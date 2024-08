Cano no espera "grandes cambios" en la plantilla y no contempla la salida de Corredera

La temporada 24/25 comenzará este lunes para el Tenerife todavía con margen para que el club intervenga en un mercado de fichajes que estará operativo hasta fin de mes. En la víspera del encuentro inaugural ante el Eldense, Óscar Cano afirmó que no espera «grandes cambios» en la plantilla. En esa línea, apuntó que no contempla la salida de Alexandre Corredera, el único blanquiazul que ha estado relacionado con posible traspaso, sin contar a Dauda, que también tiene contrato y que no cuenta.

«No contemplo que salga Álex», afirmó el técnico del Tenerife. «No sé si antes de mi llegada recibió una oferta de otro equipo. Hay rumores. Pero ahora mismo no contemplo su salida. Es un futbolista importante para nuestra plantilla. Suele jugar muchísimos partidos por año con un gran rendimiento y le vamos a pedir más cosas, sobre todo en campo contrario. Está capacitado para ello», manifestó.

El que sí cambió de equipo fue el canterano Pablo Hernández. Cano aclaró los motivos. «Cuando uno ve que la gente joven no va a tener mucha participación, lo mejor para todas las partes es que juegue y elija dónde», resumió antes de pasar al caso de Dauda. «Es una situación que se está resolviendo. Tiene que decidir dónde ir para ver si puede tener esa participación y el éxito que todos auguramos cuando vemos las cualidades que tiene y que aquí no ha tenido la suerte de manifestar», dijo.

Cano recordó que «las plantillas siempre están abiertas» hasta que no se clausuran los mercados. «Espero que no haya muchos movimientos. A estas alturas sería lo más saludable. Digo lo que espero, pero tampoco soy el responsable de este tipo de cuestiones. Soy partidario de que los mercados se cierren antes del comienzo de las temporadas. Tendremos dos jornadas en las que podremos detectar posibles carencias y también virtudes que creíamos que no teníamos en exceso y que harán que pensemos que no nos falta nadie más. Pero no esperamos grandes cambios. Si viene alguien que complete, bienvenido», declaró.