Maikel se emociona en su presentación con el CD Tenerife: "Es el momento más especial de mi carrera"

"Pido perdón porque sé que me va a costar". Antes de responder preguntas, Maikel Mesa tuvo que soltar el nudo que tenía en la garganta. Delante de su familia, "por fin" en el Tenerife, tal como había comentado unos minutos antes el director deportivo Mauro Pérez... Muchas emociones que el protagonista trató de expresar con palabras en el acto de su presentación como fichaje del club blanquiazul.

"Tenemos aquí, por fin, a Maikel Mesa", dijo directamente Mauro a modo de introducción sin ocultar que se sentía "muy contento y satisfecho" después de unas negociaciones con el Real Zaragoza que no fueron fáciles. "Fue un proceso largo y, sobre todo, valoro la calidad humana de Maikel y que es un futbolista que viene a ayudar, que nos da unas características que no teníamos. A eso hay que sumar las ganas que tenía de venir, su pasión por vestir esta camiseta, estar en su casa, con su familia... Eso hará que veamos al mejor Maikel posible", vaticinó el dirigente.

El centrocampista tomó la palabra con la voz entrecortada. "Pido perdón porque sé que me va a costar un poco más; tengo aquí a mi familia y esto es muy especial. La gente que me conoce sabe lo ilusionado que estoy. Son muchos años persiguiendo este sueño. Es lo más especial de mi carrera", aseguró.

El CD Tenerife presenta a Maikel Mesa / María Pisaca

En esa línea, confesó que estaba viviendo "un sueño" del que sabe que no va a despertar por tener que hacer las maletas pronto para volver a un destino profesional alejado de la Isla. "Cuando volvía a casa, antes sabía que mi trabajo estaba en otro lado, aunque tenía claro que Tenerife era mi casa. He mirado a este club como parte de mí. Me formé aquí como jugador y como persona. Muchos de los valores que tengo, los alcancé aquí. Es muy emotivo vestir esta camiseta, es algo diferente", destacó Maikel, que pasó una etapa de su formación en la cantera del Tenerife.

Mesa explicó por qué se pudo cerrar su fichaje este año y no el anterior, cuando prefirió firmar con el Real Zaragoza a coste cero. "Es cierto que la temporada pasada hablé con el Tenerife, pero se había generado una situación que no iba a ser favorable ni para mí ni para el club, y con todo el dolor de mi corazón, decidí tomar otro camino. Pero siempre tuve el deseo de volver. Mauro siempre ha estado ahí y cuando habló conmigo la última vez, fue muy claro: me preguntó si quería venir y le dije que sí, obviamente. A partir de ahí, todo fue muy complejo, porque tenía dos años de contrato con un gran club de esta categoría (Real Zaragoza) y sabía que iba a ser difícil salir. Pero todos pusimos mucho para que se diera", resumió Maikel.

El nuevo futbolista del Tenerife aprovechó para volver a disculparse por algunos gestos que pudieron molestar a la afición blanquiazul en etapas pasadas. "Todos nos equivocamos y lo lo hice", reconoció. "Pido disculpas a la gente que se sintió ofendida por mis palabras, pero ahora empieza un nuevo ciclo y sé que de los errores se aprende. Empezamos de cero. He hecho todo lo posible por estar aquí y he venido a sumar", afirmó.