"La meta no es que haya un Tenerife concreto, sino competitivo"

El CD Tenerife inicia la temporada 24/25 el lunes 19 de agosto en el campo del Eldense. Una de las novedades del equipo blanquiazul estará en el banquillo. Se estrena el técnico Óscar Cano.

¿Qué piensa uno cuando llega el momento de la verdad?

En primer lugar, me quedo con las sensaciones de la pretemporada. Más allá de los resultados, de los momentos en los que el equipo ha estado mejor o peor, con las sensaciones. La experiencia me dice que las pretemporadas no son nunca una vara de medir. En mi trayectoria he hecho algunas extraordinarias a nivel de juego y de resultados y he empezado mal la Liga, y viceversa. Me quedo con lo importante, con lo que transmite el equipo en el día a día y con el margen de mejora que tenemos todos, que solo se puede llevar a cabo con la predisposición que tienen los jugadores. Y eso tiene que ver con la buena acogida que hemos tenido. Se ha formado muy pronto. La cohesión se produjo incluso antes de lo esperado. Y ese mérito es del vestuario.

El inicio de la Liga es una prolongación de la pretemporada.

Un equipo no deja de construir cosas. Conforme van pasando las jornadas, un equipo ya va diciéndote cómo va a ser, pero también se producen grandes cambios. Por su propia naturaleza, el fútbol hace que se derrumben ideas que ya tienes asumidas y asentadas, y al revés. Después de una mala dinámica que puedas tener en cualquier equipo, he llegado a pensar que ya no podía crecer, pero luego llega un resultado y lo cambia todo. Creo que es muy importante lo que me transmite el grupo en función del trabajo. Y el día a día aquí es extraordinario.

Quitando la grave lesión de José Amo y los problemas que arrastraban Aitor, Medrano y Romero, la puesta a punto no ha dejado grandes sobresaltos.

Y lo deDylan, que tiene que ver con una cicatriz anterior. No es algo que haya pasado ahora. Aquí hay que felicitar a los responsables de que esto sea así, más allá de que sean deportistas y de que el hecho de jugar aumente la probabilidad de que caigan lesionados. No es matemático, pero es cierto que hay gente muy atenta, como Maykol, Yeray, Santi... Hay preparadores físicos y readaptadores distribuyendo las cargas con la intención de que no tengamos problemas musculares. Esto no garantiza que no vaya a haberlos, pero sí es cierto que tener gente tan preparada, ya es un gran avance en un equipo.

Hablando de avances, ¿lo ha sido no depender del cierre del mercado de fichajes para tener la plantilla casi completa?

No creo que seamos tantos los equipos que tengamos una base de jugadores como la que hay aquí para empezar. Muchos de los fichajes llegaron en los primeros días de la pretemporada e incluso antes, como Salvi, Juande o Diarra. Esa es una ventaja porque nos ha permitido trabajar con casi la totalidad de la plantilla. Pero ya sabemos cómo es el mercado: también tiene un alto grado de incertidumbre. Piensas que hay cosas que ya no se van a mover y se mueven. Pero no solo en tu equipo, sino en el resto. Tenemos una dirección deportiva, encabezada por Mauro Pérez, y una comisión deportiva que están muy atentas a todo lo que pasa. Y si ocurriera algo, no tengo ninguna duda de que nos pillará preparados.

Ya pasó con Gayá y Alves, los sustitutos de Amo y Williams.

Consideramos que eran oportunidades que estaban en el mercado. La baja de Loïc hizo que fuera urgente la contratación de un central zurdo y con Rubén Alves dotamos al equipo de un defensor de garantías, con agresividad. Es un chico contrastado en la categoría. Y la lesión de Amo nos llevó a completar el perfil derecho con Gayá, que, siendo muy joven, disputó la Liga pasada veintipico partidos con el Amorebieta. Además, su presencia en el campo coincidió con el mejor momento de ese equipo, que estuvo a punto de salvarse cuando parecía hundido en la tabla. Pensamos que la línea de atrás, con Juande, José León y la aportación puntual que nos pueda dar Sergio, está muy bien cubierta.

