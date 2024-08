Empieza la Liga para el CD Tenerife: otra manera de intentarlo

El Tenerife lleva once temporadas seguidas intentando conseguir el quinto ascenso a Primera de su historia. No compite en la máxima categoría desde la Liga 09/10. Lo hizo solo durante un curso. Después llegaron la caída a Segunda B, los dos años en ese pozo y un tramo de plata que comenzó en la 13/14, que todavía dura y que es el más largo de todos los que ha pasado el representativo en este nivel. En este tiempo ha estado cerca de sacar la cabeza por a arriba –finales de promoción de 2017 y 2022–, pero también lo ha pasado mal para no escurrirse por abajo. Y entre esos picos puntuales, las medianías como escenario habitual, como ocurrió la Liga pasada.

Con plantillas más o menos potentes, la búsqueda del gran premio ha pasado por la pizarra de ocho entrenadores, contando solo los que iniciaron cada curso. De Cervera a Garitano pasando por Agné, Martí, Etxeberria, López Garai, Fran Fernández y Ramis.A estas alturas del año, cada uno debió pensar en un junio exitoso. Ahora le toca a Óscar Cano emprender ese camino. La carrera de fondo, tal como define el granadino –y cualquier colega de profesión– a la Segunda. El tiempo dirá si logra superar todos los obstáculos –él y el equipo– y cruza la meta que tanto se le ha resistido al Tenerife. Será otra manera de intentarlo.

Cano es una de las novedades del Tenerife. Las demás estarán también este lunes (19:30) en el Pepico Amat. En realidad, faltará una. Salvi no viajó con sus compañeros. El motivo, su inminente paternidad. Esta ausencia despeja la duda que podía existir con la elección del portero titular, si es que la había. Nadal se pondrá los guantes en el partido contra el Eldense y Sergio Aragoneses –hijo– será suplente.

El resto de refuerzos de verano sí entró en una convocatoria que Cano prefirió no revelar. En ese grupo están Juande, Gayá, Alves, Guerrero, Diarra, Maikel, Cantero y Yanis. También David, que no formaba parte de una lista del primer equipo desde el 26 de mayo de 2023, poco antes de salir cedido al Antequera, del que regresó este verano con ficha profesional.

No todos se estrenarán como titulares. Los que más opciones tienen, en teoría, son Rivas, Guerrero y Maikel, jugadores que se mezclarían con otros que ya estaban en el club: Tomeu, Mellot, LeónBodigerCorrederaLuismiWaldo y Ángel. En cualquier caso, Cano no quiso desvelar el menor indicio de sus planes para Elda.

Sea como sea, las bajas por lesión no han condicionado su hoja de ruta. Ya sabía que no iba a poder contar con José Amo ni con Álvaro Romero, a los que les quedan meses para poder participar. Y también que Aitor Sanz iba a llegar muy justo a la fecha inaugural. Tanto, que tendrá que esperar una o dos semanas más para volver.

Enfrente, un Eldense que inicia un desafío que no muchos clubes superan, el de sacar adelante la segunda campaña seguida en LaLiga Hypermotion después de haber evitado el descenso en la primera. Se pone en las manos de un entrenador debutante, Dani Ponz –ya había trabajado antes en el club–, y de nueve fichajes que se unen a jugadores como Darío Dumic, David Timor, Marc Mateu, Sergio Ortuño o Juanto Ortuño.