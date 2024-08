Objetivo Eldense: el Tenerife busca la ‘manita’ particular

No es el CD Tenerife, en el panorama actual, uno de los clubes más dominantes de Segunda División. La historia dice que, sacando de la ecuación un breve pero glorioso periodo de tiempo durante los años 90, el representativo es un histórico de la categoría de plata. De hecho, el cuadro tinerfeñista sobresale en casi todas las clasificaciones históricas: es el tercer equipo en número de temporadas (camino de 48), el tercero en victorias (651), el líder en empates (484) y en derrotas (635) y el segundo en puntos (2.091).

No obstante, y aunque su reputación y experiencia le precedan, lo cierto es que el equipo blanquiazul ha dejado de ser una entidad amenazante -sí respetada- en la ahora denominada Hypermotion. Cuestiones como su amplia trayectoria, aquello que José Luis Oltra denominó como “el embrujo del Heliodoro” o la cada vez más tenue reminiscencia del EuroTenerife pueden ayudar, pero no ganan partidos. Es por eso que el cuadro insular es, junto al Real Zaragoza, la entidad que más temporadas consecutivas acumula en Segunda actualmente (van a ser 12). Porque el Tenerife quiere, pero no puede.

Así, sus resultados en este siglo no son, ni siquiera, los de un equipo aspirante. Sí en el discurso, eso siempre, pero casi nunca en los números. En los últimos 25 años, el cuadro insular solo ha disputado dos temporadas en Primera División. Otras tantas fueron en la antigua Segunda B y, el resto, en la de plata. Cuando ha competido en Segunda, solo en tres ocasiones ha terminado el curso por encima de la séptima plaza; en la 08/09, cuando fue tercero y ascendió -pudo haber campeonado, pero cayó frente al Castellón en una última jornada marcada por los festejos previos-; en la 16/17, campaña en la que terminó cuarto y acabó cediendo en la final de la promoción a manos del Getafe; y en la 21/22, cuando el elenco dirigido por Luis Miguel Ramis concluyó la Liga en quinta posición y acabó rozando la gloria ante el Girona -era el año del centenario y, tras haber superado a Las Palmas en la primera eliminatoria, los catalanes se mancillaron el Rodríguez López en el duelo definitivo-.

Con todo, y salvo en contadas temporadas en las que por distintas razones la entidad blanquiazul peleó por lo máximo, lo cierto es que el sino contemporáneo del representativo ha sido el de dar tumbos por Segunda División. De ahí que resulte tan excepcional encadenar un número más bien bajo de triunfos consecutivos (pasar de dos es muy poco habitual), encadenar visitas sin caer a determinados estadios o dominar parciales recientes ante otros equipos.

Dos de dos

Este último es el caso del Eldense. El modesto club de Elda (una ciudad de algo más de 50.000 personas que pertenece a la provincia de Alicante, en Comunidad Valenciana) regresó el curso pasado al fútbol profesional tras 60 años de espera. Al hacerlo completó, en la 24/25, su sexta experiencia en la categoría. Frente a los de Fernando Estévez -ahora reemplazado por Daniel Ponz-, la escuadra de Asier Garitano se impuso en los dos partidos del curso. Los blanquiazules vencieron a domicilio en la primera vuelta, cuando los tantos de Ángel (de penalti), Roberto López (un disparo sensacional desde media distancia) y Teto (que se reivindicó aquella tarde) sacaron del partido a un Eldense que no mereció tanto castigo. Aquello fue el 2 de diciembre, cuando al proyecto de Garitano empezaba a tambalearse.

Las dudas fueron en aumento y, con el paso de las semanas, el titubeo se convirtió en un ejercicio de funambulismo. De hecho, al choque de la segunda vuelta se llegó con Asier al borde del despido. En caso de derrota, habría cambio en el banquillo y el repuesto estaba cerrado: Pepe Mel. Pero ese 19 de febrero salió cara y el Tenerife venció con un solitario gol de José León en el minuto 10. Los azulgranas tardaron más de la cuenta en aterrizar en la Isla y, pese a casi regalar la primera mitad, estuvieron cerca de anotar la igualada.

De esta manera, el rival de este lunes en el estreno de la 24/25 es, junto al Real Oviedo, el único equipo al que la entidad presidida por Paulino Rivero sometió por partida doble en la pasada campaña.

El pleno de tres a tiro

De vencer en el Pepico Amat, el careo actual se iría a un parcial positivo de 5-0 en favor de los insulares (contando las dos alegrías de la ya lejanísima 63/64, ambas con un solo tanto), un balance que no encontraría comparación posible con el resto de rivales de la categoría y cuyo último precedente similar protagonizó el Burgos, que cayó ante el Tenerife en los dos duelos de la 22/23 y en el primero de la 23/24. Esa racha se cortó el pasado 26 de mayo, cuando un accidental autogol de Mellot igualó, en el minuto 86, una contienda que ya pintaba en azul y blanco.

De las visitas a Elda del club tinerfeño destacan varios detalles. Por ejemplo, que necesitó de cinco intentos para lograr su primer triunfo (fue un 29 de diciembre de 1963), pero que ya acumula dos consecutivos (sobre un total de seis). El de hace más de seis décadas y el de, aunque también en diciembre, el pasado 2023.