Óscar Cano: "En el Tenerife hay alegría bien entendida"

A Óscar Cano le sobran los motivos para pensar que el Tenerife estará a la altura de lo esperado en el encuentro inaugural de la temporada, el de este lunes en el Pepico Amat. «Con independencia del resultado, el equipo tiene un estado de ánimo fenomenal», dijo minutos antes de iniciar el viaje a Alicante. Atrás habían quedado semanas de preparación, de toma de decisiones, de conexiones tácticas y también humanas... En definitiva, todo lo que implica darle forma a un grupo en el que el propio técnico es nuevo. «Aquí nunca falta la alegría bien entendida y eso nos hace ser optimistas», confesó. Llegado al momento del estreno, a la jornada número 1 de 42, el granadino no puso la menor pega. Tampoco es de agarrarse a las excusas, tal como admitió en la rueda de prensa que ofreció en el Heliodoro.

El entrenador le dio todo el valor posible al debut en Elda, pero también recordó que lo que ocurre en la primera jornada «no es definitivo», ni mucho menos. «Estamos hablando del primera partido y después tendremos 41 más, es una Liga muy larga», comentó con la sensación de que «las cosas se aceleran de tal modo en esta sociedad, que parece que todo es definitivo». El fútbol no vive alejado de estas prisas. «Parece que el equipo que pierde, no va a tener la posibilidad de hacer nada en la Liga, y al que gana hay que darle el trofeo de campeón», exageró para darle sentido a su análisis.Precisamente, opinó que uno de los cometidos del técnico consiste en dotar de equilibrio emocional a sus jugadores. «Nosotros estamos para dar un poco de coherencia y para que no se acusen estos altibajos», advirtió.

Con todo, remarcó que el de hoy será un «partido importantísimo porque todos lo son, porque es el primero, porque hay que empezar de la mejor manera» y porque el objetivo es hacer «una gran» Liga.

Cano afirmó que no le preocupa que sus futbolistas sufran un exceso de «ansiedad» por la voluntad de agradar y cumplir. «Es algo que tenemos que saber controlar», indicó. «En el vestuario hay suficiente experiencia para saber que estamos empezando y que el partido será exigente e importante, como lo será cualquier otro. No por ser el primero no debemos estar al cien por cien; hay que estarlo en este, en el último y en los del medio», aclaró el míster del Tenerife.

Y no es que el fin vaya a justificar los medios, pero Cano aseguró que no llegó al Tenerife con la intención de imponer un estilo de juego. «No quiero que el equipo tenga mi sello, sino que cada futbolista ofrezca su mejor versión», explicó. En esa línea contó que en su momento le «invadió» el «ego absurdo» que tienen algunos entrenadores de pretender que sus equipos tengan una única manera de desenvolverse en el campo. «Hace mucho tiempo que escapé de ese ego absurdo», señaló antes de insistir en que «los equipos tienen una forma de jugar a partir de quiénes son los que juegan». En ese contexto, apuntó que sí le dedica «tiempo a intentar organizarlo todo para que cada futbolista alcance su mejor versión».

No es una fórmula que garantice el éxito, porque «es difícil alcanzar una regularidad con tanto buen competidor», pero insistió en que se sentirá satisfecho cuando llegue a la conclusión de que «la mayoría» de sus futbolistas han rendido en cada partido a un «buen nivel en función de lo que son». En resumen, dijo que ese es «el sello» que busca y no el de «jugar de una manera concreta».

Estilos aparte, Cano no dudó de que el encuentro en el Pepico Amat será «totalmente diferente» al amistoso que disputaron los dos equipos este verano, con el resultado de 3-1 para los blanquiazules. «Habrá cosas en juego, los tres primeros puntos, y, por tanto, desde esa perspectiva va a ser muy distinto», vaticinó. Cano definió al Eldense como «un buen equipo» y destacó que está dirigido por «un gran entrenador», Dani Ponz, al que le une una buena relación. «Han ido muy bien al mercado y han completado la plantilla con los perfiles que necesitaban», avisó ajeno a los indicios que apuntan que el campo no tendrá hoy su mejor aspecto. «No voy a poner excusas, habrá que competir como esté», finalizó el entrenador.