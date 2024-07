Guerrero, Cantero y Gayá, el CD Tenerife que viene

Guerrero, Cantero y Gayá. Tres apellidos de estreno para las camisetas del nuevo Tenerife. Los últimos fichajes realizados por el club este verano –ya hay siete altas–, fueron presentados este miércoles en la sede de uno de los patrocinadores, CaixaBank. Cada uno con su historia, con su camino recorrido para tener ahora el punto de encuentro del mismo vestuario. Y con un mensaje similar en el discurso. El concepto de que han firmado por un «club grande» – con todo lo que eso representa–, valentía frente al reto de la presión, la energía del que comienza una etapa y lo hace pensando que nada va a salir mal... Adrián, Alejandro y Josep ya son parte del Tenerife que viene.

El primero es un lateral izquierdo que dejó atrás una enriquecedora etapa de cuatro temporadas en la Primera suiza –Lugano y Zurich–. «Ya le tocaba volver a casa», opinó el director deportivo Mauro Pérez sobre un jugador de corte ofensivo, «con buen pie, con llegada y casi antagónico» con el otro especialista de la plantilla, Fernando Medrano, que no pudo iniciar la pretemporada a pleno rendimiento por una lesión de hombro de la que fue operado el 11 de abril.

Adrián, de 26 años, admitió que tiene vocación ofensiva, pero también indicó que es «disciplinado en defensa». En su descripción, añadió que tiene «buen pie» y es «asociativo y muy trabajador».

Adrián Guerrero. / Arturo Jiménez

Aunque en Suiza le iba muy bien –«fue una experiencia increíble y pude jugar la Liga Europa»–, contó que ya tenía «ganas de volver a España». Es más, dijo que tiene el «sueño de jugar en Primera», y aceptó la oferta del Tenerife porque considera que «es una muy buena plaza» para intentar dar el salto a la máxima categoría. «Aquí hay presión, y eso me gusta, es un club histórico... Se dan todos los factores», señaló el gerundense. De hecho, aseguró que no tuvo que pedir referencias de su nuevo destino profesional. «Es un equipo que estuvo mucho tiempo en la élite y no me hizo falta saber mucho más», comentó Guerrero, quien, no obstante, sí agradeció la charla que mantuvo con su amigo Alexandre Corredera, con el que coincidió en el Valencia Mestalla.

Adrián no tuvo problemas en situar el objetivo del Tenerife en el ascenso. «No sé si este año o el siguiente», matizó. «Sé que vengo a un club ambicioso, pero también que la Segunda División es muy difícil», concluyó un futbolista que jugó siete partidos en esta categoría con el Reus en la 2018/19.

El siguiente en tomar la palabra, Alejandro Cantero (8/6/2000) es un atacante que ya quiso fichar Mauro Pérez en el mercado de invierno de este año. En ese momento no se cerró un acuerdo que ahora sí es real, por dos temporadas –al igual que Adrián Guerrero–. «Es rápido, potente, joven y tiene ganas de triunfar», repasó el dirigente.

Alejandro Cantero. / Arturo Jiménez

El madrileño asumió que le había llegado la hora de desligarse de un Levante en el que había madurado y debutado en categorías profesionales –29 partidos en Primera y 59 en Segunda–. Su margen de crecimiento se había estancado en el equipo valenciano y dio el paso de probar suerte en otro lugar. «Tenía ganas de iniciar una nueva experiencia y creo que el Tenerife es un buen sitio por muchos motivos», dijo con el deseo de «ayudar con trabajo, goles y asistencias». Todo ello, desde cualquier demarcación del frente de ataque, ya que se adapta a las dos bandas y a la delantera. «Puedo jugar en todas las posiciones de arriba», confirmó antes de ser más concreto y confesar que se siente más «cómodo en punta» y en el extremo izquierdo. «Pero todo dependerá del partido y de lo que quiera el míster», indicóCantero, a quien tampoco le asusta la presión del entorno. «Me gusta, así se compite mejor», opinó Alejandro.

La triple presentación se completó con Josep Gayá. A finales de junio decidió separarse de su club de formación, el Mallorca. Lo hizo sin imaginar que la lesión de un compañero de profesión le iba abrir las puertas del Tenerife. Cuando las pruebas médicas que le realizaron a José Amo demostraron que había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla en el entrenamiento del 12 de julio, Mauro Pérez activó la búsqueda de un sustituto. Y optó por Gayá, a quien había seguido en campañas anteriores. Estaba libre y el Tenerife necesitaba a un futbolista como él. El compromiso por una temporada se selló sin el menor inconveniente.

Josep Gayá. / Arturo Jiménez

Gayá quiso dedicarle unas palabras a Amo. «Fue una baja muy repentina», lamentó. «Ya he hablado con él y le deseo la mejor de las recuperaciones», añadió el central diestro mallorquín de 24 años. «Pero cuando me llamó Mauro, no me lo pensé ni un minuto», reveló Josep, que ha tenido una adaptación al grupo «muy amena» gracias a la presencia en la plantilla de su paisano Tomeu Nadal –«somos del mismo pueblo»– y de Ángel, con el que compartió vestuario en el Mallorca. «Nos llevamos muy bien», añadió.

La afición podrá esperar de él todas las cualidades de un defensa «contundente», al que le gusta competir y que, en cierto modo, tiene madera de «líder»;un jugador de equipo al servicio del técnico. «Vengo a dar el máximo».

Después de vivir desde dentro el descenso a Primera RFEF del Amorebieta, en el que jugó cedido el curso pasado –21 partidos y un gol–, Gayá se adentra en esta nueva etapa con la sensación de que se trata de una «oportunidad buenísima» que debe aprovechar.

El acto de presentación, desarrollado en la oficina all in one Tenerife de CaixaBank, contó con la presencia de Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, y de Paulino Rivero, presidente del club blanquiazul.