¿Qué reflexión hace cuando se pone al frente de un plantel que tiene jugadores como Aitor Sanz, Ángel, Enric Gallego, Maikel, Luismi Cruz, Waldo...?

Las posibilidades nos las irá marcando la Liga, la competición, los rivales, las dinámicas –que son muy importantes–, esa pizca de suerte que todos los equipos necesitamos que sea favorable... Pero, a priori, nuestra ambición es la de un club centenario. El peso que tiene el Tenerife en el fútbol nacional nos obliga a dar lo mejor de nosotros. Lo que no queremos es pasar de puntillas en la categoría;queremos estar en la zona alta. Sabemos que habrá momentos en los que podremos estar ahí y otros en los que no estaremos, pero creo que esta es una carrera de fondo en la que vamos a intentar que no haya muchos picos de irregularidad, sin pasar por alto que es muy difícil mantener esa línea en esta categoría. Veremos si competimos como debemos para poder llegar a las diez últimas jornadas del calendario con opciones de hacer algo bonito.

¿Imagina una Liga abierta?

Los que bajaron, Almería, Granada y Cádiz, han mantenido sus plantillas; el Oviedo se está reforzando muy bien; hay muchos históricos, como Sporting, Racing, Levante... Ydesde Primera RFEF han llegado clubes con mucha historia detrás, con presupuestos altos y con buenos jugadores:Castellón, Deportivo, Málaga y Córdoba. Se augura, por los nombres de los clubes, la Segunda División más difícil de los últimos años.Y no lo digo solo yo.

¿Sería un error encasillar al Tenerife en un único estilo?

Como el fútbol es tan abierto y hay tanta igualdad y tantos grandes equipos en la competición, uno no puede ser excesivamente pretencioso en sus intenciones, en el sentido de que yo puedo querer ser protagonista a través de la pelota, pero también consciente de que no siempre va a ser así. Lo que quiero es un equipo que responda ante todas las circunstancias. No quiero un equipo excesivamente definido u orientado hacia una forma de jugar, porque creo que nos equivocaríamos. En esta categoría se dan muchísimas circunstancias. Habrá partidos y momentos de los partidos en los que nos someterán y tendremos que saber defender bajo; otros en los que habrá que saber defender alto; algunos en los que tendremos que jugar a partir de recuperar y transitar rápido; en los que la situación exigirá construir bien desde atrás... La meta no es que haya un Tenerife concreto, sino competitivo.

Ha dirigido 45 partidos de Segunda División repartidos en dos temporadas, la 10/11 y la 20/21. Sus tres últimos equipos fueron de Primera RFEF. ¿La experiencia de los entrenadores está sobrevalorada?

España es un país muy rico en cuanto al nivel de los entrenadores, pero creo que también hay que derribar un concepto que se da por sentado y que forma parte del día a día de este deporte, y me refiero a considerar que son los entrenadores los que realmente protagonizan los rendimientos de los equipos. Yo diría que los equipos son lo que son sus jugadores. Más allá de eso, evidentemente, el entrenador tendrá que identificar quiénes tienen que jugar, cómo se pueden mezclar esos futbolistas y poner orden. El fútbol lleva mucho tiempo inventado y la única realidad es que pertenece a los jugadores, que son los encargados de jugar en última instancia. Por lo tanto, para definir cómo es un equipo y lo que puede hacer, más que mirar al entrenador hay que mirar las posibilidades que tienen las plantillas, y esas posibilidades están íntimamente relacionadas –diría incluso que únicamente– con las calidades de los futbolistas y con su complementariedad, porque muchas veces hay jugadores de gran calidad que no se complementan del todo bien, y eso es lo que tiene que buscar un entrenador. Nosotros tenemos nuestra importancia, pero esto va de jugadores, y a las pruebas me remito: a mejor equipo, mayores son las posibilidades de conseguir los objetivos.

