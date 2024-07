Nikola Sipcic, más cerca del Eldense

No todos los jugadores con contrato en vigor con el Tenerife comenzarán el curso 24/25 dentro de la plantilla blanquiazul. Es más, puede que más de uno ni siquiera participe en los primeros entrenamientos, programados para la semana que viene, una vez se completen los reconocimientos médicos. Todo dependerá de que los futbolistas situados en la rampa de salida cierren pronto sus cesiones o desvinculaciones, según cada caso. En el primer grupo está Nikola Sipcic. La decisión está tomada. La comisión deportiva considera que es el central que sobraría en el nuevo proyecto y el jugador no es partidario de pasar otro año como actor secundario, tal como le pasó en la campaña 23/24.

Todo apunta que el defensa nacido en Serbia pero internacional con Montenegro, de 29 años, se mantendrá en Segunda División. Desde un principio salió a luz el interés de dos equipos dispuestos a hacerse con sus servicios, el Cartagena y el Eldense. Con el paso de los días, el club alicantino ha ido cogiendo ventaja por su mayor implicación en la parte económica de la operación. El proceso ha llegado al punto de que el préstamo se podría concretar en los próximos días. Sería por una temporada e incluiría la cláusula habitual en estos casos de anular la participación del futbolista en el partido que cruce a los dos conjuntos. Sin ir muy lejos, el Eldense será el primer rival del representativo en la Liga 24/25. El encuentro está programado para el lunes 19 de agosto en el Pepico Amat (19:30).

La probable baja de Sipcic no obligará al Tenerife a reforzar la defensa. De hecho, ya incorporó a un futbolista para ese puesto, el cordobés Juande Rivas, procedente del Málaga. Si los planes no cambian, Óscar Cano podrá elegir entre los centrales José León, José Amo, Loïc Williams, Sergio González y el recién contratado Rivas.

La defensa se completa con los laterales derechos Jérémy Mellot y David Rodríguez, de vuelta tras su cesión al Antequera y ya con categoría profesional, y el izquierdo Fernando Medrano. Precisamente, el Tenerife busca aumentar la competencia en el carril zurdo. Sería la última novedad en la zaga.

En principio, lo de Niko será un hasta luego y no un adiós definitivo. Hace un año, el club decidió ampliar la duración de su contrato. El vínculo pasó de tener su fecha de caducidad en el 30 de junio de 2024 a prorrogarse hasta 2027.

Pero ese acuerdo dio paso a la peor temporada de Sipcic como blanquiazul, al menos por su cuota de participación:solo 17 actuaciones en Liga, diez como titular. No llegó a ganarse un sitio preferente en los planes de Asier Garitano y, entre otras cosas, dejó de aparecer en las convocatorias de la selección de Montenegro. En su momento, Nikola relacionó su escaso protagonismo con los problemas físicos que sufrió en las primeras semanas del calendario. «Tuve una lesión larga al principio. Me costó volver», explicó. En cualquier caso, no pasó de los mil minutos en Liga, cota que sí había rebasado en sus cuatro campañas anteriores en el club, casi siempre duplicando su último registro: 2190 en la 19/20, 2880 en la 20/21, 1528 en la 21/22 y 2100 en la 22/23. Todo esto sin contar eliminatorias de la Copa del Rey ni el playoff.

Sipcic, fichado en el verano de 2019 por el director deportivo Víctor Moreno, está a un partido de los 150. Convertido en el segundo más veterano de la plantilla, por detrás de Aitor Sanz, pasó a formar parte del grupo de capitanes.

Su salida no es la única prevista por el Tenerife. Hay otras, como la de Elady Zorrilla, que incluso podría renunciar a la campaña que le queda de contrato para poder negociar en libertad con otro club –aprovechó su cesión al Huesca en enero para no perder valor en el mercado–. En las oficinas del Helidoro Rodríguez López también son partidarios de que Mo Dauda cambie de destino profesional, tras su préstamo de medio año al Eldense. Además, los dirigentes trabajan en la búsqueda de soluciones para Rubén Díez –lleva dos cesiones seguidas– y el portero Javi Díaz. Por otra parte, los tinerfeños Javi Alonso y Pablo Hernández se marcharían para volver.