La historia blanquiazul de Maikel Mesa: todo empezó en el Arenas

Los sueños de fútbol de Maikel Mesa Piñero (La Laguna, 3 de mayo de 1991) empezaron en edad benjamín y con los colores del Arenas, el equipo de su barrio, en Finca España. Su primer contacto con el CD Tenerifese produjo cuando era aún muy niño. Después de un torneo Rommel Fernández, Maikel vio a su madre y a su hermano mayor irse a hablar en privado con el presidente de su club. Le resultó extraño, por cuanto su familia siempre había sido muy reservada y había huido de interferir en su aún entonces incipiente carrera.

Cuando Maikel se metió en el coche, le dijeron que tenían una noticia que darle. Le quería el Tenerife para el próximo año y el Arenas ya había dicho que sí. De aquella secuencia, su familia recuerda que le hicieron una pregunta: «¿Te apetece?». Al niño que iba a ser futbolista se le iluminaron los ojos, replicó que obviamente sí y les dijo que «de sobra»sabían la respuesta.

Revelan los amigos y familiares de Maikel que su felicidad de aquel día fue exactamente la misma que la del jueves pasado, cuando las lágrimas le sorprendieron y se asomaron a los ojos del hombre al que se le cumplían entonces (¡por fin!) sus aspiraciones de crío. Era su segundo regreso a casa, éste mucho más intrincado, lleno de complicaciones y asperezas, auspiciado en gran medida por la intervención providencial de dos personas que ese día no le quitaban el ojo de encima, le pasaban cariñosamente la mano por el hombro y compartían su sonrisa cómplice: Paulino Rivero, el presidente; y Mauro Pérez, el director deportivo. Imposible precisar cuántas llamadas y conversaciones de wasap han tenido en las últimas semanas. Hasta que «el proceso» –como así lo llamaban en privado– llegó a su fin de forma exitosa.

Maikel Mesa, en la cantera blanquiazul. / El Día

El Maikel niño permaneció bajo el abrigo del Tenerife hasta su último año de infantiles y el Maikel futbolista fue transformándose con el tiempo, perfeccionando su estilo e incluso cambiando su demarcación. Lució orgulloso la blanquiazul hasta que le enseñaron la puerta de salida, aduciendo que tenía poco potencial físico y escasa estatura (luego daría el estirón). Paradójicamente, los mismos argumentos que ofrecieron para descartar a Pedri, con quien Maikel compartió durante sus días en la UDLas Palmas una historia de Instagram que causó un terremoto en Tenerife. «Aquí con el chiquitito, con el bajito», ironizó.Había rencor y un mensaje cifrado en aquellas palabras.

Ya entonces, Maikel se convirtió en un trotamundos en busca del sueño que se le alejaba. Él quería volver al Tenerife. Pasó por el Realejos, fue al Laguna, se aprovechó de un convenio entre los morados y el Madrid para recalar en la cantera blanca, se fue a préstamo al Guijuelo... y siempre, sin excepción, ofreció señales de que quería volver a casa. Morriña. El deseo tantas veces verbalizado –y otras veces no– de querer jugar en la islita. Sus pensamientos blanquiazules estaban fuera de toda duda. Valga una anécdota para explicarlo.

«Al final de temporada jugamos un torneo de selecciones, Tenerife contra Gran Canaria, y ganamos», recuerda. «Pues nada más acabar el partido, que fue en La Manzanilla, metí un gol y hubo fiesta grande en el vestuario. Fue justamente el día que el primer equipo ascendía en Butarque. La fiesta fue doble. Tenía 10 años, y nada más acabar cogimos el coche, nos plantamos en el cine Víctor y llegamos a la fuente de la plaza de la Paz». Maikel y su familia acabaron en el corazón de la celebración. «Le llenaba más el ascenso del Tenerife grande que su gol, que su victoria, que haber sido el mejor del partido», recuerdan sus compañeros.

