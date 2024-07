De David Rodríguez a Juande Rivas, un escudo protector sin carencias

Bloque defensivo completo. Óscar Cano ya tiene a todos los especialistas de la línea que se situará justo por delante del portero. El último fichaje realizado por el club, Josep Gayá, era la única pieza que faltaba. Son dos jugadores por puesto con la ventaja de la doble función que realiza Sergio González, válido para el medio y también para la zaga.

En teoría, el modelo de juego no obligará a más. Tal como se vio en el primer test de la pretemporada, el nuevo entrenador parte de un sistema construido desde una retaguardia compuesta por cuatro jugadores. En principio, nada de tres centrales y dos carrileros, por poner otro formato más o menos utilizado en Segunda División.

Lateral derecho. La pareja de las dos anteriores campañas, formada por Jérémy Mellot y Aitor Buñuel, cambia por la del jugador francés y el tinerfeño David Rodríguez. El navarro terminó contrato y firmó con el Racing Ferrol. Contrasta el conocimiento de la categoría de Mellot con la pujanza del canterano. Jérémy iniciará su cuarta campaña en Segunda División, todas con el Tenerife. Suma 114 partidos –101 como titular–, más cuatro de la promoción de ascenso de 2022. David, en cambio, tiene el soporte de los cinco ratos que participó en encuentros de las campañas 21/22 y 22/23. Ya venía apuntando maneras y su campaña de cesión al Antequera confirmó que está listo para competir por el puesto de titular con Mellot.

Lateral izquierdo. También se altera en una unidad. Permanece Fernando Medrano y se une al grupo Adrián Guerrero, que ocupa la vacante dejada por Nacho.Se supone el segundo será el que iniciará la Liga como titular. Y no es porque Óscar Cano ya lo haya decidido así –todavía es pronto–, sino porque Fer arrastra una lesión de la campaña pasada. En realidad, esa dolencia ya está corregida, pero el madrileño no ha completado el proceso de recuperación. Medrano fue operado a comienzos de abril. El motivo, una luxación recidivante e inestabilidad anterior del hombro izquierdo. En el mejor de los casos, llegará a las fechas previas al comienzo del curso listo para competir. Fernando fue una de las revelaciones de la temporada pasada –adelantó a Nacho en las preferencias de Asier Garitano– hasta que el hombro le impidió seguir jugando. Se jugará el puesto con Adrián Guerrero, un futbolista que vuelve a España tras consolidarse en la Primera División de Suiza. No pisa la Segunda española desde 2019.

Centrales. El fichaje de Juande Rivas iba a ser suficiente para tener el eje de la zaga bien afianzado. Solo había que incorporar al sustituto de Nikola Sipcic, jugador con el que no contaba el Tenerife y que se marchó cedido al Cartagena. El elegido fue el defensa recién ascendido a LaLiga Hypermotion con el Málaga. En su mochila, casi cien partidos de experiencia en la categoría con el conjunto de La Rosaleda. No iba a hacer falta nadie más. Continuaban Sergio González, José León, José Amo y Loic Williams y había llegado Juande. Pero esa estabilidad se quebró de la peor manera, por la lesión de rodilla que sufrió Amo en el entrenamiento del 12 de julio, una rotura del ligamento cruzado anterior. Con lo que eso significa, unos cuantos meses sin poder jugar. La reacción de la dirección deportiva del club fue inmediata. Se abrió de nuevo la carpeta de candidatos a tapar ese hueco y apareció el nombre de Josep Gayá, un central que estaba libre después de haberse desvinculado en junio del RCD Mallorca y que había recorrido el calendario de Segunda División la campaña pasada con el uniforme del descendido Amorebieta. Ahora, el quinteto se compensa con un jugador diestro –José León y Loïc Williams son zurdos–. En este grupo hay un poco de todo, la eficacia contrastada de Sergio González y León, la confirmación de Loïc y la novedad de Juande Rivas y Gayá. Con mayor o menor bagaje, todos saben lo que es frenar a delanteros de equipos de Segunda División del fútbol español.

La cantera. El amistoso en el Antonio Domínguez dejó indicios de que detrás de los citados futbolistas no hay un vacío. De hecho, en ese ensayo participaron tres defensas fichados este verano para el Tenerife B, con vistas a su estreno en Segunda RFEF, los centrales Adrián Pérez y Julen Zubelzu y el lateralizquierdo Pol Bassa. Además, Jesús Belza puso de manifiesto su capacidad de adaptación y se movió en el costado defensivo izquierdo. También actuaron el sábado Félix Alonso –unos metros por detrás de su demarcación natural– y César Álvarez.