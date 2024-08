"Me marcho con orgullo de haber vestido esta camiseta": las palabras de agradecimiento de Loïc Williams en su marcha del CD Tenerife

La temporada pasada del Club Deportivo Tenerife terminó con más luces que sombras, pero registró algunas buenas noticias. Una de ellas fue la aparición de Loïc Williams. El defensa llegó a la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez por 5.000 euros tras una buena temporada en el Atlético Paso. Con la idea de jugar en el filial, Loïc tiró la puerta abajo del primer equipo y Garitano confió en él ante la baja de José León.

El defensa valenciano cuajó una buena temporada como blanquiazul, lo que le ha servido para levantar el interés de distintos clubes. Finalmente, Williams jugará la próxima temporada como local en el Nuevo Los Cármenes, en las filas del Granada, a cambio de 600.000 euros más plusvalías.

Antes de marchar a tierras andaluzas, Loïc ha querido despedirse tanto del club como de sus aficionados y de una ciudad que lo ha acogido tremendamente bien entre los suyos.

Comunicado de Loïc Williams:

"Tenerife: MUCHAS GRACIAS. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia el CD Tenerife y hacia la maravillosa isla y su gente. Este año con vosotros ha sido inolvidable. El CD Tenerife me ha dado la oportunidad de debutar en el fútbol profesional y, por ello, estaré eternamente agradecido. Me marcho con el orgullo de haber vestido esta camiseta y de haber vivido en un lugar increíble. Gracias a todos los aficionados por el carió que me habéis mostrado. Una parte de mi corazón siempre será blanquiazul. ¡MUCHAS GRACIAS!".

ta valenciano disputó 21 partidos con la zamarra blanquiazul, donde llegó a jugar 1.379 minutos, siendo uno de los recursos más utilizados en defensa por el antiguo entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano.