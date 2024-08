Moha Ramos sale de prisión y llega a Tenerife: "Ha sido una gran pesadilla"

Moha Ramos aterrizó este martes en Tenerife en vuelo procedente de Lanzarote, la isla donde fue detenido por sorpresa hace algunas semanas en el transcurso de un partido de pretemporada que el filial blanquiazul disputaba contra el Unión Sur Yaiza. Su agente, Borja Arjona, aseguró en sus primeras declaraciones que «ha sido una gran pesadilla de la que el jugador está saliendo», no sin antes agradecer el respaldo incondicional obtenido por el representativo y su consejo de administración. Desde el club han entendido que su detención y posterior ingreso en un centro penitenciario –ya ha obtenido el tercer grado, como así avanzó EL DÍA– fue consecuencia «de un suceso del pasado y que el futbolista ya había asumido», apuntó su representante.

«Ahora mismo siguiendo todos los procedimientos para que pueda hacer vida normal, incorporarse a los entrenamientos y también a los partidos», reveló Arjona en su primera entrevista. «Ha sido una pesadilla de la que, por suerte, se está saliendo», relató. El agente reveló que la detención en Yaiza «se produjo en el minuto 46 del amistoso y desde aquel instante sus compañeros se mostraron impactados y sorprendidos», porque nadie esperaba la triste noticia.

«El cuadro técnico, el delegado y a continuación toda la institución se han volcado. Se ha implicado Toño, Mazinho y el presidente, Paulino Rivero, que ha llamado no sé cuántas veces para hacer el seguimiento del proceso», quiso indicar su representante, aún sacudido por lo acontecido en plena pretemporada del filial.

«Al principio parecía una mala pasada, una broma de mal gusto... pero no, vimos que no. Afortunadamente, el presidente se ha implicado a fondo para seguir el día a día del proceso, lo mismo que otros consejeros del club. Los compañeros le grabaron un vídeo que se le pudo hacer llegar y fue un subidón de ánimos. Es algo que no esperas y no te creces», dijo también. «Por suerte está saliendo de la pesadilla y ya lo tenemos en Tenerife, algo que inicialmente parecía inviable. Ojalá que en unos días pueda estar entrenando como uno más», adujo. Lo más probable es que su reingreso en las sesiones de trabajo del B, que dirige Mazinho, se produzca mañana. El estreno en competición oficial del filial en Segunda RFEF será la próxima semana, en Geneto contra el Melilla.

Un claro desorden

En sus declaraciones de este martes, Borja Arjona quiso recalcar que los sucesos por los cuales se ha condenado a Moha Ramos «ocurrieron en 2018, y que ahora es cuando se pasa factura». «No se le puede echar la culpa a nadie. Pero ha habido un claro desorden, es obvio, porque se le pudo haber notificado de otra manera, pero sucedió así. Irlo a detener a un partido de fútbol parece de película, pero obviamente él ya hacía tiempo había asumido los errores y estaba mentalizado en recuperar el tiempo perdido. Él se fue joven al Real Madrid, triunfó por sus cualidades pero por las cosas de la vida, sí que cometió equivocaciones graves que había asumido como tales», dijo también. «Sus entrenadores y sus técnicos aseguran que está en su mejor momento, de verdad lo está. Y espero que esto le dé aún más fuerzas para seguir».