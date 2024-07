Mauro Pérez aclara que no hay 'caso Bodiger'

El tránsito entre el curso anterior y el inicio de la actual pretemporada dejó en el entorno del Tenerife rumores que pusieron en duda la continuidad de Yann Bodiger en la plantilla. Y no por la intención del centrocampista francés de cambiar de equipo, sino por su encaje en el nuevo proyecto después de una primera campaña en la que no llegó a tener continuidad ni a ofrecer su verdadero potencial. A poco más de un mes para el cierre del mercado de altas y bajas de verano, Mauro Pérez zanjó el asunto. «No hay caso Bodiger», dijo este miércoles.

La aclaración del director deportivo refuerza la estabilidad con la que Yann volvió al trabajo. Será una opción más en un centro del campo en el que, en cualquier orden, Óscar Cano podrá elegir entre Aitor Sanz, Álex CorrederaSergio González, el debutante Yussi Diarra y Bodiger. El club no tiene previsto reforzar una línea de la que salió Javi Alonso, cedido al Algeciras, y de la que también se marchará Pablo Hernández, ascendido a profesional el verano pasado.

A diferencia del año anterior, Yann no partirá con la desventaja de ser el último en unirse al grupo. Su contratación por tres temporadas se anunció el 1 de septiembre de 2023, con la Liga iniciada. Esa tardía incorporación no le ayudó a cogerle el pulso a la competición. No llegó a ser una de las prioridades de Garitano –sumó menos minutos que Corredera, Sergio y Aitor– y se tuvo que conformar con alternar algunas actuaciones como reserva con contadas presencias en las alineaciones titulares –no pasó de dos seguidas en Liga–.

Pero aún no ha dicho su última palabra como jugador del Tenerife. Se toma esta segunda temporada como una revancha, la oportunidad de demostrar su nivel real. Al menos, quiere intentarlo. Aunque solo fuera una primera toma de contacto en la puesta a punto para la Liga 24/25, ya dio algunas señales en el test ante el Marino.

Mauro Pérez contó también que el Tenerife intentará mejorar la plantilla con dos jugadores de ataque. «El perfil que buscamos es de un 8 o un 10 llegador con capacidad de gol, y de un futbolista que pueda ocupar las dos bandas, y también el puesto de 10, que sea vertical y encarador o más asociativo», indicó. En cualquier caso, opinó que la plantilla es «bastante equilibrada».

En el apartado de salidas, el club le está buscando un equipo a Pablo Hernández para que «siga creciendo» la próxima temporada, explicó Mauro. Pero en ningún caso quedará desligado del club. Su salida se resolverá a modo de cesión o de traspasado con la opción de recuperarlo. Viene de jugar medio curso en el Melilla.

Rubén Díez debería ser el siguiente, pero de manera definitiva, al igual que Mo Dauda. Este miércoles se dio ese paso con Dani Selma. Su nuevo equipo es el Amorebieta.