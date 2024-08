El CD Tenerife tantea a Montiel y Hassan, no descarta la salida de Corredera y asigna dorsal del filial a Yanis

Dos opciones para la posición de extremo y también una tercera: no fichar. El CD Tenerife mantiene contactos para la incorporación de Joni Montiel, del Rayo Vallecano, su elección preferente para apuntalar el ataque; y también ha tanteado con su entorno profesional la posible llegada de Haissem Hassan, que ha regresado este verano a las filas del Villarreal (donde no tiene hueco) tras cumplir su último año a préstamo en las filas del Sporting de Gijón. Todavía le queda una temporada más de contrato con el club de La Cerámica. Como nadie se acerca al precio que el conjunto groguet ha fijado para el atacante, ya se contempla su salida en forma de cesión con venta obligatoria en caso de ascenso. Otros equipos punteros como el Almería parecen haberse retirado de la puja.

El extremo francés tiene el sueño de jugar en una gran liga europea, pero en todo caso ha habido ya algún sondeo por parte del representativo. Con ambas posibilidades sobre la mesa, la de Montiel y la de Hassan, la comisión deportiva blanquiazul también maneja otro escenario: no fichar y quedarse como está. Hay varios motivos que dificultan el deseo de hacer un movimiento más, como así avanzó Mauro Pérez en una de sus últimas comparecencias públicas. Por un lado, el Tenerife ya tiene cubiertas sus 25 fichas profesionales. Por el otro, tampoco hay margen salarial disponible. De hecho, no todos los jugadores han sido inscritos aún; y el club ya no es tan tajante sobre una posible segunda salida. La de Álex Corredera al Legia de Varsovia si los polacos volviesen a la carga, como publicó ayer EL DÍA; una vez ya sustanciada la desvinculación de Loïc por 600.000 euros y con destino Granada.

Por lo pronto, el club ya ha tomado la determinación –consensuada con el jugador y sus agentes– de asignar una ficha no profesional a Yanis Senhadji, aunque a todos los efectos entrenará y jugará con el primer equipo. Algo así como lo que ocurrió un año antes con Luismi Cruz. La lesión grave de José Amo, que pasó por el quirófano, obligó a hacer una décima incorporación (no prevista, la de Guerrero) y dejar casi a cero la caja de caudales. Para el representativo, a día de hoy es un problema capital la situación de Mo Dauda. Ni puede rescindírsele anticipadamente su contrato –porque dañaría al techo salarial– ni tampoco hay opciones reales para su salida en los parámetros económicos que exige el Tenerife. Que se quede y sea uno más parece improbable. Sería el último remedio y un disgusto para Óscar Cano, que no le llevó a El Albir porque le veía en la rampa de salida.

Entretanto, el caso más espinoso sigue siendo el de Pablo Hernández. Como en Primera y Segunda RFEF la competición arranca más adelante, el margen de maniobra es mayor. Pero en el club prefieren que la solución definitiva no se demore, por cuanto son conscientes de que el canterano lo está pasando mal. Hace unos días le instaron a jugar con el filial y lo hizo falto de ritmo, desmotivado y sin estar del todo centrado. Su exclusión de los planes del primer equipo le ha pasado factura, así como el fracaso de las gestiones emprendidas para ubicarle a préstamo en el Arenteiro y el Ourense, destinos del tercer escalafón del fútbol nacional.

Corredera es la clave

La opción de una venta del diez blanquiazul antes del 30 de agosto es una opción que nadie descarta. Ni los altos cargos del representativo, ni el jugador, ni tampoco sus representantes. No es que el centrocampista haya pedido expresamente su desvinculación del Tenerife, pero las condiciones que ya ha puesto sobre la mesa el Legia de Varsovia son estratosféricas. Le doblan el salario y le dan mayor estabilidad con un año adicional de contrato. Todo ello en un contexto que le permitiría dar un paso adelante a sus 28 años y probablemente estrenarse en competiciones europeas. De hecho, en el representativo ligan una cuestión a la otra. Es decir, creen que si el Legia finalmente va a la Conference, hará una nueva oferta por Álex.