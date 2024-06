Giovanni García: «Mi corazón me pedía que volviese al CD Tenerife»

¿Contento de volver a casa?

Mucho. Mi corazón me pedía que viniera para aquí y creo que tomé la decisión más acertada.

¿Cómo empieza su carrera?

Yo ya había jugado en más equipos pero me di cuenta de que quería ser futbolista cuando empecé en el Cardonal. Mis entrenadores me apoyaron muchísimo y con la ayuda de mi madre, de mi padre y mis hermanos salí adelante. Cuando fui al CDTenerife ya empecé a vislumbrar que podría tener una carrera larga. Yasí está siendo.

Sin embargo, se fue a la Península muy pronto.

Sí, después de cinco temporadas en el Tenerife decido que lo mejor para mi carrera era irme fuera. Con 14 años me voy al Alavés y me salen dos temporadas muy buenas. Cogí un montón de confianza. Aunque me costó la adaptación a vivir fuera, a nivel futbolístico estuve muy bien y eso me salvó. Luego, llegó la llamada del Villarreal.

¿Y qué ocurrió?

No dudé. Sabía que era un club grande y que podía ayudarme a lograr mis objetivos. Empecé entonces una etapa de tres años que han sido también muy buenos, quizá no en cuanto a números, pero sí creo que he mejorado muchísimo como futbolista y como persona.

Y en todo este tiempo, ¿de profesión goleador?

Bueno, el primer año en el Alavés fue muy bueno. Cuando llegó al cadete Ami intención ya era marcar el máximo de goles posible y hacerme un nombre en la Península. Sabía que una cosa llevaría a la otra. De hecho, si la oferta del Villarreal llega es por los goles que había hecho en Vitoria. Es lo que intenté y creo que conseguí. Recuerdo que hice 20 antes del parón por el covid.

¿Cómo es el Villarreal por dentro?

Siempre lo digo y lo diré. Amí me ayudó muchísimo a mi progresión y a mi mejora. Todos los que componen el club me aportaron algo. Desde los tutores de la residencia a las cocineras o los entrenadores, y por supuesto el director deportivo, que me acogió superbien. Me cuidaron fenomenal. No tengo reproches ni nada malo que decir;todo lo contrario.

¿Fue difícil convencerle para que volviera?

Desde que llegó la llamada de Jony Vega me fui informando. Quería saber cómo jugaba el equipo, cuál era el estilo, cómo podía encajar... y lo que más me sorprendió que trabajaban como una familia. Uno de los motivos por los que ficho yo es que quiero disfrutar de verdad del fútbol. Yeso va a ser posible en este contexto y en este proyecto.

¿Influyó también el factor familiar?

Desde luego, para mí es un aliciente que puedan venir a verme jugar. Cuando me dicen de volver, lo primero que pensé fue eso. Además, tengo también aquí a mi sobrino y a mi ahijado. Los últimos no han sido años fáciles a nivel personal y familiar;y ahora podré estar cerca de mi madre.Es algo que valoro mucho. Como te dije antes, mi corazón lo necesitaba.

Entiendo que está abierto a jugar donde diga Mazinho pero, ¿tiene alguna preferencia?

He jugado en muchas posiciones, incluso de delantero por determinadas circunstancias. Pero enseguida di con un míster que me dijo que iba a ofrecer mucho más si me escoraba por banda. Así me hizo extremo aunque este último año, por algunas situaciones me ha tocado hacer de lateral. Yo me veo bien en todos lados pero si tuviera que elegir, por supuesto en banda porque me gusta llegar, marcar goles, dar asistencias, servir centros... Jugar de extremo me encanta, esa es la verdad. Es donde más puedo ayudar al equipo.

¿Qué objetivos se plantean a nivel colectivo?

Por lo que estoy viendo vamos a tener un gran grupo, un gran equipo, y claramente para un recién ascendido el primer objetivo ha de ser la permanencia. Pero sin renunciar a nada. Pienso que vamos a hacer un grupo bonito y tal vez la salvación se nos quede corta como objetivo grupal. Vamos a dar de qué hablar, seguro.

¿Conoce a Adri, uno de los nuevos fichajes? Jugó también en el Alavés.

Sí que le conozco, tuve la suerte de conocerle cuando era juvenil de primer año. Él estaba en División de Honor y ya apuntaba maneras. Es buen futbolista y un excelente compañero, pero no es el único que conozco.

¿A quién más?

Pues a muchos que jugaron conmigo, desde Dylan a César Álvarez, también a Adri. Tengo buena relación con todos ellos y seguro que con los demás también. Noto que habrá buena química.

Estos días ha coincidido en algún campus con David Rodríguez, que también se fue fuera y ahora vuelve con dorsal profesional. ¿Es un espejo donde mirarse?

Sin duda. Un futbolista excelente y que ha hecho las cosas bien. Ha logrado el objetivo que claramente se marca cualquier niño de Tenerife:tener sitio en el equipo profesional en el club de su tierra. Me consta que ha jugado muy bien en Antequera y que ha luchado mucho por estar aquí. Tener dorsal en el Tenerife es un privilegio, pero en su caso es completamente merecido. Es también mi sueño y por eso voy a luchar.

Giovanni y David coincidieron en el campus de Pedro. / María Pisaca

Con un premio nada más llegar. Porque hará la pretemporada con los mayores.

Desde luego. Para mí es algo muy bonito y muy ilusionante. Jugar con ellos va a ser un sueño cumplido.

Y de los grandes, ¿a quién le hace ilusión conocer en esta nueva etapa?

No voy a ser original ni decirte nada distinto a lo que respondería cualquiera. Hablar del Tenerife de los últimos tiempos es hablar de Aitor Sanz. Un referente en todos los sentidos. Será un placer y un honor compartir momentos con un futbolista de esta categoría.