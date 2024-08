El Tenerife derrota al Eldense y avanza con paso firme hacia la Liga

Tenerife y Eldense se enfrentarán el lunes 19 de agosto en el estadio Pepico Amat con motivo de la primera jornada de la Segunda División 24/25. Como anticipo, compararon el momento de preparación de cada uno en un encuentro de entrenamiento desarrollado en El Albir, donde los blanquiazules llevaron a cabo la concentración de verano. Este simulacro de la fecha inaugural del campeonato fue fruto de la casualidad. El amistoso de este sábado se programó antes de que se realizara el calendario de Liga.

Tanto para lo bueno como para lo que no lo es tanto, estos partidos tienen el envoltorio de los ensayos, con lo que eso representa: falta de rodaje y de físico, piernas pesadas y poca chispa, pruebas de todo tipo, más cambios de lo habitual... Los resultados quedan en un segundo plano. Se supone que lo que pasó en El Albir no tiene por qué ser un adelanto de lo que se verá en Elda. Pero, tal como dicen los técnicos y los futbolistas, conviene ir habituándose a ganar haya o no puntos en juego. El Tenerife lo está haciendo a la par que va cuajando como conjunto: 3-1 al Eldense.

Cada test de verano ha ido dejando detalles para tomar nota. Por sacar algunas conclusiones, el Tenerife demostró ante el Eldense que tiene gol. No necesitó insistir demasiado para sacar a relucir su pegada. El debutante Yanis golpeó en la primera parte cuando el rival estaba dominando con claridad y Gallego afinó su puntería en la segunda con un doblete en 4 minutos. Con tres o cuatro llegadas al área, el Tenerife anotó tres tantos.

Luego, en defensa únicamente sufrió cuando el Eldense se vio con un 3-0 en contra y su entrenador, Dani Ponz, puso en el campo a futbolistas con jerarquía como Timor, Marc Mateu o los dos Ortuños, en la tanda de cambios solicitada a la hora de partido. Entre unas cosas y otras –el Tenerife se acomodó durante un rato–, el conjunto alicantino se reactivó y puso en aprietos a una línea defensiva en la que coincidieron Gayá y Rubén Alves, los fichajes realizados por el club para sustituir al lesionado José Amo y a Loïc Williams. Fue entonces cuando el Eldense recortó diferencias con un remate de Sergio Ortuño en el minuto 66; nada que el Tenerife no pudiera controlar de ahí al final del encuentro.Esta vez, el balón parado no fue una gran amenaza. Y si lo fue, la respuesta defensiva resultó adecuada para tranquilidad de Óscar Cano, que puso en esas situaciones del juego su única pega después de la derrota con el Alavés por 1-2, también en El Albir.

El Eldense dominó la primera media hora con una presión pegajosa que bloqueó las vías de acceso al área rival que podía tener un Tenerife blindado en su campo, más por la propuesta del conjunto azulgrana que por su propia voluntad. Armado de paciencia, la escuadra tinerfeña esperó su momento, aunque en ese etapa le faltó presencia en la zona de peligro y ruptura para poder sorprender; en este caso, con un frente de ataque formado por Teto y Cantero como interiores –izquierdo y derecho–, y con el debutante Yanis Senhadji y con Ángel como delanteros. Óscar Cano repartió a sus futbolistas en un 4-4-2, con Corredera y Sergio en el medio y una defensa compuesta por David, Rivas, José León y Adrián Guerrero.

A falta de trabajo para Mackay, fue el Eldense el que más insistió en la búsqueda del gol. Chapela ya avisó en el minuto 8 con un inquietante centro desde la banda defendida por un exigido Guerrero. Acto seguido, un error de entrega de Juande propició otra llegada del equipo de Ponz. Los problemas estaban surgiendo más por el ímpetu y la ocupación de los espacios del Eldense, que por las posibles fisuras defensivas de un Tenerife algo desconectado de sus puntas. De hecho, su primera ocasión cayó tras un error de Víctor. Su despeje hacia atrás dejó solo Guerrero delante de Mackay. El lateral optó por pasar y no por rematar. El balón fue a parar a Yanis, cuyo disparo rebotó en la defensa para que Teto dispusiera de una segunda opción que acabó con el balón saliendo pegado al poste.

