La revolución de Óscar Cano en el CD Tenerife

El Club Deportivo Tenerife arranca este curso bajo la dirección de Óscar Cano con una propuesta basada en un fútbol propositivo, vertical y dinámico. En la pretemporada, el técnico ha dejado una impronta positiva, revelando matices y variantes tácticas que contrastan con las de sus predecesores. Esta transformación resuena tanto entre la afición como en los más conocedores, quienes identifican una evolución palpable en el estilo de juego del equipo. Gustavo Alonso, analista de Radio Club Tenerife y experto en fútbol con un profundo conocimiento de la categoría, comparte sus observaciones sobre el desarrollo del Tenerife durante la fase preparatoria, así como sus expectativas para la temporada que comienza este lunes para el representativo.

Un Tenerife que muerde. El también entrenador resalta la intensidad y verticalidad del conjunto blanquiazul en esta pretemporada, dos aspectos santo y seña del míster andaluz. «Ya conocía la metodología de Óscar, sabía que es un técnico al que le gusta proponer y no se limita a tener un 80 por ciento de posesión, sino que busca un estilo más vertical, con criterio en el manejo del balón», comenta Alonso, quien siguió de cerca los amistosos contra rivales como el Alavés y el Eldense, pues son las pistas más reveladoras de lo que se encontrará el representativo en la competición oficial.

En esos duelos, el analista percibió un Tenerife que no solo buscó salir jugando desde atrás, sino que también aplicó una presión alta tras pérdida. Igualmente destaca la versatilidad táctica del equipo al utilizar diferentes esquemas según las necesidades del partido. «Contra el Alavés utilizó un 4-2-3-1, que creo será su sistema base, mientras que frente al Eldense salió con un 4-4-2», explica. El experto muestra su inclinación hacia la primera de las disposiciones, aunque valora la capacidad del entrenador para alternar sistemas cuando sea necesario. «En ciertos momentos, especialmente en el Heliodoro cuando el equipo no esté ganando, podría optar por jugar con dos delanteros», señala.

Maikel Mesa y el enganche. En el análisis de Alonso, el tinerfeño Maikel Mesa emerge como uno de los pilares del esquema táctico. «Ha estado estelar, llegando con peligro desde la segunda línea y trabajando sin balón», afirma. Según Gustavo, jugando como mediapunta, Mesa será una pieza fundamental para el sistema de Cano. «Creo que el 4-2-3-1 es la formación que mejor le viene a este equipo, y Maikel Mesa es clave para hacerla funcionar», subraya Alonso, que también apunta a Teto como el otro jugador capaz de cumplir con ese rol de enganche.

Otro aspecto que captó su atención durante la pretemporada fue la habilidad del equipo para generar ocasiones de gol de la nada. No obstante, Alonso advierte que aún falta por averiguar cómo manejará el Tenerife los encuentros en el Heliodoro Rodríguez López frente a rivales que opten por un bloque bajo de espacios reducidos. «Me falta por ver a un equipo más posicional, capaz de manejar posesiones largas y de proponer para abrir la defensa rival», indica Alonso.

Apuesta por Diarra. Al ser preguntado sobre los fichajes, Gustavo no oculta su interés por el mediocentro Yussi Diarra, a quien ya conocía. «Es un futbolista de largo recorrido, con capacidad para presionar sin balón y que, además, tiene criterio con él», subraya. A pesar de que Cano ha probado con Diarra en la mediapunta, el experto considera que su posición ideal no reside en el carril del 10, ya que «no es un futbolista para jugar de espaldas a la portería». Otros refuerzos que le han despertado una grata impresión son los de Juande Rivas y Rubén Alves, a quienes vislumbra como titulares en el debut contra el Eldense.

Un equipo con variantes. En términos generales, Gustavo Alonso sostiene que la plantilla del Tenerife ha mejorado en comparación con la del curso anterior, aunque todavía persisten ciertas inquietudes. Una de sus preocupaciones radica en la portería, donde Salvi Carrasco aún no ha demostrado su capacidad en escenarios de mayor exigencia. «Salvi me parece un buen portero, pero viene de la Primera Federación y no tiene experiencia en un contexto profesional», señala el analista, quien igualmente expresa sus dudas sobre Tomeu «como un titular para las 42 jornadas».

El lateral izquierdo también suscita interrogantes. Aunque Adrián Guerrero tiene capacidad ofensiva, Alonso destaca su carencia de «solidez defensiva». En este contexto, Medrano se perfilaría como el titular en dicho flanco.

En contraste con las dudas en la portería y el lateral izquierdo, el experto subraya la robustez del conjunto blanquiazul en otras zonas. La experiencia de José León, combinada con las incorporaciones de Rubén Alves, Gayá y Juande, lleva a Gustavo a concluir que el puesto del defensa central está más que cubierto. «En el lateral derecho no tengo dudas; contamos con dos opciones muy buenas con Mellot y David», afirma.

En el medio, el Tenerife dispone de un abanico de opciones con Aitor, Sergio, Bodiger, Diarra y Corredera, quienes «ofrecen distintas opciones para combinar». En cuanto a las bandas, Alonso considera a Luismi como «uno de los mejores en su posición de la categoría», y confía en que Waldo, si tiene continuidad, puede convertirse en un jugador decisivo.

En la mediapunta, el repatriado Maikel Mesa aportará «calidad y versatilidad al equipo», con Teto Martín como otra opción disponible. Finalmente, la delantera estará «bien cubierta» con la presencia de Enric Gallego, Ángel y Yanis.