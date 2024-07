Escaparate para la cantera en el tercer amistoso del verano

La actividad de pretemporada del Tenerife en esta semana terminó este sábado con su participación en el torneo Nuestra Señora del Pino. El equipo entrenado por Óscar Cano, esta vez con mayoría de jugadores de la cantera, siguió cogiendo rodaje con vistas a la Liga. Lo hizo con el tercer encuentro amistoso del verano, un partido en el que se midió con el Atlético Paso, de Segunda RFEF, en el campo municipal donde juega como local el conjunto palmero. El ensayo terminó sin goles y dio paso a una tanda de penaltis en la que los blanquiazules fueron mejores. Tomeu Nadal paró un lanzamiento y David Rodríguez, Alejandro Cantero, Cacho y Adrián Guerrero anotaron los suyos para dejar la tanda en un 2-4.

La proximidad del anterior test, el del viernes frente al Al-Shabab (2-0), llevó a Óscar Cano a dosificar esfuerzos. Descansaron muchos de los futbolistas que tuvieron minutos el día anterior y pasaron a un primer plano jugadores de la base o incorporados al filial en este mercado estival. De hecho, quitando a Salvi Carrasco, a Pablo Hernández y a Josep Gayá, que tienen ficha profesional –el centrocampista saldrá cedido–, la alineación titular tuvo más del Tenerife B que del A. Oportunidades para César, Adri Pérez, Pol Bassa Félix, Dani Fernández, Giovanni, Alassan y Ethyan González. Fueron los elegidos para completar la formación inicial. Más tarde, en el segundo tiempo, intervinieron Manu Montero, Cacho y Zubelzu.

El 0-0 no se ajusta a lo que se pudo ver en el municipal de El Paso. Lo raro fue que no se marcara algún gol. El Tenerife contó con tres ocasiones clarísimas. La primera, protagonizada por Dani Fernández (24’) tras recibir un pase en profundidad de un activo Alassan. El cadete se plantó en carrera delante del portero Rubén y superó ese último obstáculo, pero no acertó a definir a puerta vacía.

En la recta final, Ajibola y el guardameta Óliver evitaron el tanto visitante. El primero sacó el balón sobre la línea de gol después de que David Rodríguez, con un control orientado, superara al portero en el minuto 81. Y en el alargue, fue Óliver el que salvó al conjunto entrenado por Juanma Pavón. Especular respuesta cargada de reflejos a un cabezazo de Adri Pérez tras un saque de esquina en el que funcionó la estrategia.

Estos momentos destacados dieron algo de normalidad a un partido que había arrancdo con un sobresalto. Con los dos equipos en fase de tanteo, tuvo que acceder al terreno de juego una ambulancia para asistir y retirar al local Pablo, que había sufrido una lesión en la rodilla izquierda en una acción sin apenas contacto, en la que se disponía a presionar a Félix Alonso.

La primera parte se desarrolló con un Atlético Paso incisivo en el costado derecho, zona a la que dirigió su juego buscando la capacidad de desborde de Barace.

Entretanto, el Tenerife generaba más peligro al contragolpe que en estático. Alassan, potente y rápido, fue el más constante en la fase ofensiva, ya fuera para iniciar o para conducir y tratar de finalizar. De ahí, la clara ocasión de Dani.

La segunda mitad comenzó con menos visitas a las áreas por parte de los dos equipos. El Atlético Paso se armó en defensa, con orden, y bloqueó a un Tenerife al que le costaba profundizar. Solo Ethyan, intentando pillar adelantado a Óliver, y Alassan, con una falta directa, retomaron el camino al gol.

Pasada la hora de juego, Cano introdujo otros alicientes, la entrada en el campo de tres de los fichajes de este verano, Juande Rivas, Adrián Guerrero y Álex Cantero. Más tarde pisó el césped de hierba artificial David Rodríguez.

Los cambios fueron inclinando el partido hacia el área verdinegra, pero tampoco se rompió así el 0-0. Ajibola y Óliver pusieron mucho de su parte a favor de un Atlético Paso que solo se asomó con una falta directa lanzada por Corral, sin problemas para Tomeu Nadal.

El mallorquín sí pudo probar sus guantes en una tanda de penaltis necesaria para que hubiera un ganador del veterano torneo.