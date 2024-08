El Tenerife completa la fase de pruebas con derrota en el Teide

Se acabaron las pruebas. El Tenerife completó su calendario de pretemporada con derrota ante un rival de Primera RFEF, pero no un oponente cualquiera, sino un Real Madrid Castilla nutrido de lo mejor de las nuevas generaciones, incluyendo al tinerfeño Nico Paz o el brasileño Reinier, que fue el autor del único gol de un partido que confirmó el idilio del filial blanco con el Trofeo Teide: seis participaciones y cinco triunfos. Para los de Óscar Cano, lo siguiente ya será una situación real de competición, tres puntos en juego en el campo del Eldense. No fue la actuación más esperanzadora del Tenerife en su puesta a punto veraniega, pero ya se sabe, es época de ensayos, de piernas pesadas, de falta de esa frescura que no debería notarse en la competición...

La alineación titular dejó más dudas que certezas, al menos de puertas afuera. Dudas porque no está claro que en el ensayo general coincidieran los mismos jugadores que se enfrentarán de inicio al Eldense en la primera jornada de Liga. Por poner algunos ejemplos, no participaron Tomeu Nadal, Juande Rivas, Sergio González, Teto, Diarra, Waldo Rubio o Enric Gallego, que adelantaron su turno de trabajo en un partidillo matinal en la Ciudad Deportiva Javier Pérez contra el mismo rival. Queda la sensación de que en el Pepico Amat habrá un poco de todo. O no. La respuesta, el 19 de agosto. Para esta ocasión, Óscar Cano utilizó de entrada un 4-1-4-1, con Bodiger como pivote defensivo y Corredera y Maikel en la siguiente línea para intentar conectar con los extremos Luismi Cruz y Cantero y con un único delantero, Ángel.

El último amistoso de la pretemporada fluyó a ratos. El Castilla, con una defensa de cinco que pasaba a ser de cuatro en la fase de construcción, se las arregló para ocupar el campo contrario en el tramo inicial. Posesión sin ocasiones claras ante un Tenerife al que le costaba tener el balón y conectar con los puntas. Como en pruebas anteriores, como la del Eldense, el Tenerife fue de menos a más en su crecimiento sobre el césped. Primero consolidación defensiva y luego dosis de elaboración.

Final del Trofeo Teide: CD Tenerife-Real Madrid Castilla (0-1) / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Después de que Andrés Campos protagonizara el primer remate en el minuto 9, al recoger el balón en la frontal del área tras un saque de esquina, Ángel respondió en el 14' rozando el balón, sin precisión ni potencia, al recibir un pase de Cantero desde el carril izquierdo. Acto seguido probó suerte Corredera buscando el palo más alejado con un chut lateral. Fran se lució para desviar a córner.

La frecuencia bajó considerablemente. Solo la rompió Cantero con una galopada apagada por la defensa en el 26'. Piernas y potencia, que es lo que se le pide al ex del Levante. Fue el aviso de una etapa de mayor presencia del Tenerife en el área madridista. Bodiger tuvo el 1-0 con un remate en plancha. El balón se marchó fuera por poco. Cantero cogió el relevo, subido a la ola de mayor dominio tinerfeño. El desenlace fue idéntico, pero con un tiro raso. Y cómo no, también apareció Luismi Cruz, algo discreto hasta ahí. El gaditano se coló en el área con el balón controlado, enlazó con Corredera y el gerundense asistió a Maikel, que no dirigió bien su disparo dentro el área con todo a favor. Frustración de Mesa en su primer partido como blanquiazul en casa.

El Tenerife había dejado pasar su momento y el Castilla volvió a estirarse, inicialmente con un golpe franco del tinerfeño Nico Paz, unos metros por encima del larguero. Y luego con el gol. Genial maniobra de Reinier al cazar un pase largo, realizar un control orientado, sentar a José León y anotar con un preciso golpeo entre las piernas de Salvi. El 0-1 dio paso al final de la primera parte.

En la segunda pasó menos de lo esperado. El Tenerife se esforzó en apretar para, al menos, establecer el empate, pero lo hizo sin continuidad, carente de un último pase definitivo, con falta de ideas para romper el fiable armazón del Castilla formado por la línea de cinco atrás. Ángel puso de su parte en el 49’. Fijó su puntería en la escuadra, pero el balón no le hizo caso. Tres minutos más tarde, Guerrero lo intentó con un lanzamiento a las manos de Fran González.

El filial pisaba poco el área contraria, casi nada, pero supo poner en aprietos a Salvi tras un lío defensivo que propició un cabezazo de Chema, sin consecuencias.

El reloj corría en contra de los intereses tinerfeños y con más empuje que claridad, los de Cano insistieron sostenidos por Bodiger como ancla en el medio. El francés volvió a sumarse al ataque con otro cabezazo que dio continuidad a un pase de Luismi (61’).

La final se calentó por momentos. Juego brusco, nada violento, que le dio más trabajo al árbitro con cinco tarjetas en 10 minutos.

De ahí al cierre, poca cosa. Acercamientos a cuentagotas, impotencia frente a un Castilla sólido atrás. Apenas un par de destellos de Luismi, siempre capaz de desequilibrar o de inventar algo diferente, un remate de Alassan fácil para el portero blanco y otro del ofensivo Guerrero más envenenado en el 89’. Cano había tratado de aumentar el potencial ofensivo con Yanis, pero el delantero cedido por el Real Betis apenas pudo entrar en contacto con el balón.

Adiós a la precampaña, hola la Liga. El 19, primera jornada de una competición que no dará tregua.