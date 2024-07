El Tenerife de Óscar Cano vuelve a ganar y a convencer

El CD Tenerife saldó con una victoria convincente su segundo partido de pretemporada. Un 2-0 a un Al-Shabab de menor nivel que ofreció poca resistencia. Los goles fueron obra de Loic Williams y Luismi Cruz, anotados durante la primera mitad de un partido que, a solicitud del conjunto saudí, se disputó con tiempos reducidos de 38 minutos cada uno.

El ensayo proporcionó varios indicios que pueden extraerse como señales. En primer lugar, la alineación titular. Había expectación por conocer si Óscar Cano mantendría el mismo esquema táctico en su segundo encuentro. Así fue. El granadino se decantó por una defensa de cuatro –Mellot, Juande, Loic y el debutante Guerrero–. Por delante, dos centrocampistas, Bodiger y Corredera –el catalán más avanzado–. Y en ataque, los extremos Luismi y Waldo, el mediapunta Diarra y Ángel como delantero centro.

Si bien no existe amistoso intrascendente ni prueba que no arroje conclusiones, Óscar Cano se tomó el ensayo de ayer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez con particular seriedad. Presión alta hombre a hombre, con los laterales llegando hasta la posición de extremo, y un equipo que recuperaba rápido el balón en campo contrario y jugaba de manera vertical, con futbolistas a diferentes alturas. Cinco saques de esquina a favor en solo 20 minutos de juego. En el quinto, llegó el primer tanto, obra de Loic Williams en el minuto 17, tras una asistencia de Ángel. No tardó en producirse el segundo, anotado por Luismi, que aprovechó un rebote del guardameta saudí para convertir a puerta vacía en el 22’.

El gaditano volvió a marcar diferencias. Es un futbolista diferente al resto, desequilibrante si encuentra espacios, ávido de protagonismo cada vez que la situación lo permite. Su primera mitad vuelve a situarlo como el futbolista blanquiazul con más capacidad en el último tramo.

Más observaciones. Diarra. El ex del Córdoba, en su segunda semana en la Isla, corroboró las impresiones positivas mostradas en el partido contra el Marino. Demostró ser un mediocentro con presencia, que ocupa campo, pero no solo para destruir, sino para elaborar juego. Esta vez, su posición fue algo más avanzada. Fue valiente con el balón, con claridad de ideas y con capacidad para superar líneas. A su lado, Bodiger, ordenado y con alguna intervención que levantó al respetable.

Durante el primer tiempo, el cuadro saudí llegó solo a cuentagotas, pero con ciertas dosis de peligro, como cuando una buena acción desde la derecha se quedó sin rematador que obrase el 1-1.

El entretiempo dio paso a las sustituciones. Óscar Cano reemplazó a cinco jugadores para los siguientes 38 minutos. Mutaron los nombres, y también las ideas y las intenciones. El equipo se espesó, hizo concesiones innecesarias, y no dispuso de más oportunidades de gol. Sí que incidió el debutante Álex Cantero. El madrileño fue el más activo tras el descanso. Probó suerte desde lejos en el ecuador de la segunda mitad y forzó, a través de un cambio de ritmo, la tarjeta amarilla de Mohammed Harboush, su rival en la izquierda que solo lo pudo parar cometiendo falta. También se estrenó el defensa Josep Gayá, que apenas entró en contacto con el juego.

En lo que respecta al equipo visitante, que mostró una cara notablemente mejor en la segunda mitad, el jugador más destacado fue el centrocampista Gustavo Cuellar. El internacional colombiano se erigió como el líder en la salida de balón a través de conducciones de mucho criterio.

De la composición del equipo blanquiazul en la segunda mitad, dos apuntes: David Rodríguez actuó como lateral izquierdo, una posición poco habitual para él; y Salvi Carrasco, que quiere darle la competencia a Tomeu Nadal, se mostró firme y seguro en todas sus intervenciones.

En definitiva, fue un encuentro más que correcto del Tenerife, considerando la ausencia de algunos refuerzos y el estado incipiente del equipo en esta etapa.

Hoy, el representativo visita La Palma para jugar frente al Atlético Paso. Oportunidad para los canteranos. Luego se las verá con el Alavés y el Eldense en El Albir, hacia donde parte el lunes. Para culminar, en el Trofeo Teide frente al Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco y Nico Paz. En La Orotava la afición blanquiazul tendrá la ocasión, por última vez en pretemporada, de ver al equipo de Óscar Cano, nueve días antes del debut de la temporada en LaLiga Hypermotion contra el Eldense.

Ficha técnica

CD Tenerife: Tomeu (Salvi, 38’), Mellot (Pol Bassa, 65’), Juande (Gayá, 38’), Loïc, Guerrero (David Rodríguez, 38’), Corredera (Sergio González, 38’), Bodiger (Ethyan, 65’), Luismi (Jesús Belza, 38’), Diarra (Teto, 38’) , Waldo (Cantero, 38’) y Ángel (Enric Gallego, 38’).

Al-Shabab: Seung-Gyu Kim, Alsharari, Cuéllar, Fahad, Majed Omar, Hussain, Cristian, Diallo, Alharbi, Alghulamish, y Camara. También jugaron: Alsaadi, Hurboush y Albishi.

Goles: 1-0, m. 17: Loïc Williams. 2-0, m.22: Luismi Cruz.

Árbitra: Marta Huerta de Aza. Mostró tarjeta amarilla a Harboush en el 73’.

Incidencias: Partido disputado en el Campo 1 de la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. Lleno, ante casi 2.000 espectadores.