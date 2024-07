Diarra, nuevo fichaje del Tenerife: "No me asusta la exigencia"

Prometiendo «humildad» y «entrega», Youssouf Diarra (13/09/1998, Bamako, Mali) pronunció este martes sus primeras palabras como futbolista del CD Tenerife, club con el que firmó un contrato de tres temporadas de duración después de terminar una etapa de dos campañas en el Córdoba, uno de los equipos ascendidos a Segunda División.

En declaraciones a los canales de comunicación del Tenerife, Yussi se mostró «súper ilusionado con el proyecto» en el que se ha implicado. «Estoy con muchas ganas de conocer la Isla y la gente y de afrontar este nuevo reto», dijo el nuevo centrocampista blanquiazul, residente en España desde niño y formado en equipos de base catalanes y en la escuela de Lezama, la fértil cantera del Athletic. Todo eso, antes de su fichaje por el Córdoba hace dos veranos.

Precisamente, Diarra no quiso pasar por alto su conexión con la entidad de El Arcángel. «Le doy las gracias al Códoba y, sobre todo, a su afición, que me trató muy bien desde el primer día. Siempre llevaré a ese club en mi corazón. Le deseo lo mejor en el futuro», dijo.

En el Tenerife aplicará la misma fórmula con la que ha ido creciendo en el mundo del fútbol, la de la «humildad y la ambición». De esa manera, confía en conseguir «los objetivos» que plantee el club. Unos objetivos que, a su juicio, tendrán que marcarse «a corto plazo», porque «no sirve de nada» querer adelantar los procedimientos. «Las cosas hay que hacerlas poco a poco y con humildad»

Diarra aseguró que tuvo clara la elección de su nuevo destino profesional, a pesar de que el Córdoba le llegó a ofrecer la renovación de su contrato. «Mi pareja, mi agente y mi familia decidimos aceptar la opción del Tenerife. Pensamos que es un buen proyecto para que me pueda asentar», explicó el mediocentro sin dar más detalles.

Yussi aseguró esta preparado para convivir con la exigencia que implica formar parte del Tenerife. «Es bueno que la afición sea exigente con los futbolistas. En cada trabajo tiene que ser así. No me asusto ante la exigencia. Al revés, eso es algo bueno, porque saca lo mejor de cada uno», opinó antes de definirse como una «persona súper trabajadora» que puede que en algún partido no esté acertado, pero que garantiza «entrega» y lo da todo «por la camiseta y por el club» por el que sale a competir.

Con Diarra, la lista de altas en la plantilla sigue creciendo. El Tenerife ya había fichado al portero Salvi Carrasco, al delantero Yanis Senhadji y al defensa Juande Rivas, y se había hecho con Luismi Cruz en propiedad. A pocos días del inicio de la pretemporada, aún quedan puestos por apuntalar.