Generación del 90

Maikel, del 91, iba siempre con los de la generación del 90. La camada que algunos periodistas bautizaron como «la joya de la corona» tenía muy buena pinta, con futbolistas talentosos y desequilibrantes, si bien Mesa fue el que más lejos llegó. Estaban Andriu, Alexis de Paz... «Fue el primer gran compañero que tuve en el vestuario. Llegamos el mismo año al Tenerife, a pesar de que era más pequeño que nosotros», recuerda Alejandro Álvarez, un lateral muy prometedor, que llegó a entrenar con los mayores y al que solo frenaron las lesiones.

Aquel equipo era potentísimo. «Fueron años maravillosos de cantera y para mí, jugar en el Tenerife era lo máximo», remarcó Maikel mucho tiempo después en una entrevista durante su etapa en Osasuna. Su familia destaca que se levantaba «supertemprano» los días que había partido en el Heliodoro porque era recogepelotas. «Le gustaba llegar el primero para elegir el lado del Frente Blanquiazul», subrayan los suyos, a los que ahora se les ponen los pelos de punta porque justamente Mesa va a jugar otra vez allí donde se ponía «detrás de la portería de Aragoneses» para entregarle rápido el balón. Veinte años después, entrena con su hijo.

«Maikel decía que elegía ese lado porque era donde había ruido y se disfrutaba el fútbol de verdad. Él veía a aquellos futbolistas del primer equipo como auténticos héroes, como hombres hechos y derechos, y por la noche hablaba de ellos con sus amigos y con sus familiares», relatan en su domicilio de La Laguna, repleto de huellas gráficas, recortes de prensa y recuerdos de aquel tiempo feliz.

Hay quien tal vez no entienda la emoción del nuevo jugador blanquiazul el día de su llegada a Los Rodeos y luego sus lágrimas de hace solo unas fechas en su acto oficial de presentación. Si quiso estar acompañado muy de cerca por su madre es porque realmente ella es la segunda gran protagonista de esta historia de fútbol, de sueños que se cumplen aunque sea con retraso. Era la que le llevaba a entrenar, primero a María Jiménez (tres horas para llegar en guagua) y luego a Barranco Hondo. Es cuando cambia la ubicación de los entrenamientos el momento en que Carmen decide sacarse el carnet.

«Era una mujer que no sabía lo que era ni una señal de tráfico, pero lo hizo por Maikel para llevarlo a entrenar», cuentan sus hermanos, que recuerdan ver al niño excitado con sus primeros días en la ahora majestuosa y entonces aún muy pobre Ciudad Deportiva. Antes eran solo tres campos y un montón de barracones, pero «él decía que era una maravilla poder entrenar ahí».

David Rodríguez, el entrenador que mejor le conoce, le entrenó desde los nueve años a los 18. «Los dos llegamos al Tenerife el mismo año. Le recuerdo como un niño tímido y con ganas de aprender, atento a lo que le intentábamos transmitir en cada momento. Tenía una capacidad de trabajo inmensa para la edad que tenía. Recuerdo que eso asombraba a todos los que le veían», asegura. Durante su etapa como futbolista, Maikel ha vivido muchas decepciones. Una de ellas, su exclusión para el mediático torneo de Brunete.

«Solo podían ir 12 y le dejamos fuera. El caso es que cuando volvimos a la Isla, el fisio del primer equipo [José Cristo Sanchidrián] nos preguntó: ¿y cómo que no viajó él? Si es el mejor». Entonces era un futbolista de corte defensivo. «Hha cambiado muchísimo con el paso de los tiempos. Tuve la suerte de coincidir con él y también le entrené en el Laguna, incluso en Tercera División. Entonces jugaba asiempre de pivote defensivo, también en Osasuna. Un dato te doy: llegó a marcar 13 goles en esa posición. Con el tiempo ha cambiado de posición y eso dice mucho de él. Es tan bueno que se adapta a cualquier circunstancia», resume.

