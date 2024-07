Derrota constructiva del Tenerife ante un rival de Primera División

Cuarto partido de pretemporada y primera derrota. Y ya se sabe, los resultados en la fase de preparación sirven de poco. Como mucho, para acostumbrarse a ganar, pero no es ningún drama no hacerlo. Sobre todo, cuando el rival es de superior categoría. En este caso, un Deportivo Alavés que jugará en Primera por segunda campaña consecutiva. El 2-1 que inauguró al estancia de los blanquiazules en El Albir dejó detalles interesantes que acercan más el ensayo a una impresión general prometedora que a un futuro preocupante.

Fue un test más exigente que los tres anteriores –Marino, Al-Shabab y Atlético Paso– y sirvió para tomar nota de lo que está por venir. Por ejemplo, de la alineación titular. Habrá que ver si se parecerá mucho o poco a la que elegirá Óscar Cano el 19 de agosto en el debut en Liga ante el Eldense. Seguramente tendrá más coincidencias que diferencias. Por ejemplo, por experiencia, Tomeu Nadal parece estar por delante de Salvi Carrasco, su competencia en la portería. En la defensa, los laterales Mellot y Guerrero –Medrano viene de una lesión– también tienen pinta de haber adquirido ventaja, mientras que las opciones en el centro se han reducido por la lesión de José Amo y el inminente traspaso de Löic Williams –que no interviniera, no fue por casualidad–. Ahí siempre encajará Sergio González, válido para todo y pareja de Juande Rivas, que ya va cogiendo sitio en el once – además, marcando un gol–. En el medio, el técnico se decantó por Corredera y Bodiger. En realidad, cualquier combinación podría sonar bien–Aitor Sanz, todavía sin minutos por la lesión que arrastra del curso pasado, y Yussi Diarra–. A partir de ahí, el frente de ataque estuvo formado inicialmente por los extremos Luismi Cruz y Waldo, por el mediapunta Maikel Mesa –debutante después de incorporarse a la plantilla el pasado fin de semana– y por el delantero Ángel Rodríguez. Las bandas están claras, principalmente la derecha, en la que Luismi va creciendo en presencia e influencia en el juego –el balón parado es suyo–. Y para la referencia ofensiva, puede que Ángel sí vaya a tener en la Liga 24/25 el protagonismo que le faltó la campaña pasada, con lo que Enric Gallego pasaría a ser una segunda opción –con Maikel en el campo será difícil que coincidan–. Pero el aliciente, al menos de entrada, estuvo en la participación de Maikel. Nada nuevo en su puesta en escena. Lo que ya se sabía de un futbolista que, sin ir muy lejos, marcó once goles con el Real Zaragoza en la Liga 23/24. No es un mediapunta convencional, sino un volante ofensivo que sorprende por cualquier lado. Tiene intuición para ocupar espacios, justo donde más daño puede hacer. Sse ofrece, pisa mucho el área contraria y se convierte en un delantero más. En su primera intervención clara estuvo cerca de marcar. Pasado el cuarto de hora, recibió un pase genial de Luismi, en globo, controló y dirigió el balón a la red, pero se encontró con la salvadora parada de Sivera. En esencia, ese es Maikel. Le bastó una aparición para rozar el gol.

La ocasión se produjo en el tramo más entretenido del primer tiempo. Empezó dominando el Alavés, pero sin filo, pese a la insistencia de atacantes del nivel de Luis Rioja o Stoichkov. Los blanquiazules, ordenados, atentos y sin prisas por cambiar la dinámica, protegieron con eficacia a Tomeu. Esperaron su momento. Y cuando encontraron el menor resquicio, se estiraron como flechas y se asomaron al gol con la citada ocasión de Maikel Mesa, una acción que incluyó un segundo tiro de Ángel.

De repente, el dominado tomó el mando ante un desconcertado Alavés, que no tuvo otra opción que replegarse y defender. En esa fase, el Tenerife siguió haciendo méritos para adelantarse. Ángel puso a prueba a Sivera, de cabeza, en un saque de esquina y Waldo desperdició un mano a mano con el portero. La única respuesta del conjunto vitoriano se produjo con un chut pegado al palo de Stoichkov. Siempre inquietante. Todo se concentró en apenas cuatro minutos que dieron paso un tránsito hacia el descanso más monótono.

La acción volvió tras el intermedio. Y lo hizo de la mejor manera, con el tanto de cabeza de Juande, adelantándose al lateral Manu y cazando un preciso centro de Luismi procedente de una falta lateral (48’). Pero al Tenerife casi no le dio tiempo de sentirse ganador. En el minuto 51, el argentino Tomás Conechny batió a Salvi Carrasco con una de esas faltas directas que son imposibles para los porteros. Golpeo perfecto para superar la barrera y meter el balón por la escuadra. Difícil de mejorar.

Antes y después, Cano había empezado a retocar la alineación con las habituales tandas de cambios de estos simulacros. El Alavés, más constante, aprovechó la fase de acoplamiento y apretó en busca del segundo tanto. Kike García lo tuvo en el 60’. Recortó a Juande en el área, pero no definió.

Poco a poco, el Tenerife se fue recomponiendo y ni mucho menos se conformó con dejarle la iniciativa al rival. De nuevo a balón parado, con Luismi como lanzador, puso en aprietos al arquero. Sacó Cruz y Yussi Diarra –relevó a Maikel Mesa en el intermedio– peinó (63’). Acto seguido, Cantero otro de los sustitutos, probó suerte con un disparo lejano. Fuera.

Cuando todo indicaba que el amistoso iba a terminar en tablas, Villalibre voló, en una de sus especialidades, y alojó el balón en la portería con un potente remate de cabeza (80’). El balón parado había agitado el resultado de nuevo, esta vez para el definitivo 2-1.

El Tenerife reaccionó con valentía y, en una etapa final algo más desordenada, consiguió, al menos, embotellar a un Alavés que, eso sí, no sufrió tanto atrás.