Comienza el proceso de relevo en el CD Tenerife

Los primeros contactos para el traspaso de las acciones de José Miguel Garrido a Rayco García ya han comenzado. La intención del inversor tinerfeño y del grupo de empresarios que le apoya (incluido Juan Pelayo, tercer máximo accionista del club) es que la operación se sustancie antes del 19 de agosto, fecha del inicio de la competición liguera para el conjunto blanquiazul, que jugará ese día ante el CD Eldense.

La figura de Paulino Rivero cobra especial relevancia, por cuanto mantiene el necesario papel de hacer que la entidad no zozobre en unos tiempos de altísima convulsión; y por otra parte, porque todas las fuentes consultadas apuntan al jerarca isleño como el mediador adecuado para que la operación se lleve a efecto. La intención es brindar a Garrido una solución amistosa y hacerle ver que su salida es la mejor opción para el futuro de la institución.

El empresario madrileño –ha invertido más de 12 millones de euros en comprar acciones, reveló Amid Achi– está acuciado por su situación judicial, tras haber admitido la comisión de varios delitos graves, pero además su crédito está bajo mínimos ante la afición, la opinión pública y los demás componentes del llamado «sindicado de accionistas», grupo que en 2022 le aupó al gobierno de la institución y que ahora considera necesario un relevo. Como avanzó EL DÍA el martes, todos coinciden en la conveniencia de que sea Rayco García, empresario local, quien lidere el cambio de ciclo en el representativo. «Tiene fortaleza, capacidad y determinación», opinan desde el Cabildo.

El tiempo apremia, por lo que el grupo de accionistas partidarios de la sustitución podrían ofrecer a Garrido –a través de Rivero– un pacto que incluya la recuperación del dinero invertido y una cifra adicional si el proyecto que el propio inversor madrileño concibió (y para el que eligió a Óscar Cano de forma unilateral) triunfa y logra al cabo de esta temporada el anhelado ascenso a la máxima categoría.

Con las cartas boca arriba, el Cabildo –principal patrocinador del CD Tenerife– se ha ofrecido también como «mediador» para fomentar el diálogo entre accionistas y conseguir un acuerdo que minimice los datos para el representativo. La corporación no es el único sponsor relevante que pide un cambio y algunas empresas empiezan a expresar desasosiego por los últimos acontecimientos en torno al Tenerife. Valga como ejemplo que alguno de sus representantes evitaron salir en la foto del reciente encuentro que el club mantuvo con sus firmas aliadas en La Matanza a mediados de junio.

Aunque realizar el trasvase accionarial en pleno verano podría afectar a la remodelación de la plantilla –ya hay un fichaje que se ha caído por falta de confianza en el proyecto–, en el club consideran que sería mucho más lesivo plantarse el día del primer partido liguerosin que se haya sustanciado un relevo pacífico y satisfactorio para todas las partes. Quieren darle a Garrido una buena salida; y al mismo tiempo, asegurarle al Tenerife la tranquilidad necesaria para encarar la venidera competición 2024/25.

Para las próximas semanas no es descartable un mensaje que llame a la cama y emitido por el presidente Rivero: habrá pronto uno en privado a la plantilla de jugadores y técnicos, que se producirá con total seguridad al comienzo del periodo de pretemporada; y quizá haya otro en público y dirigido a simpatizantes y accionistas en un momento crucial como el del comienzo de la venta de abonos, previsto para mañana.

A lo largo de las últimas fechas se han multiplicado las reuniones, las conversaciones telefónicas y hasta las conexiones telemáticas. La reunión entre el Cabildo y Rayco valió para proyectar una transición tranquila. El inversor no prevé una revolución, sino mantener a los responsables de área y a Paulino al frente, pero con un perfil más ejecutivo. El proceso se ha activado, el dinero está y falta convencer a Garrido. Y en eso están. El reloj ya está en marcha.

Las peñas se pronunciarán en breve: «El spot no nos representa y además se presta a que se rían de nosotros»

Fran León, presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife, se mostró ayer muy crítico con la campaña de abonos del representativo y, sobre todo, con «el mensaje elegido» por parte de la institución.

Después de la exitosa creatividad y el eficaz lema del año pasado, el club ha pinchado con su #AmorEterno y la escenificación de un matrimonio, fallido como una campaña que aún no ha comenzado. La venta de pases se activa mañana, pero diagnostica León «que la campaña no provoca ninguna emoción, no transmite nada y además incluye una innecesaria alusión a Las Palmas, que no viene a cuento», relató en conversación telefónica desde Cádiz, donde se encuentra para asistir al Congreso Nacional de Peñas. A lo largo de su celebración, se dio a conocer que la afición blanquiazul fue la tercera más viajera del campeonato de plata.

Sea como fuere, confía León en que desde el Tenerife sean capaces de revertir una crisis sin precedentes. «El spot no nos representa y además se presta a que se rían de nosotros», apuntó tras ver los mensajes emitidos desde las cuentas oficiales de la UD Las Palmas o de la firma Arehucas.

Mientras los principales portavoces del club guardan absoluto silencio, sí se prevé que algunos grupos de animación tomen la palabra en las próximas horas. Y un detalle: la cuenta asociada a Garrido en X (antes Twitter) permanece inactiva desde hace cinco días. Momento de reflexión.