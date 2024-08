El precio de la camiseta del Tenerife, en la media de Segunda División

Hasta hace no mucho eran prendas económicas. Los aficionados podían adquirir las camisetas de sus equipos por un precio razonable. Coleccionarlas era, para muchos, un hobby que apenas condicionaba sus cuentas. Nadie sabe bien cuándo, ni cómo ni por qué, pero el caso es que los precios se han disparado en apenas unos años y, ahora, adquirir estos artículos es casi un lujo. De ahí el estupor y el enfado de muchos aficionados. La inflación de las camisetas, de hecho, es una circunstancia generalizada. Es decir, afecta a todos los clubes de todas las categorías y a todas las marcas deportivas –que son muchas– que visten a los equipos.

Las del Tenerife, cualquiera de ellas, cuesta 79,65 euros. La media en Segunda División es de 76,22 euros. Es decir, el representativo está por encima de la norma, pero solo algo más de tres euros. Esto es, menos de un 5% del total.

Las más baratas

No hay demasiada distancia entre los precios de las equipaciones de los 22 equipos de la categoría de plata. No obstante, por abajo destacan tres prendas que se alejan mucho del grupo. Solo estas bajan de 70 euros –hay alguna pequeña trampa– y, de hecho, lo hacen con cierta distancia. De más de cinco euros. Se trata de las del Burgos, Cartagena y Racing de Santander que cuestan solo 64,95 euros. La diferencia con respecto al promedio es de poco más de 11 euros de ahorro. La marca del Burgos, por cierto, es el gigante alemán Adidas. Es decir, no es más económica por lucir en el pecho un logo menos conocido o con menor calidad que el resto. De hecho, una de las más costosas de Segunda lleva el sello de las tres franjas. El Cartagena viste de Macron (Italia) y el Racing de Santander de Austral (España).

No tiran la casa por la ventana, pero ofrecen precios que siguen estando a cierta distancia de los más de 76 euros alrededor de los cuales orbitan la mayoría. Su precio es de 69,95 –70 en la práctica–. Aquí vienen cinco. Las de Eibar, Málaga y Eldense (comparten la marca Hummel con el Tenerife), Córdoba (Joma) y Huesca (la poco conocida Soka). La del cuadro aragonés, no obstante, puede adquirirse también en «edición jugador». Se trata de una opción de mayor calidad. Ajusta y transpira mejor, aunque puede ser menos resistente y es, claro, la que llevan los futbolistas en el campo. Su precio se dispara hasta los 85 euros.

Las más caras

De un extremo al otro. Granada, Deportivo de La Coruña y Elche comparten la primera posición de la clasificación. Sus camisetas cuestan 85 euros. Se trata de nueve más que la media. Curiosamente, ninguno de estos tres conjuntos militó en Segunda durante la 23/24. Dos de ellos lo hicieron en Primera (Granada y Elche) y el tercero en Primera Federación (el Dépor). El prestigio histórico y la trayectoria reciente se pagan. Por detrás, los 84 de Cádiz y Levante en la segunda posición. Otro recién descendido (el equipo amarillo) y un Levante con experiencia reciente en la máxima categoría. En este grupo destacan el logo del Elche (único equipo de Segunda que viste de Nike), el del Granada (comparte Adidas con el Brugos, que se encuentra en el otro extremo de la clasificación) y del Deportivo (que monopiliza a la mítica Kappa).

En zona media

El resto se agrupan, salvo alguna excepción, en el listón de los 80 euros (algunas redondos y otras con un pico alto sobre 79). Tenerife, Zaragoza, Albacete, Almería (único equipo Castore), Racing de Ferrol, Real Oviedo y Sporting de Gijón (que no comparte a Puma con ningún rival de Segunda) completan la nómina de ochenteras.

Castellón y Mirandés son los únicos dos equipos cuyas camisetas no comparten rango de precio –partiendo de la premisa de que las diferencias son, en muchos casos, pequeñas–. La del cuadro valenciano (Macron) asciende a 76 euros. Justo en la media. La de los castellanos (Adidas) baja un poco. Se queda en 73.