El Tenerife prevé que el Legia de Varsovia vuelva a la carga por Corredera

Álex Corredera estuvo muy cerca hace solo unos días de su fichaje por el Legia Varsovia, uno de los históricos del fútbol continental y asiduo en las competiciones europeas. Ahora, en el Tenerife no descartan que el club de la capital polaca vuelva a la carga en las próximas fechas. El conjunto blanquiazul ha ofrecido distintas caras a lo largo del verano. En primer término se mostró tajante a la hora de negarse a una salida; pero en otros momentos sí ha emitido señales de que estaría dispuesto a negociar.

En el entorno del futbolista gerundense hay cierto desconcierto porque inicialmente el representativo ni respondió a la primera proposición del Legia (por encima de los 400.000 euros) ni tampoco aceptó abrir conversaciones par una venta en la que habrían cabido variables, así como un porcentaje de una futura operación sobre el jugador. No obstante, a continuación desde el club sí transmitieron a la agencia de Corredera que estaban dispuestos a entablar conversaciones y a abordar su salida, por cuanto les habría permitido acudir al mercado en busca de futbolistas desequilibrantes y que gustan al cuadro técnico.

Los agentes del mediocampista hablaron hasta con tres interlocutores distintos: Mauro Pérez, Juan Guerrero y José Miguel Garrido, quien en última instancia se mostró muy favorable a que la operación se diese. Fue extraño, por cuanto durante el verano no había parado de llamar al pivote para hacerle ver que sería importante en el proyecto.

Corredera no ha pedido salir, pero sí habría considerado interesante esta oferta que le habría permitido jugar en Europa, doblar sus emolumentos y además adquirir un año adicional de contrato. Su situación genera cierta incertidumbre a todas las partes, por cuanto en el club no ven descabellado que el Legia vuelva a tocar a sus puertas antes del día 30 de agosto. Así que están expectantes y vigilantes al mercado, así como a las distintas opciones que pueda ofrecer en las próximas semanas.

Comisión deportiva y cuadro técnico están muy de acuerdo en intentar la contratación de Joni Montiel, aunque el suyo no sea un perfil idéntico al de Corredera, pero en estos momentos resulta complicado asumir la operación en los términos que plantea el Rayo Vallecano. De hecho, no podría ser inscrito hasta que salga Dauda, por quien se ha desestimado una primera oferta del exterior porque no satisfacía los parámetros económicos planteados por el Tenerife.

De todos los jugadores con contrato en vigor, Corredera ha demoestrado ser el que tiene mayor tirón en el mercado y probablemente el único susceptible de ser protagonista de una gran venta, tras Loïc (se despachó en unos 600.000 euros al Granada). Después de un primer intento desde México, llegó el Legia. El futbolista está muy a gusto en la Isla, integrado en el vestuario y llamado a ser una pieza clave. Ahora bien, son desconcertantes los cambios de criterio de la propiedad y las voces disonantes en la comisión deportiva. Pasaron de desoír la propuesta polaca y a no responder al correo con la oferta formal; a comunicar a su agencia que sí estaban interesados en una venta. Pero los tiempos del Tenerife no encajaron con los del Legia, que había puesto fecha de caducidad a su proposición, que presentó un lunes y expiraba el viernes. En este punto del mes de agosto, todos los escenarios están abiertos con Álex Corredera.