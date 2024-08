El CD Tenerife y la Liga del embudo: comienza la "carrera de fondo"

La Segunda División 2024/25 comienza este jueves en el estadio Los Cármenes con la disputa del partido Granada-Albacete, a partir de las 19:30. Por delante, 461 partidos más repartidos en 42 jornadas y la posterior promoción de ascenso para los clasificados entre los puestos tercero y sexto. O lo que es lo mismo, el formato que se viene utilizando desde la campaña 2010/11.

La fecha inaugural estará repartida en cinco días. El Tenerife será el encargado de cerrarla. Lo hará el lunes en el campo del Eldense, a las 19:30. Ese día ya habrá una primera clasificación completa, una referencia inicial que, en ese momento, servirá de poco, pero que será el punto de partida de una competición calificada por sus protagonistas como una auténtica «carrera de fondo» por su alta exigencia y por su corto margen para el respiro. Sin filiales que estén fuera de las máximas aspiraciones ni Amorebietas que se conformen con esquivar un descenso en la última jugada de la jornada definitiva, y tampoco sin un club de clase alta, como el Espanyol, que parezca que esté de paso, esta Segunda adopta la forma –más que de costumbre– de un embudo en el que, en principio, entrarán muchos más favoritos o aspirantes a subir a Primera –por la vía directa o por la del playoff– que equipos que se conformen con sumar 50 puntos.

El tiempo dirá. El contador se pone en marcha hoy y parará el fin de semana del 31 de mayo y el 1 de junio en la jornada número 42.

Si dependiera solo de su insistencia, el Tenerife tendría ventaja respecto al resto. Junto al Real Zaragoza, es el que más temporadas seguidas lleva en la categoría de plata: doce si se cuenta la 24/25. Desde su regreso a esta competición, en el curso 2013/14, después de pasar dos campañas en Segunda B, el representativo rozó el salto a Primera en dos ocasiones con su presencia en un par finales de promoción, en 2017 y en 2022, una perdida en Getafe y la otra desperdiciada en el Heliodoro ante el Girona, con Martí y Ramis en cada caso.

Después de terminar el pasado ejercicio en una discreta duodécima plaza, el Tenerife lo vuelve a intentar, esta vez con nuevo técnico, Óscar Cano, que es el primero en avisar que la búsqueda de los tres premios gordos de esta Liga será «muy abierta» . «Por los nombres de los clubes que van a participar, se augura la Segunda División más difícil de los últimos años, y no es algo que piense solo yo», advierte el míster granadino. En ese contexto, espera que el Tenerife mantenga el «nivel competitivo» que le permita presentarse en las 10 últimas jornadas con «opciones de hacer algo bonito».

Los favoritos. Sin excusas, salvo en contadas excepciones, un club procedente de Primera debe cargar con el peso de liderar el reto de volver la categoría superior lo antes posible –la temporada pasada lo lograron el Valladolid y el Espanyol, pero no el Elche–. Por presupuesto –notable diferencia con el resto por las ayudas concedidas por LaLiga– y por materia prima –mantienen gran parte de las plantillas de Primera–, Cádiz, Almería y Granada abrirán este curso como rivales a batir por el nutrido pelotón de equipos también dispuestos a meterse en la pelea y moverse en la zona alta de la tabla. Serán tres potencias que, entre otras cosas, comparten el factor común de haberse puesto en las manos de nuevos técnicos. El Cádiz y el Almería optaron por la veteranía de Paco López y Juan Francesc Rubi, y el Granada, por el debutante Guillermo Abascal.

El gran pelotón. Sobre el papel, por detrás de los tres favoritos aparecen diez u once clubes que repiten en Segunda División y que piensan en ese mismo objetivo, incluyendo al Tenerife. Ahí están los eliminados en el playoff de la 23/24, el finalista Real Oviedo, el Sporting y un Eibar que lleva tres promociones consecutivas. Pero también el Levante y el Elche, que se quedaron cortos la campaña pasada y que ahora estarán dirigidos por Julián Calero y Eder Sarabia. O conjuntos que se asomaron e incluso transitaron en algún tramo por el cuadro de honor de esa Liga y que no renuncian a confirmarse como alternativas, los dos Racing y el Burgos. Ycómo no, el Real Zaragoza, del que siempre se puede esperar un temporadón.

Incógnitas. Desde la teoría, hay equipos que no parecen tener un patrón definido. Son los casos de los que tuvieron que apretar la temporada pasada para amarrar la permanencia y que se han reciclado con el propósito de entrar con más garantías en el nuevo curso:Albacete, Huesca y Cartagena. Los de Cartagonova estarán guiados por la mano maestra de Abelardo Fernández, mientras que Albacete y el Huesca repiten con Alberto González y Antonio Hidalgo.

Perfil más bajo. Las quinielas colocan en un lugar secundario a dos equipos llamados a sufrir por mantenerse en Segunda. Uno de ellos es el rival de este lunes del Tenerife, un Eldense que tiene el desafío de responder en su segunda campaña consecutiva en la categoría, algo nada sencillo dados los antecedentes en casos similares. El otro es el Mirandés, un club limitado a sobrevivir a base de cesiones pero que ya va por su sexta temporada seguida en Segunda.

La inercia. A la fiesta del intento de subir a Primera están invitados los cuatro ascendidos de Primera RFEF. Sí, los cuatro. No hay ninguno que no encaje en ese perfil. Luego habrá que ver si llegan tan lejos, pero Deportivo, Málaga, Castellón y Córdoba reúnen elementos para, al menos, intentarlo, no tanto como revelaciones, sino como históricos lanzados a recuperar de golpe el tiempo perdido.