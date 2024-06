Vía libre para la contratación del defensa Juande Rivas

El Tenerife no debería tardar mucho en hacer oficial el fichaje de Juan de Dios Rivas Margalef (Córdoba, 7/7/1999), más conocido como Juande. El club en el que completó su formación y en el que se afianzó como profesional, el Málaga, ha anunciado que el defensa central no seguirá formando parte de su plantilla. Tenía contrato hasta el 30 de junio de 2024 y el vínculo laboral no quedó ampliado. Una vez liberado de ese compromiso, podrá completar su pase al Tenerife, que había ido madurando su incorporación con el paso de las semanas.

Rivas llevaba cinco campañas seguidas en el primer equipo del Málaga. Debutó en Segunda División en la Liga 19/20 en un partido contra la Ponferradina en La Rosaleda. En el siguiente curso pasó a ser titular fijo (39), pero en las dos posteriores tuvo menos protagonismo (21 y 28). En ese recorrido vivió el descenso del conjunto andaluz a Primera RFEF, categoría en la que jugó 21 encuentros el curso pasado, coronado por el Málaga con el ascenso a Segunda.

En definitiva, aunque su etapa más reciente se desarrolló en una categoría inferior, Juande presenta el aval de haber disputado cien encuentros de LaLiga Hypermotion. Sin ser su principal función, Rivas pudo aportar siete goles.

Tal como apuntó El Día, se trata de un futbolista representado por la misma agencia –Niágara Sur– que el portero Salvi Carrasco y el volante Yussi Diarra. El primero ya pertenece al Tenerife. El segundo va camino de unirse al equipo.

En teoría, el Tenerife ya tenía el centro de la defensa cubierto con la presencia de Nikola Sipcic, José León, José Amo, Loic Williams y un Sergio González que ya ha demostrado que se adapta a esa posición y también a la de mediocentro. Pero todo indica que Sipcic cambiará de equipo este verano, en principio, a modo de cesión. El Cartagena ha pujado fuerte por él, pero el Eldense también ha mostrado interés en su fichaje.

Si no surgen contratiempos, el de Juande será el tercer fichaje del Tenerife con vistas a la temporada 2023/24. Los primeros fueron los del guardameta Salvi Carrasco y el delantero Yanis Senhadji, cedido por el Betis hasta junio de 2025.