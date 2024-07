Maikel a Aitor: "Antes nos decíamos de todo en el campo, pero eso ya se ha acabado"

Una negociación larga y cargada de incertidumbre, un desenlace feliz, un emotivo regreso a la Isla sin billete de vuelta, la confirmación del fichaje y hasta una charla televisada con el capitán de la plantilla. El de Maikel Mesa por el Tenerife no ha sido un fichaje cualquiera y así lo ha ido difundiendo el club con publicaciones, mensajes y vídeos en los últimos días. La entrega más reciente, ni más ni menos que una conversación entre el tinerfeño y Aitor Sanz.

El madrileño, a las puertas de iniciar su duodécima campaña en el equipo blanquiazul, destaca la implicación y el deseo de Maikel de iniciar esta etapa. «Llevo años en el Tenerife y en este tiempo he visto pasar a jugadores muy buenos, algunos que vinieron y que, en el fondo, no sé si querían estar aquí, pero tú sí has querido y has puesto de tu parte incluso perdiendo dinero, que es algo extraño en el mundo del fútbol». Es una de las frases que le dedica Sanz a Mesa durante un diálogo desarrollado en el campo principal de la Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Aitor le asegura a su nuevo compañero que el empeño que ha mostrado este verano por unirse al Tenerife, no caerá en saco roto. «La implicación dice mucho», afirma. «La afición lo va a valorar y en el vestuario ya lo estamos haciendo; intentaremos que seas feliz, que disfrutes en tu casa y que nos hagas felices a todos», añade Sanz.

En este primer cara a cara en tono distendido, en el intercambio de elogios, Maikel aprovecha para contarle a Sanz qué pensaba de él durante las temporadas en las que fueron adversarios en el campo. «Desde fuera vemos que eres una futbolista que jamás ha tenido un pero en nada, un profesional como la copa de un pino, una persona 10, un ejemplo para todos», detalla el lagunero. «Me ha tocado tenerte como rival y nos hemos dicho de todo en el campo, puede que demasiado, pero eso ya se ha acabado; te he tenido mucho respeto», confiesa el jugador isleño.

Por experiencia y conocimiento de la Segunda División, coinciden en la pauta que debería seguir el Tenerife en la competición. Aitor reconoce que el equipo buscará «hacer cosas ambiciosas» y advierte que para ello es fundamental formar un «grupo fuerte» y estar unidos, valores se generan «desde la humildad y el trabajo diario». Es algo que aprendió a su llegada al Tenerife, en el verano de 2013. «Me marcaron ese camino y lo intento transmitir a los que llegan y a los que vienen de abajo», indica.

En la misma línea, Maikel recomienda «no perder la perspectiva» y establecer metas a corto plazo. «La Segunda División es tan larga y complicada, que cualquier te gana y con tres resultados malos te metes en una situación difícil, así que lo principal es intentar que la pretemporada sea la mejor y luego pensar en el partido en Elda. Haremos un equipo competitivo, es algo que se nota», vaticina Mesa con la sensación de que ha cerrado «un círculo» con su fichaje por el Tenerife, ya que desarrolló una etapa de su formación en la cantera del representativo. Después pasó al Laguna y fue entonces cuando dio el salto a la Península. «Llegué a Osasuna. Fue un cambio total. Venía del Laguna y llegué a un club estable, a una ciudad del norte. Fue un cambio total en cuanto a clima, a gente... Maduré de golpe. Estaba en la Isla con mi madre y mi círculo y me vi en Pamplona con 19 años iniciando un sueño. Es una de las mejores decisiones que he tomado», resume Mesa.

Su fichaje por el Osasuna se produjo justo un año antes de la llegada a Aitor al Tenerife. Tal como cuenta en esta charla, la blanquiazul no fue una opción seductora para el centrocampista madrileño. «El Tenerife había ascendido a Segunda División y estaba en una categoría superior, pero yo no quería venir;me sentía muy identificado con el Real Oviedo. Allí era capitán», revela Sanz. «Pero mi mujer insistió en que viniera a la Isla y, al final, acertó. Llegué a un sitio que cambió mi perspectiva: me enseñaron que para rendir tienes que estar contento y disfrutar del día a día. Así comenzó una historia que continúa 12 años después. En su día fue una decisión difícil, pero también es de las mejores que he tomado», asegura.

Fijándose en la trayectoria de Maikel, Aitor llega a la conclusión de que ha tenido una «carrera muy bonita», no solo por el camino que ha seguido, sino por poder finalizarlo en el punto de origen. «De joven no pudiste encontrar aquí una oportunidad y tuviste que salir fuera para currártelo. Te lo has ganado y ahora vuelves para poder disfrutar de tu madurez en tu casa, a demostrar quién eres y a llevarte el cariño de la gente».

Para Mesa, todas esas emociones están por venir. De momento, saborea todo lo que representa volver a llevar el escudo del Tenerife, formar parte de la rutina de trabajo de la pretemporada... Y también del simple hecho de estar en su Isla natal sin tener que mirar el calendario ni contar los días que le faltan para a hacer las maletas. «Es cerrar el círculo. Empecé aquí. He dado muchas vueltas y no siempre he tenido estabilidad. Pero ahora me ha tocado volver, después de muchos años fuera, viendo al Tenerife desde lejos y con ganas de estar aquí. Ya pensaba que no iba a ocurrir. Siempre que venía a casa, lo hacía con fecha de caducidad. Ahora ha cambiado todo y tengo la ilusión de un niño pequeño», concluye Maikel Mesa.