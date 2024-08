La anécdota del Eldense - Tenerife: un gato salta al campo y obliga a parar el partido

No cabe duda de que no hay dos partidos iguales. Pero lo que no se esperaban los jugadores del CD Tenerife y el CD Eldense, que se enfrentan este lunes en el primer partido de liga, es hubiera un invitado más en la jornada deportiva.

Cuando aún no se había alcanzado la primera media hora del encuentro, un inesperado 'jugador' saltó al campo, aunque no sabemos con qué equipo iba.

En ese momento, un gato decidió introducirse en el campo de juego -bajo la atenta mirada de los aficionados y miembros de ambos equipos-, y pasear como si estuviera en su propia casa, lo que obligó a parar el encuentro por unos minutos.