Visto lo visto, para triunfar en Segunda parece que ya no solo es necesario empezar bien la Liga. No hay tregua.

Pero, por ejemplo, el Eibar empezó mal el año pasado y acabó en playoff. Dentro de que hay que tener un rendimiento sostenido en el tiempo –sabiendo lo que es esto, porque en Segunda División es muy difícil ganar tres partidos seguidos–, hay que relativizar los malos momentos, porque los vas a tener. No hay ningún club que no vaya a tener una racha de varios o muchos partidos sin ganar. El que relativiza las cosas, el que se llena de confianza y el que transmite esa confianza, es el que suele sacar el cuello y acaba bien. ¿De qué sirve un gran inicio si después pasas un tramo sin ganar? Hay que saber que esta Liga es muy larga y que eso te permite rearmarte después de una mala dinámica. Esa es una suerte que tenemos. Hay muchas jornadas y, por tanto, muchas más posibilidades de recomponerte si vienen mal dadas. Y también hay que creer que si te pasan cosas positivas, por esa misma cuestión no van a ser definitivas.Es relativizar, ir jornada a jornada. Lo primero que se busca es conseguir 50 puntos para seguir mirando hacia arriba en función de las jornadas que queden.

¿En qué medida influye el entorno? ¿Le preocupa que no se relativicen los momentos?

Pero no es solo aquí, eso pertenece al fútbol en general. No creo que haya más de tres equipos que no sueñen con ascender. Tenemos garantizado, porque eso está demostrado a prueba de bomba, que el tinerfeñismo nos va a apoyar, nos va a ayudar. Evidentemente se decepcionará si no conseguimos los resultados esperados, y se motivará y se ilusionará si los resultados son buenos. Y nosotros tendremos que trabajar para que exista esa comunión tan necesaria con la afición, para conseguir los objetivos. La gente está deseando disfrutar de buenos momentos y espero que no tarden en llegar.

¿Qué planes tiene con la cantera? ¿Cuál es su intención?

Es que estas cosas dependen de nosotros y también de los chicos y de los momentos. Cada jugador tiene su momento y lo que tenemos que hacer es estar preparados para valorar cada situación, y no mirar para otro lado. Si viene un chico y la rompe, tendremos que darle su correspondiente espacio. Tenemos que ser muy milimétricos a la hora de no tapar el espacio que merece un chico y también a la hora de controlar que las cosas vayan por su cauce natural, y me refiero al momento de maduración, a los partidos, a cómo vaya el Tenerife, a quién esté en esa misma demarcación... Pero estoy muy pendiente de ellos. En todo momento entrena mucha gente del filial con el primer equipo, y no es por no tener gente, sino por querer verlos. Es algo constante. Y si detectamos que hay talento, me preocupo. Por ejemplo, me dijeron que había un centrocampista que tenía grandes condiciones, Aarón, y ya jugó contra el Castilla. No nos va a temblar el pulso.

¿Presiente que ha encajado en Tenerife y en el club?

Más que venir a aportar, porque no soy nadie para eso, me gusta empaparme de las costumbres y de la manera de vivir. Me encanta que la gente del cuerpo técnico me explique cosas, y no solo en relación a cómo son la sociedad, la gente y los aficionados, sino también a todo lo que es de obligada visita. Ahora estoy intentando de empaparme de todo lo que es la Isla. Y me llama poderosamente la atención en positivo el cariño con el que se expresan. No recuerdo un lugar en el que la gente tenga esta amabilidad, incluso a nivel verbal. Los que venimos de fuera agradecemos ese trato, porque nos hace sentir como en casa. Y como no he venido con ninguna pretensión de enseñar nada a nadie sino de todo lo contrario, creo que hemos congeniado muy bien con la gente de la Isla y del club, que me parece que está muy bien organizado, que es muy familiar y que tiene profesionales que llevan en él muchos años y entienden a la perfección cómo funciona. Estoy agradecido y cómodo.