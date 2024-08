Un comienzo de temporada del CD Tenerife para resetear

A lTenerife no se le pedía la excelencia en la primera jornada de Liga. Ni que redondeara la mejor actuación de una larguísima temporada que no ha hecho más que comenzar. Pero sí que mostrara otras señales. Lo mejor de la derrota en Elda es que debe haber mucho margen de crecimiento y que queda tiempo para que salga a flote.

Pero la cuestión no es solo el resultado, un 2-1 que le dio vida a los blanquiazules hasta la última jugada, ya en el alargue, cuando el portero local, Dani Martín, compensó el grave error que había cometido en el gol de Maikel (1-1) con dos paradones, a Cantero y Sergio González, que estuvieron a punto de dejarlo todo en empate.

Ahí faltó la suerte que sí le había dado a los tinerfeños una segunda oportunidad cuando peor lo estaban pasando. Porque la igualada se produjo por un regalo de Dani poco después de que el Eldense se adelantara con un golazo de Sergio Ortuño. Antes y después, el partido fue azulgrana, incluso cuando los de Óscar Cano amagaron con venirse arriba, impulsados por los cambios. Ni siquiera así hubo manera de controlar de verdad la situación. No ayudó una fragilidad defensiva que explotó el conjunto de Dani Ponz para volver a batir a Tomeu en el 78’ con un remate de Bernal dentro del área después de una jugada a balón parado –el 1-0 había nacido desde la estrategia–.

El Eldense ya había entrado mejor al partido. A la Liga. Con más claridad de ideas e intensidad, siendo más práctico e incisivo, superando en todo a un Tenerife algo tímido, que daba la impresión de que estaba más a verlas venir que a llevar la iniciativa. Los blanquiazules se mostraron indefinidos en el debut. Demasiado, quizá. No se agrupaban en una presión alta para recuperar el balón cerca del área contraria –solo en algún momento puntual–, no eran una roca atrás, pendientes de iniciar transiciones rápidas, y tampoco no eran dominadores del juego ni con el balón.

Su producción ofensiva se reducía a alguna acción individual de Luismi, muy de vez en cuando, y a la finalización de Ángel, que en el primer tiempo fue el único que probó suerte en el remate, dos veces y ambas desde fuera del área, sin rodeos. El lagunero puso a prueba a Dani con un colocado chut en el 20’. Fue el primer ensayo de los blanquiazules en un encuentro en el que el Eldense ya había avisado. Un poco más tarde, Ángel repitió desde la misma zona con un disparo que salió demasiado alto. En las dos acciones había tenido protagonismo Luismi, primero quitándole el balón a Timor con una eficaz presión y luego después de una transición por la derecha. Al balance ofensivo le estaban faltando más nombres y una mayor constancia. Nada por la izquierda ni de Maikel, que luego acabaría marcando.

En cambio, sí daba la impresión de que el Eldense reunía más argumentos para hacer daño. Recuperaba el balón en el campo contrario, utilizaba las dos bandas y generaba peligro con la movilidad de Quintana y Juanto Ortuño. Sin que fuera un asedio, se palpaba una mayor sensación de riesgo en la portería de Tomeu Nadal.

La tendencia se notó pronto, en el minuto 4, al anticiparse Quintana a la defensa tras un pase de Sergio Ortuño desde el carril zurdo. Su golpeo no cogió portería. Al rato, Chapela se subió al momento emergente del Eldense para poner el punto de mira en la cruceta. Tomeu estiró el brazo y desgastó sus guantes para evitar el primer gol.

A esas alturas, las diferencias de rendimiento ya no estaban siendo casuales. Aún así, Ángel encendió los dos fogonazos que, entre otras cosas, demostraron que el Tenerife se estaba quedando corto en la elaboración. El nueve debió leerlo así y ejecutó sin darle un mayor recorrido a las jugadas: bola y tiro.

La primera parte se fue apagando con la conclusión de que lo mejor para el equipo de Cano estaba siendo el resultado (0-0), y con la oportunidad de poder aprovechar el descanso para cambiar algo.

Pero apenas hubo margen para que se palpara una mejoría de los blanquiazules. Porque enseguida cayó el 1-0. Todo lo que sucedió antes de que el balón entrara en la portería fue una clara muestra de que el Tenerife está muy verde. Tomeu salió del área para intentar alcanzar el balón cerca de la línea de fondo, pero se le adelantó un rival y le hizo falta. El guardameta se quejó de que no había recibido el aviso de su compañero Guerrero. Y la puesta en movimiento de esa jugada a balón parado dejó en evidencia el balance defensivo de los blanquiazules. Pelota rasa a la frontal y no colgada al corazón del área para que, libre de marca, apareciera Sergio Ortuño y anotara con un preciso chut a la escuadra. Mérito del Eldense y de Ortuño, pero deficiente respuesta de un Tenerife pillado en la estrategia.

Con los blanquiazules aún aturdidos por el tanto recibido, el Eldense perdonó el 2-0. Lo hizo Nacho Quintana al no ajustar un claro remate con todo a favor (55’). Lo peor se veía venir para un Tenerife que, de la nada, recibió un golpe de suerte a modo de fallo de Dani, de esos que luego se encasillan en la jugada tonta de la semana. El portero debió confiarse al intentar atrapar un remate de cabeza de Maikel, de esos que parecen más un centro a las manos que una amenaza de gol, y vivió un auténtico trágame tierra al ver que la pelota se le colaba entre las piernas. El destino había querido tenderle la mano al representativo. Empate con casi media hora por delante.

El 1-1 bloqueó a un Eldense que, durante un rato, perdió dinamismo, chispa y empuje. El Tenerife supo que esa podía ser su oportunidad y, ayudado por los cambios –fueron entrando Medrano, Sergio, Diarra y Cantero–, dio un paso al frente con la intención de llevarse el triunfo. La curva tuvo su pico en un remate de Maikel pensando en la escuadra en el 76’.

El Eldense se fue recomponiendo y no renunció al ataque, ni mucho menos. Y volvió a utilizar la vía del balón parado para recuperar el terreno que había concedido. Balón colgado al área, prolongación de Dumic y finalización de Álex Bernal en otra fría respuesta colectiva del armazón defensivo. Ahora sí, con 2-1 en el minuto 78, el desenlace parecía inamovible.

Pero el Tenerife tiró de amor propio para intentar evitarlo, ya con más ímpetu que fútbol y con la bola extra de tener casi 10 minutos de alargue. De esa manera tuvo el punto en sus botas, en las de Cantero y Sergio, con dos remates cercanos a la portería que sacó Dani Martín, que había pasado de pedir perdón al público convertirse en uno de los héroes de la noche.