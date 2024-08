El mensaje de Óscar Cano tras el decepcionante debut del CD Tenerife

Óscar Cano, entrenador del representativo, verbalizó su disconformidad con la imagen ofrecida por su equipo en el estreno ante el Eldense y confio en que los siguientes partidos «se parezcan poco o nada»al jugado ayer en el Pepico Amat. En todo caso, negó que los cambios «hayan tardado en llegar»y destacó que no vio al Tenerife especialmente exigido.

«Más que errores individuales, la derrota obedece a las consecuencias del balón parado. Es una de las cosas en las que habíamos incidido. Sabíamos que ellos tienen buen pie en ese tipo de acciones y las han aprovechado. Tratábamos de evitar ese tipo de situaciones y la verdad es que en el segundo gol ya no solo la toca Dumic, sino luego la segunda acción nos condena», relató.

«Pese a no haber entrado bien después del descanso, un error de su portero nos ha permitido empatar y estábamos ahí. No puede írsenos la opción depuntuar por una sola acción, además evitable. Nos vamos fastidiados», adujo el profesional granadino, a quien no le salió el partido deseado en su primera comparecencia al frente del representativo.

«El plan era darnos un poco de tiempo. Sabíamos que era el primer partido y había que ser un poco más directos en un escenario donde ellos aprietan. Ellos han hecho ruido, hemos tenido una muy clara de Ángel... y es verdad que el equipo no ha estado bien. Sería absurdo decirlo, pero tampoco había pasado demasiado hasta el 1-0. Había que dejar ir el tiempo y habríamos tenido opciones. Hemos dejado botar el balón dentro del área y eso en esta categoría penaliza mucho», dijo Cano.

«Hemos empezado mal, no estoy para nada contento con el partido que hemos hecho. Pero esto acaba de empezar e intentaremos mejorar el sábado ante el Almería», fue otro de sus mensajes, ya con la vista puesta en el día del debut en el Heliodoro. Sea como fuere, descartó el jefe del banquillo que faltase actitud o intensidad en el equipo que dirige. «El grupo ha trabajado mucho, ahora serán los GPS los que marquen lo que hemos hecho. No he visto al Tenerife especialmente exigido pero este es el fútbol y así es esta competición: no puedes conceder nada. A balón parado hemos podido empatar al final. Es una categoría en la que se dan pocas oportunidades y lo que no podemos hacer es conceder», reiteró.

Con vistas al futuro, incidió en que «los partidos son muy distintos como local y como visitante, también varían en función del rival». «Esperamos que los siguientes se parezcan poco o nada a éste que hemos jugado. La verdad es que no hemos hecho un buen partido y toca corregir una serie de detalles que en esta competición te penalizan», añadió a continuación.

Se le preguntó durante su comparecencia ante los medios por las sorpresas de la primera jornada, con resultados decepcionantes para los recién descendidos. «Cádiz, Granada, Almería... van a estar arriba aunque no hayan ganado. Ala larga van a estar. Nosotros esperamos hacer mejor las cosas en las próximas jornadas y confiamos en estar también ahí, en la parte alta», apuntó.

Por último, habló de la posible llegada de refuerzos en próximas fechas. «Todo es mejorable pero no se pueden hacer juicios en función a lo ocurrido hoy [por ayer]. Hay jugadores que no han estado bien, pero a lo largo de la temporada sí van a tener mejores actuaciones. Ahora mismo me apetece salir, gritar... pero no contra los jugadores. Hay que manteer la calma y son 42 jornadas las que tiene esta competición», cerró.