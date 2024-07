Optimismo del CD Tenerife en un mercado que está "estancado"

El Tenerife seguirá fichando después de reforzar la plantilla con Salvi Carrasco, Juande Rivas, Youssouf Diarra y Yanis Senhadji. Le queda un mes y medio para terminar de pulir su nuevo proyecto. Pero en las oficinas del club saben que tendrán que ser pacientes para poder completar un plan orientado, a partir de ahora, a aumentar el potencial ofensivo en las bandas y apuntalar también el lateral izquierdo. El director deportivo del club, Mauro Pérez, se mostró «optimista» con lo que queda por hacer. «Claro que llegarán más incorporaciones, pero tendremos que ser pacientes», indicó sobre un mercado que «va para largo».

El dirigente actualizó la actuación del Tenerife en la ventana de altas y bajas de verano en la rueda de prensa que protagonizaron Luismi Cruz y David Rodríguez, dos jugadores que siguen en el club pero con una categoría diferente a la que tenían. El extremo pasó de estar cedido por el Sevilla a firmar en propiedad por tres temporadas. El canterano se estrena como profesional después de una campaña cedido en un equipo de Primera RFEF, el Antequera.

Mauro aseguró que el mercado «está bastante parado y estancado», pero aclaró que se trata de una situación normal que se suele dar en veranos en los que se celebran competiciones internacionales como una Eurocopa o un Mundial, porque el efecto dominó de los fichajes no se desbloquea a la misma velocidad. «Los clubes de Primera prefieren esperar y no se produce la cadena habitual de movimientos», señaló el dirigente, que no por ello se resigna a dejar pasar el tiempo. De hecho, sin dar nombres, aseguró que se unirán al grupo los refuerzos previstos –«tenemos opciones y somos optimistas»– y se ejecutará alguna que otra baja. La fase de construcción comenzó con fichajes que no estaban sujetos a las particularidades del estado actual del mercado –Salvi Carrasco, Juande Rivas y Youssouf Diarra procedentes de equipos de Primera RFEF y Yanis Senhadji, del filial del Betis, que compitió en Segunda RFEF–. Otra cosa será alcanzar acuerdos con futbolistas «más consolidados», que pertenecen a clubes de Segunda e incluso de Primera. «Ahí tendremos que hilar fino y tener templanza para acertar», apuntó.

El margen de error fue inexistente con la apuesta por Luismi Cruz después de las prestaciones ofrecidas la campaña pasada. Al club le sobraron los motivos para invertir en su contratación. «Es un jugador que se adaptó muy rápido a la Isla y que es muy querido por la afición», señaló Pérez sin la necesidad de entrar en detalles futbolísticos. «Pero lo más importante de esta adquisición no es lo que ha dado Luismi Cruz, sino lo que puede llegar a dar», añadió convencido de que los «mejores días» del futbolista «están por llegar».

A David Rodríguez lo puso como ejemplo para las futuras generaciones de canteranos. «Es bueno que nuestros jóvenes se miren en él para llegar a la primera plantilla», opinó. «Salir cedido a un equipo de inferior categoría no es dar un paso atrás, sino adelante», añadió acerca del caso de un jugador que aprovechó su etapa en el Antequera y regresó para firmar su primer contrato profesional con el Tenerife. «Entendimos que su proceso de crecimiento más adecuado debía pasar por una cesión a un equipo de PrimeraRFEF y ha demostrado que está más que cualificado para estar en nuestra primera plantilla», argumentó dándole «todo el mérito» a David. «Él pudo tomar la decisión de quedarse en su zona de confort, esperando una oportunidad si había una lesión o el arresto de un compañero, pero prefirió salir, sin ninguna penalización por no jugar, y participó en una cantidad importante de partidos», destacó Mauro. En concreto fueron 35 de Liga y uno de Copa del Rey. En ese recorrido pudo «evolucionar y crecer» no solo en su puesto, el de lateral derecho, sino en el carril opuesto y en el extremo. «Esa es la mentalidad, que vean las cesiones como una oportunidad y no como un ya no me quieren», finalizó Mauro.

David Rodríguez. / Efe

David Rodríguez: "He crecido como futbolista" Después de pasar media vida vinculado al Tenerife –tiene 24 años–, David Rodríguez ha cumplido el «sueño» de formar parte de la plantilla profesional del club blanquiazul. «Es algo que lleva un proceso largo y que requiere mucho trabajo, pero si te esfuerzas y te centras en lo que quieres, lo puedes conseguir», resumió el lateral diestro tinerfeño, que no se arrepiente de su reciente etapa en el Antequera. Más bien, al contrario. «Fue un paso adelante en mi carrera. Pude haberme quedado en el filial, en casa, con mi familia, pero sabía que si quería llegar al primer equipo, iba a tener que salir para volver y ganarme un puesto», comentó en una rueda de prensa desarrollada en la sede central de Hospiten. David aseguró que la campaña pasada le sirvió para «crecer mucho como futbolista», entre otras cosas porque se adaptó al estilo de juego de un Antequera al que le gustaba «tener el balón». Su competencia será Mellot, un lateral contrastado en el Tenerife y en Segunda División. «Tendremos una rivalidad sana, lucharemos los dos por ganarnos un puesto», concluyó.

Luismi Cruz. / Efe