Sin embargo, y de manera inesperada, el presidente dio la plantilla por «cerrada». «Tenemos un elenco competitivo y creemos que ha mejorado en relación con la de la temporada pasada, que ya era buena. Hemos mejorado en algunas posiciones, el equipo se ha reforzado bien. En fútbol nunca se sabe y hasta el cierre de mercado hay movimientos. Se depende de muchas cosas y no solo de nosotros, pero, en principio, damos la plantilla por cerrada», afirmó convencido antes de añadir que Corredera es un jugador «muy importante» para la entidad y que Cano «cuenta con él».

Al técnico andaluz, por cierto, lo ve «bien» a pesar del tropiezo en su primer día. «Tenemos puestas grandes esperanzas en que haga una gran temporada. Su suerte será la nuestra», zanjó el dirigente.