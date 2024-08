José Miguel Garrido rompe su silencio para defenderse: "A lo mejor también dicen que maté a Kennedy y que lo intenté con Donald Trump"

José Miguel Garrido ha comparecido por primera vez desde que, el pasado mes de junio, se declarara culpable, en sede judicial, de varios delitos fiscales. Señalado por la afición como principal responsable del desplome del equipo en la segunda mitad del pasado curso -fue suya la decisión de aguantar a Asier Garitano hasta el final-, criticado por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y con la sombra de una posible ruptura en el sindicado de accionistas que supusiera el fin de su proyecto, el máximo accionista del CD Tenerife eligió Radio MARCA Tenerife para defenderse a sí mismo, pero también al modelo de club que ha implantado.

Lo hizo, por momentos, atacando. “A lo mejor también dicen que maté a Kennedy y que intenté matar a Donald Trump”, contestó Garrido cuando se le cuestionó por el despido de David de Diego, hasta la semana pasada director de Marketing del representativo. Antes, había reconocido que no le gustó el spot de la campaña de abonos porque no lo entendió. “Cuando hay que explicarlo, vamos mal. Si yo no lo he entendido, vamos mal. No participé en nada”.

Para ese entonces, el empresario natural de la capital de España había respondido ya a numerosas preguntas relacionadas con su intervencionismo pese a no tener cargo alguno en la estructura deportiva y ejecutiva de la entidad: su participación en el fichaje de Óscar Cano y en la llegada de alguna de las incorporaciones veraniegas, la venta de Loïc Williams, el escándalo de 'Twitterleaks' y las continuas acusaciones de utilizar una cuenta anónima en la red social X para atacar a aficionados y medios de comunicación críticos con su gestión. Hubo tiempo para todo.

El inversor arrancó explicando que los cambios que se han producido en el Tenerife producen “reacciones”. “Algunos se ven perjudicados porque pierden privilegios que antes tenían, y otros se ven perjudicados porque piensan que deben tener privilegios que no reciben. El cambio produce esas reacciones”.

Garrido, sospechoso habitual -alguna vez con pruebas- de utilizar una cuenta anónima para intervenir en determinados espacios de la plataforma del pajarito azul, insistió en “no seguir” las redes sociales al no interesarle lo que se dice en ellas. “Son todo cuentas falsas y no tienen nada que ver conmigo. Si yo fuera la persona que dicen que soy, nombro al entrenador, ficho jugadores, hago el spot y la campaña de abonos, y ahora encima tengo una cuenta de Twitter en la que me pongo a mandar mensajes”, ironizó.

Seguidamente, el dirigente se pronunció sobre la controversia de 'Twitterleaks', un episodio que preocupa especialmente a alguno de los altos cargos de la entidad -el presidente Paulino Rivero ha llegado a reconocerlo públicamente-. La problemática se ha generado conforme ha ido ganando protagonismo el perfil @TeteForever1922, una cuenta que ha destacado por manejar gran cantidad de información sensible del representativo, quedando demostrado un dominio de la situación que solo es posible gracias a un caudal continuo de filtraciones.

Son todo cuentas falsas y no tienen nada que ver conmigo. Si yo fuera la persona que dicen que soy, nombro al entrenador, ficho jugadores, hago el spot y la campaña de abonos, y ahora encima tengo una cuenta de Twitter en la que me pongo a mandar mensajes José Miguel Garrido

Lo curioso es que este perfil no solo ha adelantado fichajes o el interés en determinados futbolistas, sino también despidos en diferentes áreas, demostró tener conocimiento previo de la campaña de abonos o del color de las equipaciones y ha criticado duramente a Mauro Pérez, director deportivo del representativo, y, casualmente, a algunos de los periodistas y medios de comunicación no afines a la actual propiedad. “No me importa lo que puedan decir, porque es la opinión de una cuenta que es 'Capitán América' contra 'Batman Forever' y una cuenta es más falsa aún que la otra. Filtraciones lleva habiendo en el mundo del fútbol toda la vida. No sé quién es, ni me interesa, la cuenta de Twitter que filtra lo que pasa en el club. Una cosa son las filtraciones que puedan dañar a la organización que permite esa filtración y otra es que esa filtración sea interesada desde dentro”, verbalizó el máximo accionista.

Situación económica tras la ampliación de capital

Tras la ampliación de capital puesta en marcha a principios de 2024, han sido numerosas las voces disconformes con el proceder del representativo en el actual mercado de transferencias, manifestando decepción por la poca pujanza económica de una entidad que debería haber acudido a la actual ventana con un empuje extra y no con un margen salarial casi idéntico al del pasado periodo estival. “Tiene mucha gracia. No por repetir una mentira se hace verdad”, replicó Garrido antes de justificar el asunto. Siempre en palabras del propietario, ningún directivo llegó a asegurar que ese dinero se iba a utilizar en el mercado de invierno porque la ampliación terminó en marzo. Fueron 3,5 millones y la Liga autoriza a utilizar en la plantilla deportiva el 75% de esa cantidad, que serían 2,7 millones más o menos, pero eso lo divides entre dos porque no se puede usar en la misma campaña. Es decir, 1,3 millones para el límite salarial. Pero hay factores que restan, como que la mala clasificación final en la 24/25, la apuesta económica para reforzar al filial o las compras de Luismi y Maikel.

Maikel Mesa, precisamente, ha sido uno de los nombres propios del verano en blanco y azul. Para él solo hubo buenas palabras. Muy buenas. "Yo llevo catorce años en esto y lo de Maikel no lo he visto en mi vida. El esfuerzo que ha hecho para vestir la camiseta del equipo de su tierra hay que reconocérselo. Ha puesto interés económico y emotivo. Él podría haber estado en otros equipos del 'top 5' de la categoría. Valoramos mucho a gente que priorice estar en el Tenerife por encima de otros equipos. Lo que él tiene nadie nos lo daba en el equipo. Tiene presencia física, desde esa perspectiva nos puede dar mucho. Además sale de nuestra cantera", sentenció orgulloso.

Del fichaje de Óscar Cano, José Miguel negó haber tomado la decisión de forma unilateral. “Eso no funciona así. Hay una comisión deportiva y mucha gente trabajando durante todo el año. Marcamos unos criterios. Este año priorizamos unos aspectos, buscábamos un técnico que tuviera hambre y que se la juegue con nosotros, que cuando perdamos no duerma. No vamos a ser el Barça de Guardiola, pero queríamos jugar un poco más en tres cuartos y ser más agresivos, incluso a costa de perder algún partido que ibas empatando. Queremos ser más protagonistas”, indicó.

Este año priorizamos unos aspectos, buscábamos un técnico que tuviera hambre y que se la juegue con nosotros, que cuando perdamos no duerma. No vamos a ser el Barça de Guardiola, pero queríamos jugar un poco más en tres cuartos y ser más agresivos José Miguel Garrido

Además, hubo tiempo para referirse a la confección de la plantilla. Concretamente, para valorar la salida de Loïc Williams y la posible venta de Álex Corredera. Del zaguero adujo que el acuerdo de su marcha (al Granada por 600.000 euros) fue “satisfactorio para todas las partes”, dado que fue el joven el que pidió salir y la oferta económica satisfizo las pretensiones de la entidad insular. “Si con ese dinero puedo traer a un futbolista mejor que el que se va, la operación se estudia”, comentó Garrido acerca de una hipotética venta de Corredera.