Oferta inicial por Maikel, 200.000 fijos y 100.000 por objetivos

La operación para fichar a Maikel Mesa sigue su curso. Tal como reconoció esta semana Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, ya existe una oferta en firme por el centrocampista lagunero. Y no es otra que la del club tinerfeño. Cordero también dijo que, «de momento», la propuesta no convence a la entidad aragonesa. Ese punto de partida consiste en el pago de 200.000 a modo de traspaso y el posible incremento de esa cantidad en 100.000 euros si el futbolista cumple determinados objetivos individuales que, en teoría, podría cubrir sin problemas, avanzó El Periódico de Aragón. Se trata de un intento que está lejano del verdadero precio de Maikel. De hecho, el importe establecido para una ruptura unilateral del contrato es de medio millón. Las dos entidades saben que el pase no se resolverá por ese precio. Pero en el Zaragoza creen que el Tenerife puede invertir más.

Aunque las posturas parecen lejanas —por lo económico y no por la voluntad de las tres partes, incluyendo a un Zaragoza que tampoco va a obligar al jugador a estar donde no quiere–, en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López están convencidos de que Mesa no tardará en unirse al equipo que entrenará el andaluz ÓscarCano.

Maikel ha sido claro en todo momento. Es más, incluso con la temporada pasada en curso llegó a expresar su deseo de jugar en el representativo de su Isla natal. Una vez finalizadas sus vacaciones, insistió en ese propósito. Así se lo hizo llegar a los dirigentes del Zaragoza y también al técnico Víctor Fernández cuando coincidieron en la primera práctica de este verano, el lunes. El entrenador fue comprensivo con su situación.

Y también el club, que se ha mostrado receptivo e incluso ha planteado alguna alternativa para abaratar el traspaso. Eso sí, la opción de incluir en la operación a Alexandre Corredera no llegó a buen puerto. El Tenerife quiere a Maikel, pero no es partidario de desprenderse del gerunsense.

Llegados a este punto, solo un acuerdo económico desbloqueará el cambio de equipo de Mesa. Cordero lo confirmó el pasado martes al explicar que hay un «club que incluso» ha presentado una «oferta oficial» por Maikel y otros que han preguntado por su situación, sin más. «Estamos viendo si todas las partes podemos alcanzar un acuerdo. De momento hay una que no está de acuerdo con la oferta que hay, y es el Zaragoza. Por lo tanto, Maikel sigue siendo jugador nuestro», aclaró el dirigente.

Después de que la propuesta inicial haya sido rechazada, le vuelve a tocar el turno al Tenerife para formular otra que sea más convincente. En esta maniobra de aproximación, Mesa también pondrá de su parte en el plano económico. A ser posible para no tardar mucho más tiempo en empezar a trabajar con Óscar Cano.

Su fichaje por el representativo estuvo cerca de producirse hace un año. Mauro Pérez, recién llegado a la dirección deportiva del Tenerife, pensó en él para reforzar la plantilla y, de paso, tinerfeñizarla, algo que sí pudo hacer con el fichaje de Ángel Rodríguez. Pero en ese momento, el centrocampista prefirió firmar con un Zaragoza con el que tiene contrato hasta el final de la temporada 2022/23.

Mauro y Maikel ya habían coincidido en el Albacete. El dirigente tinerfeño logró que el club manchego se hiciera con sus servicios en el mercado de enero de 2020, cedido por la UDLas Palmas.

Con 33 años recién cumplidos, Mesa viene de completar su mejor temporada en Segunda; al menos, en lo que a números se refiere: 41 partidos jugados –38 como titular–, once goles y una asistencia. En la anterior también había destacado como futbolista del Albacete en esa misma categoría con 37 encuentros y ocho tantos.