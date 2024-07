El Tenerife acelera para fichar a Maikel Mesa

El fichaje de Maikel Mesa Piñero (La Laguna, 4/6/91) por el Tenerife sigue su curso. Probablemente no se cerrará de manera inminente, pero va camino de ser una realidad. La entidad tinerfeña quiere que forme parte del equipo que entrenará Óscar Cano y el jugador desea estar en el representativo de su Isla natal. La pega está en que no es un futbolista libre: tiene contrato el Real Zaragoza, hasta junio de 2026, después de que la duración de ese vínculo se ampliara por un año más de manera automática al final del curso pasado. Pero esa relación laboral no debería ser un obstáculo insuperable para que la operación se lleve a cabo. Aunque su rendimiento en su campaña de debut, la 23/24, fue alto —41 partidos de Liga y 11 goles–, Mesa no es un futbolista que haya sido considerado intransferible por el club aragonés, que le abrirá las puertas siempre y cuando reciba una compensación.

Ahí reside la clave del asunto. Para ello, Maikel tiene la intención de poner de su parte, económicamente hablando. Pero es el Tenerife el que tendrá que desembolsar una cantidad convincente. Las negociaciones ya empezaron y siguen avanzando. Juan Carlos Cordero escucha y Mauro Pérez busca la fórmula que sirva para desbloquear un fichaje prioritario para el proyecto de la temporada 24/25.

Aunque el importe de la cláusula de rescisión del contrato asciende a tres millones de euros, la salida de Mesa se podría pactar por medio millón. Pero el Tenerife no va a llegar a tanto. La llave estaría en la entrega de una cantidad menor en el momento de la firma –alrededor de 300.000 euros– y en añadir otras en función de los objetivos que cumpla el futbolista. En las oficinas del Heliodoro Rodríguez López confían en poder alcanzar un acuerdo definitivo planteando ajustes que convenzan al club de La Romareda. Lo que sí está descartada es la inclusión de otro jugador que sirva para abaratar la operación. Juan Carlos Cordero, que en su día fichó a Alexandre Corredera para el Tenerife, pensó en él para cubrir la probable baja de Maikel. Pero el gerundense cuenta, y mucho, para Óscar Cano.

Por todo esto, aparte de la inversión que haga el Tenerife, tendrá mucho que ver la voluntad de Maikel de seguir vistiendo de blanquiazul, pero con otro escudo en el uniforme. El mediocentro ha expresado ese deseo más de una vez, incluso sin que la Liga 23/24 hubiera finalizado. «Siempre quise jugar en el Tenerife, soy de allí y lo que quiero es jugar en el equipo de mi tierra», dijo a comienzos de abril en El Periódico de Aragón. Es más, reconoció que antes de su compromiso con el Zaragoza estuvo cerca de unirse al equipo tinerfeño. «En otros años no se dieron las circunstancias y en 2023 hubo un acercamiento bastante importante, pero el fútbol es esto, también es tomar decisiones», apuntó refiriéndose a su apuesta por el proyecto que le planteó Cordero en nombre del Zaragoza. «A todos nos hace ilusión jugar algún día en el equipo de tu tierra. Eso creo que es muy entendible. Si le preguntas a un zaragozano, te lo dirá igual. Ojalá se dé jugar en el Tenerife. Para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario», comentó.

La proximidad del comienzo de la pretemporada ha acelerado las gestiones, pero puede que no con la velocidad suficiente para que Mesa esté presente en los primeros entrenamientos dirigidos por Óscar Cano. Es más, no se descarta que lo haga en su actual club, bajo la supervisión de Víctor Fernández a partir de este lunes, independientemente de que acabe haciendo las maletas para viajar a la Isla. De momento, el tanteo entre las partes no ha cristalizado en un entendimiento. Es algo que no frena al Tenerife. La propuesta económica inicial no ha sido satisfactoria. Pero solo es el punto de partida dentro de unas negociaciones que, más pronto que tarde, permitirán la llegada de Maikel al Tenerife con un contrato de dos campañas de duración y otra opcional.

Para el club isleño será algo más que dar otro paso en la tinerfeñización de la plantilla –término acuñado por Mauro Pérez–, después del fichaje de Ángel Rodríguez el verano pasado. Los dirigentes en ven Mesa a uno de los mejores centrocampistas de las últimas temporadas en Segunda División, un futbolista que se encuentra en un punto de madurez óptimo. En la Liga 22/23 participó en 39 partidos de Liga y promoción de ascenso y aportó ocho goles en el Albacete. Con el Zaragoza subió el listón:41 actuaciones y once tantos.