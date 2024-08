Una Segunda de Primera

El vaticinio es cíclico. El de todos los meses de mayo, cuando se esfuman las opciones de ascenso del Tenerife: «Oportunidad perdida». También el de finales de junio, fecha en la que suele sortearse el calendario de Segunda y, cómo no, a principios de agosto, cuando comienza la cuenta atrás para que arranque la temporada. «Qué difícil será esta vez». Los que bajan, lo hacen con una importante compensación económica, la famosa ayuda al descenso. Los que suben desde Primera Federación aterrizan en la categoría de plata con la ambición de no bajarse del escaparate de la Segunda, y muchos de los que se quedan aspiran a pelear por estar arriba. Algunos porque jugaron promoción –tienen el listón alto– y otros porque, aunque no lo hicieron, están obligados a apretar los dientes por el sueño de la Primera. En ese último grupo suele moverse el representativo insular.

La 24/25 será, en la Hypermotion, una edición en la que los agoreros tienen argumentos de sobra para echarse a temblar. Los amantes del fútbol de plata, mientras, se preparan para una temporada histórica. La dificultad, eso sí, será extrema para todos, no solo para la escuadra de Óscar Cano.

De esta manera, de los 22 equipos que configuran la tabla, hasta 18 cuentan con experiencia en Primera. Solo Eldense –primer rival liguero–, Mirandés, Racing de Ferrol y Cartagena no han saboreado jamás la gloria del máximo escenario del fútbol nacional. El Burgos, refundado hasta en dos ocasiones (se arruinó en el 82 y el 94), ha cambiado su código de identificación fiscal, pero mantiene el sentimiento, la afición y un escudo muy similar al histórico (ahora con la ausencia de algunos matices de color rojo).

En la lista de rivales destacan equipos como el Deportivo de La Coruña, un campeón de Liga (la 99/00), de dos Copas y tres Supercopas que, curiosamente, es uno de los recién ascendidos. También sobresale el Málaga, otro que llega desde el pozo de Primera Federación mientras hace no mucho acogía en su estadio unos cuartos de final de Liga de Campeones (fue en 2013).

En el apartado de galardones merece ser reconocida la Recopa (competición continental ya extinta que jugaban los ganadores de la Copas nacionales) y que conquistó el Zaragoza en la 94/95. Lo hizo ganando la final al Arsenal (2-1) con un histórico gol de Nayim en el Parque de los Príncipes. Los maños han levantado tres torneos del ko, la última vez en 2004.

Un camino que asusta

Quizá, la manera más sencilla –y la más práctica– de entender lo tortuosa que será la travesía que espera al equipo insular sea repasando a su calendario liguero. La visita a Elda de la primera fecha, aunque complicada por la condición de foráneo, se percibe como la antesala de la empinada cuesta que llegará después: Almería en casa en la segunda jornada y salida a Cádiz en la tercera. Dos recién descendidos antes de recibir al Racing de Santander. A continuación, Eibar y Sporting de Gijón. «No hay rival fácil», dicen futbolistas, entrenadores y directivos en las semanas previas a compromisos que se perciben como sencillos. El caso es que, esta vez, ninguno lo parece. Ninguna plaza, ningún contrincante. El calendario no dará respiro alguno. Este año no.

Pero el éxito en otros escaparates no garantiza nada. La de plata es singular, única. Ni el talento de Primera ni el barro del fútbol semiprofesional. La igualdad es máxima y los detalles, por mínimos e imperceptibles que sean, pueden marcar la diferencia. De ahí la importancia de la experiencia en un escenario que dista enormemente de sus dos categorías vecinas. En la tabla de históricos, solo el Sporting de Gijón supera al cuadro tinerfeñista. Los asturianos suman 2.189 puntos en 51 temporadas por los 2.091 de los blanquiazules en 47. En cuarto lugar, asoma el Elche (con 1.827 en 40 cursos) y en sexto el Real Oviedo (1.179 en 41). Murcia y Hércules son tercero y quinto. La Unión Deportiva Las Palmas, ahora en Primera, es octava y, como curiosidad, Levante y Real Valladolid empatan en novena posición con 1.614 unidades.