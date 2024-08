Las salidas acaparan el interés

El CD Tenerife afronta los últimos coletazos del mercado veraniego con casi todos los deberes hechos, un total de diez incorporaciones cerradas (incluida la del ya presentado Maikel Mesa) y la operación salida casi resuelta. Faltan apenas dos o tres operaciones para dejar definitivamente cerrado el trabajo en los despachos y que el equipo pueda empezar a competir con garantías el próximo lunes 19 de agosto, contra el Eldense en el Pepico Amat. Ahora bien, el volumen de movimientos podría incrementarse si se diese alguna desvinculación inicialmente imprevista. El representativo tiene pendientes las de Pablo Hernández y Mo Dauda, con diferentes perspectivas y parámetros; y el fichaje de perfil ofensivo del que habló Mauro Pérez a principios de esta semana. La prioridad es desbloquear la situación de Joni Montiel, con quien ya ha habido contactos, pero que depende de la voluntad del propietario del Rayo, Martín Presa. En caso de que el paisaje no mejore para traer a este último extremo, se valoran otras opciones. «Pero no vamos a fichar por fichar», advierte el director deportivo.

En cuanto al excedente aún en nómina, la situación más complicada es la de Mo Dauda. No ayuda su trayectoria gris de los últimos años. De hecho, su última temporada brillante fue en el Cartagena, y desde entonces ha trazado una cuesta abajo que no remontó durante su última estadía en el Eldense. El club azulgrana no descartaba a comienzos de mercado reintentar el reclutamiento del ghanés, pero ahora mismo no tiene pretendientes y la situación preocupa. No en vano, una rescisión anticipada de su contrato es una opción imposible, por cuanto dañaría gravemente el límite salarial disponible. Tampoco se contempla que sea uno más en el plantel. En este sentido, ni viajó a la concentración de El Albir y los contactos han sido frecuentes con su entorno profesional para transmitirle que no cuenta para Óscar Cano.

La posición de Pablo Hernández es también compleja, pero con la ventaja de que sí tiene mercado y opciones donde elegir. La intención del canterano es hallar un destino de Primera RFEF, pero se cayeron las dos posibilidades que estaban abiertas: Arenteiro y Ourense. Con muchas posibilidades en el cuarto escalafón del fútbol nacional, sus agentes creen arriesgado bajar otra categoría más. Lo que habría gustado a su entorno personal y profesional es que el Tenerife apostase de verdad por él; pero su exclusión de la convocatoria para ir a El Albir fue una inequívoca señal de que no hay hueco para el isleño. El club asegura que no se desprenderá definitivamente de él, pero el disgusto de Pablo es grande; y su salida parece irreversible. Además, urge que haya una decisión a corto plazo, para que así no se produzca su indeseado aterrizaje a última hora en el club que elija. También tiene alternativas fuera de España.

El club no cierra definitivamente otros frentes, pendiente hasta última hora de que surjan pretendientes por Bodiger o cualquier otro jugador en demarcaciones donde haya overbooking. Hubo posibles compradores para Álex Corredera, pero el club desestimó las dos ofertas recibidas. Es más, durante el periodo anterior a la pretemporada hubo varias llamadas al centrocampista gerundense por parte del máximo accionista, José Miguel Garrido, para transmitirle que sería una pieza relevante en el proyecto. Otra interrogante que parece resuelta tiene que ver con el canterano Jesús Belza. El Antequera, que ha sido destino preferente para jugadores del representativo, sigue insistiendo por una cesión y está dispuesto a sufragar su ficha. Pero el Tenerife no cede. Por dos motivos fundamentales: que ha tenido problemas en el lateral que hacían aconsejable su permanencia; y además, que Jony Vega quiere su concurso en el B.