Continúa la 'operación salida' en el CD Tenerife con otra baja

La operación salida comenzó en el Tenerife con la cesión de Nikola Sipcic al Cartagena. Los clubes anunciaron el acuerdo la noche del pasado domingo. El central cambiará de equipo esta temporada con la intención de volver. Le queda contrato hasta junio de 2027. No será el único que vista otro uniforme en el curso venidero. Con gran parte del mercado de altas y bajas de verano por delante –se cerrará el 30 de agosto–, todavía hay trabajo por hacer en las oficinas del club para equilibrar la nueva plantilla.

La reducción del número de efectivos en el grupo que entrenará Óscar Cano continuó este lunes con el pase de Javi Alonso al Algeciras, un equipo que ha competido en todas las ediciones de la Primera RFEF, es decir, desde el ejercicio 2021/2022 en adelante, y que repetirá en esa categoría con la meta de pelear por el ascenso.

Se trata de una oportunidad para que el mediocentro –cumplirá 26 años en agosto– recupere el terreno que perdió por culpa de las graves lesiones de rodilla que sufrió en los veranos de 2021 y 2023. La comisión deportiva del Tenerife tiene claro que le conviene competir con regularidad, algo que no iba a estar seguro con la alta competencia que iba a tener junto a Aitor Sanz, Álex Corredera, Sergio González o Yussi Diarra.

Con contrato hasta 2026, Javi hace una pausa en su trayectoria como blanquiazul después de haber intervenido en 60 partidos desde que debutó con el primer equipo el 17 de noviembre de 2018 en una visita a El Sadar, con José Luis Oltra en el banquillo.

El siguiente en hacer las maletas podría ser Elady Zorrilla. En su caso, para firmar con otro equipo con la carta de libertad. En febrero de 2023, el atacante jienense fue renovado por el Tenerife hasta junio de 2025. Por tanto, dejaría de jugar el curso que le queda en el representativo. Cerca de cumplir 35 años, Elady tiene mercado en Segunda División. Aunque tuvo una participación discreta en la primera vuelta de la campaña pasada, dentro del equipo preparado por Asier Garitano, sí demostró su verdadero nivel cuando se marchó a préstamo al Huesca en enero. Pasó de disputar solo doce partidos de Liga a llegar a dieciocho y marcar cinco goles en el equipo entrenado por Antonio Hidalgo.

Entre los candidatos a hacerse con sus servicios está el Castellón, informó Radio Club. Los de Castalia, de vuelta a Segunda División tras conquistar el ascenso como campeones de grupo de Primera RFEF, buscan refuerzos de garantías para no sufrir en la 2024/25.

La intención de Elady, correspondida por el Tenerife, pasa por integrarse cuanto antes a la pretemporada de su nuevo equipo.

Su llegada al club isleño se produjo en el verano de 2021, con Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva. En su primera temporada, la de la clasificación de los blanquiazules para la final de la promoción de ascenso perdida ante el Girona, lo jugó casi todo y aportó once tantos. En la posterior, su participación se redujo a la mitad por culpa de una lesión muscular que sufrió en la pretemporada. No pasó de los tres tantos. Y en la iniciada con Garitano en el banquillo fue un actor secundario. Le faltó continuidad, entre otras cosas, por un problema físico. Se incorporó al Huesca sin marcar.

También están claras las salidas de Rubén Díez y Javi Díaz. El primero lleva dos cesiones consecutivas a equipos de Primera RFEF, el ahora ascendido a Segunda Deportivo de LaCoruña (22/23)y el Ibiza (23/24). Fue contratado por el Tenerife en agosto de 2021 por cuatro temporadas y solo formó parte de la plantilla blanquiazul en la 21/22 –28 partidos de Liga y un gol–. Aunque llegó a coincidir con Óscar Cano en el Castellón, todo apunta que continuará su carrera en otro equipo y que se desvinculará del club tinerfeño.

Javi Díaz también va camino de despedirse por la puerta de atrás. Hace dos años fue noticia por su fichaje por un Tenerife con el que se comprometió por tres temporadas. El guardameta sevillano se unió al equipo asumiendo el papel de suplente de Juan Soriano y solo pudo jugar dos encuentros del ejercicio 22/23, los de la Copa del Rey ante el Lealtad y el Pontevedra. El propósito de reforzar el puesto con un especialista con mayor experiencia –Tomeu Nadal– fue definitivo para que se quedara sin sitio en la pretemporada de 2023. De hecho, el club tramitó su préstamo a un Fuenlabrada, de Primera RFEF, en el que tampoco tuvo protagonismo. La comisión deportiva del Tenerife considera que la portería ya está bien cubierta con Tomeu y el recién llegado Salvi Carrasco, y también con los jugadores que hay en la base –sobre todo, Moha Ramos–.

Otro asunto pendiente es el de Mo Dauda, un futbolista con una ficha alta y que no ha acabado de ofrecer el rendimiento esperado después de un año y medio en el Tenerife. Tampoco aprovechó su media Liga cedido en el Eldense, a partir de enero de 2024. Se supone que la suya será una operación de salida más compleja y que tardará en desbloquearse. El ghanés estaría dispuesto a intentarlo una vez más en la Isla, pero sabe que no es una opción prioritaria. De hecho, el club sigue buscando refuerzos para las bandas en las posiciones de ataque. Mo tiene la experiencia de haber jugado en otro equipo español, el Cartagena, y la ventaja de haber pasado por otros países –Bélgica, Países Bajos y Dinamarca–. Su mercado es amplio.

Las urgencias son menores con Yann Bodiger. Es más, el centrocampista francés va a comenzar la pretemporada con la voluntad de ser útil en su segunda campaña en el representativo. Consumió la primera con el convencimiento de que no tuvo oportunidades. El problema está en que ocupa un puesto en el que siguen Aitor Sanz, Corredera y Sergio González, que se ha reforzado con Diarra y al que podría llegar Maikel Mesa. También está esa nómina el tinerfeño Pablo Hernández, cuya salidas a préstamo está sobre la mesa de trabajo de los dirigentes. La idea, tal como ha pasado con Javi Alonso, es que coja rodaje durante un año en un equipo de Primera RFEF y no se quede rezagado. Es una categoría que ya conoce por los meses que jugó en el Melilla, de enero al final del curso 23/24.