Pasada la media hora, el Tenerife se animó a tener más el balón y a llevar la iniciativa ante un Eldense que se había dado un respiro.Los blanquiazules aprovecharon ese tramo para marcar su primer gol. Al fin un ataque limpio. David Rodríguez le puso un balón en ventaja a Cantero por el carril derecho y el madrileño apuró el campo y envió la pelota rasa al área pequeña. Ahí apareció Yanis para dejar su tarjeta de presentación como cazagoles, como especialista. Se revolvió delante de un dubitativo Dumic y firmó el 1-0. Máxima efectividad tinerfeña.

El gol no apagó al Eldense. En realidad, fue al contrario. Antes del intermedio se acercó al empate con un remate de Chapela, alto, tras un despeje en corto de León.

El descanso dio paso a diez novedades en la alineación tinerfeña. Solo se mantuvo en ella Guerrero, que acabó dejando su sitio a Jesús Belza. Entraron en escena Tomeu, Mellot, Gayá, Alves, Diarra, Bodiger, Luismi Cruz, Maikel, Waldo y Enric Gallego. El efecto fue inmediato, una presión más agresiva que dio sus frutos a modo de goles. Dos de Gallego en un margen de 4 minutos. En el 47’ hizo el 0-2 con una volea ajustada al palo y en el 51’ cazó un centro-chut de Waldo desde la banda. Todo, con la sensación de que Luismi Cruz había aportado claridad de ideas en los metros finales. El gaditano está fino, casi siempre enriquece cada jugada en la que interviene. Marca diferencias.Es, sin duda, uno de los titulares fijos dentro de un equipo que, de puertas afuera, ya estaría casi hecho.

El 3-0 relajó al Tenerife y picó a un Eldense que, con casi una alineación nueva, logró recuperar el control del juego, ya sin nada que perder, por mucho que el resultado sirviera de poco. A base de empuje, sometió a un Tenerife que no pudo evitar encajar un tanto, obra de Sergio Ortuño, libre de marca en el corazón del área. Demasiado solo, entre el central zurdo y el lateral de esa banda. El mismo jugador estuvo a punto de batir por segunda vez a Tomeu, pero su remate salió ligeramente alto. El chaparrón no pasó a mayores.

La reacción azulgrana no fue a más. El Tenerife volvió a conectarse al partido y el pulso se equilibró sin nada relevante hasta el final y un 3-1 que alimenta la confianza.

Señales prometedoras a falta del ensayo general, el sábado que viene con el Real Madrid Castilla en La Orotava. Lo siguiente ya será la Liga. Otra vez el Eldense.

CD Tenerife: Salvi Carrasco (Tomeu Nadal, 46’);David Rodríguez (Jérémy Mellot, 46’), Juande Rivas (Gayá, 46’), José León (Rubén Alves, 46’), Adrián Guerrero (Jesús Belza, 66’); Sergio González (Yann Bodiger, 46’), Alexandre Corredera (Yussi Diarra, 46’); Teto (Luismi Cruz, 46’), Cantero (Waldo Rubio, 46’), Ángel Rodríguez (Maikel Mesa, 46’) y Yanis Senhadji (Gallego, 46’).

CD Eldense: Ian Mackay; Dumic, Camarasa, Nacho Quintana, Derick Poloni, Youness, Víctor García, Unai Ropero (Sixtus Ogbuehi, 31’) Joel Jorquera, Chapela y Alex Bernal. Entraron en el minuto 61 Fran Gámez, Marc Mateu, Simo, Cris Montes, Timor, Alan Godoy, Juanto Ortuño y Sergio Ortuño.

Goles: 1-0, m. 39:Yanis Senhadji. 2-0, m. 47:Enric Gallego. 3-0, m. 51:Enric Gallego. 3-1, m.. 66:Sergio Ortuño.

Árbitro: Francisco José Ortega, asistido por Víctor Moreno y Eduard Martí. Tarjeta amarilla a Alan Godoy (81’).

Incidencias: Partido de pretemporada jugado en las instalaciones de Albir Garden Sports (Alicante).