Valores

Ale Álvarez prefiere poner el acento en sus valores personales. «El Maikel que conocemos no tiene nada que ver con la imagen que ofrece de puertas afuera, o la que tal vez muchos aficionados puedan tener de él», apunta. «Fue el primer gran amigo que tuve en el vestuario. Además, nuestras madres hicieron mucha amistad y aún hoy mantienen el contacto. Siempre estábamos juntos, dentro y fuera del vestuario. Iba a su casa todos los veranos, cogíamos la bicicleta, venía a mi casa... y sobre todo jugábamos en la calle», apunta. Justamente ahí fue donde se forjó el futbolista que ahora es.

«De Maikel destacaría a nivel personal que siempre ha tenido bastante personalidad y temperamento. Ha sido siempre un futbolista echado p'alante, atrevido, con carácter. Le gusta liderar el juego y tener influencia en él. Como futbolista dio un cambio total. Porque al principio era un mediocentro defensivo y le comparábamos con Makelele, porque era morenito y pequeñito, antes de dar el estirón. Era muy fuerte, iba al choque, robaba balones, se tiraba por el suelo y encima tenía calidad. Pero dio una evolución a partir de cadetes y juveniles. Modificó su forma de jugar porque seguía teniendo ese despliegue físico, pero mucha más llegada y gol. Creo que sacó nuevos recursos», subraya.

Como persona, dice Ale, Maikel sigue siendo el tipo «familiar, cercano y siempre en contacto con sus amigos», que le consideran ejemplar. No ha cambiado de entorno, tampoco de costumbres. Cada vez que podía -también durante su etapa en el Zaragoza- aprovechaba sus días de vacaciones para pasear por su ciudad y estar con sus amigos de toda la vida. Orgulloso lagunero, quería por todos los medios volver a casa y ser feliz donde siempre quiso.

«He seguido el proceso de su fichaje porque he hablado con él casi a diario. Sinceramente, me alegro que haya periodistas que hayan contado la verdad: que ha perdido dinero por el camino. Tenía muchas ganas de venir. Quería cerrar esa cuenta pendiente con el Tenerife, pero también hacerlo por su familia y entorno. Es una muy buena noticia para el club, por el nivel de jugador que firmamos; pero también para el vestuario y para que el tinerfeñismo pueda tener un nuevo referente. Va a darlo todo desde el minuto cero, se va a entregar y se va a ganar al Heliodoro por su empuje y su entrega», pronostica Ale Álvarez, quien además se alegra de que en esta nueva etapa para el club «vaya a coincidir con otro referente de cantera como puede ser Ángel».

Hace unos años, Álvarez y Mesa se fueron a almorzar. El encuentro tuvo lugar en un restaurante próximo al Heliodoro y hablaron de todo un poco, también «de aquellos pecados de juventud» que pudo cometer el ex del Nástic, Albacete o Zaragoza, entre otros clubes. «Yo le dije se había equivocado. Pero todos sabemos por qué lo hizo. Era porque tenía un sentimiento de cierta decepción, pero no con el club, sino contra las personas que le trataron fatal, le descartaron de malas maneras y le despreciaron. Algo que empezó a ocurrir en infantiles. Eso duele cuando eres un niño, cuando llevas jugando muchos años con tus amigos y tu grupo de compañeros. Eso le tocó el orgullo, como nos dolió a todos los que le apreciamos. Luego es verdad que el Tenerife le falló varias veces en el intento de recuperarlo. Él ha pedido perdón pero creo que esas declaraciones, que dolieron al aficionado, no eran contra la institución sino contra ciertas personas. Son errores que se cometen con 20 años y no con los 33 que tiene ahora. Pero me alegro de que todo haya quedado claro», concluye Ale.

Lo demás ya se conoce. «¿Si me gustaría añadir algo más?», pregunta David Rodríguez. «Que es del Tenerife, muy del Tenerife». ¿Pero acaso había alguna duda?, pregunta en voz alta su amigo Ale. Lo demás ya se conoce.